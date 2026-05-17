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El Herediano vence a Saprissa y se corona campeón de Costa Rica por trigésima segunda vez

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San José, 16 may (EFE).- El Herediano, que dirige el argentino José Giacone y que tiene como goleador al cubano Marcel Hernández, se coronó este sábado campeón del fútbol de Costa Rica por trigésima segunda ocasión al derrotar al Saprissa por 2-0 (3-2 global) en el partido de vuelta de la final del Torneo Clausura.

Con goles en el segundo tiempo de Keysher Fuller y de Hernández, el Herediano se impuso ante un Saprissa que perdió el control del partido en el segundo tiempo y que no supo cómo generar ocasiones de gol para meterse de nuevo en la pelea.

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El Herediano alcanzó su estrella 32 y es el segundo equipo más laureado de Costa Rica, por detrás del Saprissa, que tiene 40, y superando al Alajuelense que tiene 31.

Con la ventaja de 2-1 obtenida en la ida, el Saprissa apostó por reforzar su bloque defensivo y atacar con contragolpes encabezados por el delantero panameño Tomás Rodríguez, quien dispuso de un par de ocasiones claras que desperdició con débiles remates.

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La oportunidad más clara del Herediano fue para el goleador del torneo, el cubano Marcel Hernández, pero su remate se estrelló en el horizontal de la portería defendida por el joven guardameta Abraham Madriz.

Pero en el segundo tiempo el Herediano salió con todo en busca de título y le cambió la historia al partido con el ingreso al campo del extremo Luis Ronaldo Araya, quien fue un verdadero dolor de cabeza generando desequilibrio por la banda izquierda y creando jugadas de peligro.

En una de esas jugadas de Araya, el extremo sirvió el balón frente al área desde donde Keysher Fuller envió un potente remate que se estrelló en el vertical antes de ingresar a la portería y abrir el marcador.

El Herediano aprovechó el descontrol defensivo del Saprissa y marcó el 2-0 en una gran jugada individual del cubano Marcel Hernández, quien después de dejar en el camino al panameño Fidel Escoba marcó un golazo con una gran definición.

El Saprissa intentó ir al ataque en el último cuarto de hora con pelotazos al área en búsqueda de algún cabezazo, pero la defensa herediana respondió a la altura y evitó cualquier riesgo para mantener el marcador y consagrarse campeón. EFE

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