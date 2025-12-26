Pérez Dolset rechaza que el juez del 'caso Leire' admita como acusaciones a Ábalos, Koldo y Balas, un jefe de la UCO

En el escrito presentado ante la justicia, Javier Pérez Dolset apoya la petición de Leire Díez para revocar la personación ya aprobada de Víctor de Aldama, señalado como supuesto intermediario en el 'caso Koldo', y de Manuel García Castellón, magistrado jubilado de la Audiencia Nacional. Según detalló Europa Press, el empresario argumenta que estas personas no cuentan con una condición real de perjudicadas en el procedimiento y respalda la solicitud para que el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid revoque dichas personaciones.

El empresario Javier Pérez Dolset, investigado en la causa 'Leire Díez', ha solicitado a través de un escrito que el juez no permita actuar como acusaciones en el caso al exministro de Transportes José Luis Ábalos, al exasesor Koldo García y al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. De acuerdo con Europa Press, el documento sostiene que ninguno de los tres puede ser considerado verdaderamente perjudicado en el marco de la investigación sobre el supuesto ofrecimiento de favores judiciales a cambio de información comprometedora sobre mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

Según publicó Europa Press, Pérez Dolset sostiene que tanto Ábalos como Koldo solo aparecen mencionados de manera tangencial, citados en medios de comunicación y en la declaración de Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil, sin que existan hechos investigados que les puedan afectar directamente. El empresario se adhiere así a la posición de la Fiscalía, que comparte la negativa a aceptar la personación de ambos en el proceso.

El escrito remitido por la defensa de Pérez Dolset solicita también que el recurso presentado por Leire Díez sea estimado, insistiendo en que, en ninguno de los casos, los solicitantes reúnen una relación de afectación directa necesaria para actuar como acusación. Sostiene que, en la figura de la recurrente, se encuentra fundamento para rechazar todas las personaciones planteadas debido a la falta de condición de auténtico perjudicado.

De acuerdo con documentos a los que accedió Europa Press, Pérez Dolset rechaza igualmente la personación del teniente coronel Balas, jefe de investigación económica y anticorrupción de la UCO. El empresario argumenta que Balas solo ha sido citado por la prensa y no ha presentado denuncia alguna en relación con los hechos. El escrito señala: "Y, desde luego, sería la única persona en España que no se ha enterado de las menciones en prensa que le afectan, no constando que haya formulado denuncia alguna". Se reitera la postura de que Balas no puede considerarse perjudicado.

Respecto a una posible declaración de Antonio Balas, el documento asegura que este mando de la UCO no dispondría de información que esclarezca los hechos, salvo las referencias periodísticas que lo involucran. Así lo manifiesta Pérez Dolset, quien considera que la aportación de Balas al juzgado no añadiría elementos relevantes para la investigación, ya que carece de conocimiento directo de los hechos objeto de investigación.

El medio Europa Press indicó que el juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, dirige la investigación sobre Leire Díez, considerada presunta líder de una actuación planificada y continuada junto a Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol. La investigación plantea que su objetivo habría sido conseguir información comprometedora o ilegal relativa a miembros de la UCO y del Ministerio Fiscal Anticorrupción, con la finalidad de neutralizar o desacreditar las investigaciones sobre asuntos sensibles relacionados con figuras políticas y empresariales. Esta trama se vincula a presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, según detalla Europa Press.

En su argumentación jurídica, el empresario sostiene que la admisión de las personas mencionadas como acusaciones no procede, al no acreditarse un vínculo de afectación directa ni el perjuicio que la ley exige para otorgar tal condición. Pérez Dolset insiste en la necesidad de que el juez valore adecuadamente el perfil y la relación de los solicitantes con el caso, subrayando que su inclusión no se ajusta al marco procesal.

La posición de Pérez Dolset, tal como reportó Europa Press, refuerza la demanda de varios de los investigados y su defensa, quienes cuestionan la amplitud de las personaciones acordadas durante la instrucción. El empresario mantiene que la investigación no abarca hechos que provoquen un perjuicio personal o profesional a quienes solicitan formar parte de la acusación, más allá de alusiones indirectas en testimonios o en publicaciones periodísticas.

La relevancia de la decisión judicial sobre las personaciones radica en la configuración definitiva de las partes que intervendrán en el proceso, lo que podría influir en el desarrollo, argumentación y estrategia de la defensa y la acusación en el juicio. La petición de Pérez Dolset se fundamenta principalmente en la interpretación estricta del concepto de "perjudicado" y en la naturaleza de los hechos investigados, cuestión que corresponde ahora resolver al Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid.