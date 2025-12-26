Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,04 %

El avance reciente en los indicadores económicos de Estados Unidos, que reflejó un crecimiento del 1,1 % en el producto interior bruto durante el tercer trimestre frente al segundo, se ha convertido en uno de los factores de apoyo para el desempeño de las bolsas estadounidenses al inicio de la última semana del año. Tal como informó EFECOM, los principales índices bursátiles de Wall Street experimentaron aperturas con ligeros incrementos, en parte atribuibles al dinamismo del sector tecnológico y a las expectativas sobre el conocido repunte de fin de año llamado ‘rally de Santa Claus’.

El medio EFECOM detalló que en los primeros compases de la sesión en Nueva York, el Dow Jones de Industriales sumaba un 0,04 %, alcanzando los 48.748 puntos, cifra que muestra una escasa variación respecto a los valores de la jornada previa. Por su parte, el índice compuesto S&P 500 aumentaba un 0,15 % hasta situarse en 6.942 unidades y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,17 % hasta ubicarse en 23.654 enteros. Esta tendencia positiva sucede después de un cierre bursátil por la festividad de Navidad y tras una última sesión del miércoles en la que el S&P 500 logró un nuevo máximo intradía, reforzando la percepción de estabilidad en los mercados estadounidenses.

En los últimos días, la fortaleza observada en los grandes índices se ha relacionado, según publicó EFECOM, con la recuperación y el impulso provenientes de los valores tecnológicos, que tras una fase de volatilidad han retomado una senda alcista. Entre las causas señaladas por analistas, destaca la noticia del crecimiento económico en Estados Unidos, lo que ha contribuido a apuntalar la confianza de los inversores tanto minoristas como institucionales. La suma de estos elementos ha favorecido, según reportó EFECOM, el escenario necesario para el fenómeno esperado durante este periodo: el llamado ‘rally de Santa Claus’. Este consiste en un aumento habitual de los valores entre los últimos cinco días de negociación del año y los dos primeros del siguiente, movimiento ampliamente seguido por inversores y analistas. El portal financiero CNBC, citado por EFECOM, subrayó la importancia de este evento estacional en la percepción del mercado para cerrar y arrancar el año.

En paralelo al desempeño bursátil, el mercado energético mostró una evolución dispar. EFECOM consignó que el precio del barril de West Texas Intermediate (WTI) retrocedía un 0,82 %, cotizando a 57,87 dólares. Este descenso se da en un contexto donde persisten las inquietudes relativas a la estabilidad del suministro de crudo debido a la escalada de tensiones geopolíticas en distintas regiones productoras, lo que mantiene en alerta a los operadores del sector.

Así, el arranque de la jornada bursátil en Nueva York concentra la atención tanto por los indicadores que muestran leves avances tras un cierre récord previo, como por la convergencia de factores económicos y sectoriales que podrían influir en la evolución de los mercados durante el cierre anual y el inicio del nuevo ejercicio financiero. Estas dinámicas, detalló EFECOM, continuarán siendo observadas de cerca por inversores, gestores y analistas durante los días siguientes, en vista de su posible impacto sobre las tendencias a corto y medio plazo.