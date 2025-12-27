Espana agencias

Marta Abengochea encabezará la candidatura de Izquierda Unida-Movimiento Sumar en Aragón

La dirigente ha sido ratificada tras un proceso de primarias y un acuerdo alcanzado a última hora con Sumar, mientras Podemos y CHA quedan fuera de la coalición, en un contexto de división progresista y llamamiento a la unidad aragonesa

El acuerdo final entre Izquierda Unida y Sumar en Aragón dejó fuera de la coalición a Podemos y Chunta Aragonesista (CHA), después de conversaciones intensas y obstáculos que no lograron disipar las diferencias existentes entre las distintas formaciones de la izquierda. La situación subraya la complejidad de lograr una unidad progresista en la comunidad, un objetivo que, según informó la propia Marta Abengochea, era prioritario durante las negociaciones. La noticia principal radica en la designación de Abengochea como cabeza de lista de la candidatura conjunta de Izquierda Unida-Movimiento Sumar para las elecciones autonómicas del 8 de febrero, confirmada tras el proceso de primarias y el aval de la Coordinadora autonómica de IU Aragón, el máximo órgano de dirección de la formación entre asambleas.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la resolución del proceso de primarias determinó el liderazgo de Abengochea, quien también ejerce como coordinadora general de IU Aragón. El viernes anterior a la ratificación, Izquierda Unida y Sumar alcanzaron el acuerdo de coalición “in extremis”, una decisión final adoptada al filo del plazo y que fue resultado de semanas de negociación en las que se intentó lograr una confluencia más amplia. Tal como detalló la fuente, la candidatura resulta ser el paso más avanzado hacia la unidad de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE en Aragón, aunque el gran pacto, similar al alcanzado en Extremadura, no pudo replicarse en esta comunidad.

Según consignó el medio, Marta Abengochea aludió a las dificultades específicas del contexto aragonés en comparación con otras regiones. Destacó que “hubiera sido algo inédito haber conseguido una unidad a cuatro”, refiriéndose a la falta de integración de Podemos y CHA dentro del nuevo bloque. En palabras de Abengochea, la realidad política aragonesa presentó retos propios, diferentes a lo ocurrido en Extremadura, donde sí se consolidó una alianza más amplia. La portavoz reconoció que la imposibilidad de acordar una coalición entre todas las fuerzas progresistas representa una oportunidad perdida tras esfuerzos continuos: “Hemos estado más cerca que otras veces y hay veces que las cosas no salen”, expresó.

La cabeza de lista de IU-Movimiento Sumar insistió en que el acuerdo alcanzado constituye “el mejor posible” dentro de las circunstancias actuales y reiteró que la unidad de las fuerzas progresistas debe fundamentarse en la confianza mutua y en el trabajo conjunto sobre el territorio. “No se construye desde la imposición, la distancia y de espaldas al territorio”, afirmó Abengochea según reportó el medio, aludiendo a los obstáculos surgidos en el proceso de conversaciones y vetos cruzados entre los diferentes actores implicados.

El medio mencionó además que Abengochea valoró el esfuerzo sostenido durante las semanas previas, en las que distintas propuestas y líneas de diálogo buscaban derribar las barreras existentes, incluso con contactos directos y continuos entre los equipos negociadores. La dirigente recalcó que todo el grupo trabajó “desde el primer día”, asumiendo la tarea de “arremangarse” con el objetivo de sumar voluntades y construir un bloque conjunto que representara al máximo posible de electores progresistas.

En cuanto a la campaña electoral, la dirigente adelantó que se enfocará en movilizar a la ciudadanía y aludir a la defensa de derechos y la lucha por un Aragón donde todas las personas estén representadas. “Si la gente se moviliza, si sale a la calle, si lucha por sus derechos, tenemos posibilidad de darle la vuelta a estas políticas”, manifestó Abengochea, enfatizando el propósito de generar participación social en favor de un proyecto progresista. Dijo que la “izquierda transformadora aragonesa” mantendrá su apuesta por el trabajo conjunto, a pesar de las diferencias, porque existen “objetivos que creemos también comunes”.

Abengochea agradeció la confianza de la organización y calificó el contexto político actual como una “emergencia democrática”, advirtiendo sobre riesgos de retroceso en derechos. Según recogió el medio, puso en valor la importancia de que la izquierda defienda su espacio frente a políticas que “venden derechos y territorio para beneficio de unos pocos”, y resaltó la necesidad de hacer frente a la antipolítica, la desinformación y los discursos vacíos.

Interrogada por los medios de comunicación acerca de las negociaciones entre las formaciones y el resultado del reparto de puestos en la lista electoral, Abengochea consideró que es “prematuro” especular sobre esas cuestiones y pidió respetar los plazos y procedimientos internos que permitirán que todos los implicados se sientan integrados y adecuadamente representados en el proyecto compartido de IU y Sumar.

Tal como publicó el medio, la falta de unidad a cuatro se inscribe en una trayectoria de división entre formaciones progresistas en Aragón, pese a los constantes intentos de acercamiento. A pesar de ello, la candidatura de IU-Movimiento Sumar busca convertirse en un referente para quienes reclaman políticas de izquierda en la comunidad en la cita electoral del próximo 8 de febrero.

