Transición Ecológica lanza 292 millones de euros en nuevas ayudas a repotenciación eólica

De acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica, las nuevas ayudas dirigidas a modernizar instalaciones eólicas e hidroeléctricas buscan que las actuaciones subvencionables incluyan sistemas de almacenamiento energético y favorezcan una mayor capacidad instalada, especialmente en áreas rurales. El objetivo de estas iniciativas es mantener la competitividad del sector en el entorno energético actual. El presupuesto global de esta convocatoria asciende a 292 millones de euros y la ejecución de los proyectos debe completarse antes de 2031.

El Ministerio para la Transición Ecológica, mediante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha activado la segunda ronda de subvenciones enfocadas en repotenciar parques eólicos antiguos y centrales hidroeléctricas de hasta 50 megavatios (MW), según reportó la agencia EFECOM. Este programa presenta avances en comparación con el ciclo anterior, que dispuso de 222,5 millones de euros, al tiempo que amplía tanto el presupuesto como las condiciones de elegibilidad de los proyectos.

El IDAE ha comunicado que el procedimiento para solicitar estos fondos abrirá el 15 de enero a las 12:00 horas y permanecerá vigente hasta el 24 de febrero a la misma hora. Las condiciones de esta convocatoria han experimentado diversas actualizaciones respecto a la edición anterior. Entre las principales novedades, el Ministerio remarca la flexibilización de las bases para que los proyectos presentados puedan integrar almacenamiento híbrido, tanto en la repotenciación eólica como en las mejoras tecnológicas y ambientales de las plantas hidroeléctricas.

Uno de los cambios destacados, indicó EFECOM, es el aumento del umbral de potencia máxima en las instalaciones hidroeléctricas que pueden optar a apoyo, pasando de 10 MW a 50 MW. Los recursos se distribuirán en dos vías principales: 252 millones de euros se orientarán a la repotenciación eólica, mientras que 40 millones estarán destinados al programa dirigido a plantas hidroeléctricas. La estructura flexible del reparto permite transferir fondos entre ambos capítulos si uno de ellos no agota el presupuesto previsto.

La gestión de las ayudas se realizará bajo el régimen de concurrencia competitiva, explicó EFECOM, y las propuestas seleccionadas deben concretarse antes del 30 de junio de 2030, aunque cabe una prórroga de plazos hasta el 31 de diciembre del mismo año. El departamento liderado por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, puso de relieve que la repotenciación de los parques no solo favorecerá una mayor generación eléctrica y mejores servicios al sistema, sino que servirá para estimular la actividad económica en las zonas rurales.

El reto de renovación se enmarca en una coyuntura en la que se estima, según el Ministerio para la Transición Ecológica, que entre 10 y 12 gigavatios (GW) de la potencia actualmente instalada en parques eólicos españoles deberán desmantelarse y ser renovados en esta década. Al mismo tiempo, el sector hidroeléctrico encara un desafío similar: cerca de 1.600 MW de instalaciones minihidráulicas habrán superado los 25 años de antigüedad en 2030, lo que eleva el riesgo de merma de potencia si no se acometen reformas para modernizarlas.

La convocatoria actual se alinea con la estrategia nacional para alcanzar los objetivos de transición ecológica, destacando la necesidad de mantener e incrementar la producción renovable. Según publicó EFECOM, la modernización de estas infraestructuras resulta clave para asegurar un suministro eléctrico eficiente y con menor impacto ambiental, y para responder a las exigencias que impone la descentralización energética y las nuevas tecnologías de almacenamiento.

En el marco de esta iniciativa, los responsables de la cartera de Transición Ecológica insisten en que la integración de sistemas de almacenamiento hibridado en las renovaciones permitirá una mejor integración de la energía renovable en la red eléctrica y contribuirá a resolver los desafíos de gestión propia de estas fuentes. La mejora de las capacidades técnicas y ambientales de las plantas seleccionadas quedará respaldada por la dotación presupuestaria propuesta por el IDAE, organismo responsable de materializar la ejecución de los fondos asignados.

La apuesta por repotenciar parques eólicos y modernizar instalaciones hidráulicas constituye uno de los ejes del plan para mantener la competitividad energética en el contexto rural y afrontar la obsolescencia de muchas plantas. Según detalló EFECOM, este proceso de renovación apoyado por fondos públicos busca anticipar el previsible descenso productivo asociado al envejecimiento de los equipos y, a su vez, fomentar la creación de empleo y atraer inversiones a las comunidades donde operan estos parques y centrales.

El Ministerio ha recalcado a través de varios comunicados la importancia de que los proyectos beneficiarios complementen la capacidad de generación existente con soluciones más adaptadas a las necesidades actuales del sistema eléctrico, aprovechando los recursos asignados para fortalecer tanto las redes como las infraestructuras locales. De acuerdo con los términos de la convocatoria difundidos por EFECOM, la posibilidad de transferir recursos entre líneas eólica e hidroeléctrica añade flexibilidad, permitiendo adaptar la administración de fondos según la demanda y la calidad de las iniciativas presentadas.

Durante la próxima ventana de solicitudes en enero y febrero, promotores y operadores del sector energético podrán presentar propuestas que den respuesta a los retos planteados por el envejecimiento de las instalaciones y la necesidad de incorporar innovaciones tecnológicas. Los proyectos elegidos deberán materializarse en un margen temporal que garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos en la agenda verde estatal y europea.