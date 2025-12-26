Espana agencias

La Audiencia Nacional cita a la expareja de Koldo García a declarar como imputada el próximo 20 de enero

La Audiencia Nacional ha decidido citar a declarar en el 'caso Koldo' el próximo 20 de enero a Patricia Uriz, la expareja del exasesor ministerial y que ya figuraba como investigada en la causa.

Se trata de una decisión del juez del caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, han confirmado este viernes a Europa Press fuentes jurídicas.

Moreno la llama para interrogarla en el marco de la pieza principal de la causa, la relativa a las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, y no por la separada en la que se investigan los pagos en metálico del PSOE, según han precisado las mismas fuentes.

El pasado junio, el juez instructor rechazó cerrar la investigación contra Uriz al existir "indicios racionales" de un presunto delito de blanqueo de capitales.

La expareja de Koldo solicitó el archivo provisional de la investigación en su contra alegando que desde el inicio de la instrucción no se ha podido evidenciar su participación, directa o indirectamente, en la presunta trama de corrupción.

Moreno le respondió que, "aunque podría ser que no existen indicios racionales de criminalidad sobre los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, sí que existen respecto del delito de blanqueo de capitales".

El juez se apoyó para ello en la opinión de la Fiscalía, que le recordó "informes policiales sobre la participación" de Uriz "en maniobras para ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas por otro de los investigados y pareja de la misma", como haber "buscado asesoramiento legal" para que una vivienda "sea donada a Koldo García".

"Por lo expuesto anteriormente, en este momento procesal, no procede el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones respecto a la investigada, sin perjuicio de lo que resulte en el transcurso y/o avance de la investigación", indicó en un auto.

URIZ EN LOS PAGOS DEL PSOE El nombre de Uriz aparece también en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los pagos en efectivo realizados por el PSOE para devolver gastos anticipados del exministro José Luis Ábalos, entre otros.

Los investigadores señalaron en su informe que, de las conversaciones entre el exasesor de Ábalos y su entonces, se "ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE --en la calle Ferraz--".

En una de las conversaciones recogidas por la UCO se puede leer cómo Uriz le dijo a Koldo, en septiembre de 2018: "Ya tengo el sobre de Ferraz". "Te lo llevo en el coche a Balbina y te lo dejo allí?", preguntó, en lo que la Guardia Civil cree que sería una alusión a "la residencia oficial de Ábalos durante su etapa ministerial, situada en la calle Balbina Valverde de Madrid".

Otra conversación recogida, de febrero de 2019, muestra que Uriz le escribió: "Hola Koldo... Al final el jefe se ha ido sin que le diera el money... Si vienes mañana mejor, porque no me gusta tener tanto dinero en el cajón", le dijo. "Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa".

Además, la UCO aportaba conversaciones de WhatsApp en las que Koldo y Uriz hacían recuento. Así, en junio de 2019, el exasesor de Ábalos preguntó a su mujer: "Lo de José es mío o de el". Y ella respondió: "Déjame mirar un segundo pero creo que de él".

EuropaPress

