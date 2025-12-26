Central Obrera mantiene protestas contra retiro de subvención a combustibles en Bolivia

La Paz, 25 dic (EFECOM).- La Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, decidió este jueves mantener sus protestas contra el decreto que retiró la subvención a los combustibles, incluida una huelga indefinida que por el momento solo cumplen los mineros que trabajan para el Estado.

En una reunión que se realizó esta tarde en La Paz, los sindicatos agrupados en la COB decidieron "seguir con la movilización, con el paro (huelga) general indefinido escalonado", dijo a los medios el máximo dirigente de la entidad sindical, el minero Mario Argollo.

Los sindicatos que se manifiestan a diario desde el lunes en La Paz, mayormente de mineros, permanecerán en esta ciudad que es la sede del Gobierno y el Ejecutivo de Bolivia, y continuarán con sus protestas incluso "pese a los feriados (festivos)" por las fiestas de fin de año, indicó.

Según Argollo, también se definió que haya marchas en las nueve regiones y "se ha determinado socializar aun más este decreto" para que la población comprenda que es "dañino" para los trabajadores y "para la economía del país", porque, según dijo, servirá para "enajenar" los recursos naturales del país.

Antes de la reunión, en la que se evaluó el impacto de las manifestaciones, los sindicalistas volvieron a marchar en contra del decreto, aunque en menor número que en los días previos.

La COB, que fue aliada política de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), convocó desde el lunes a una huelga general e indefinida que solamente cumplen los mineros que trabajan para el Estado.

Otros sectores, como los transportistas, comerciantes y los mineros que operan bajo el sistema de cooperativas, cesaron sus protestas tras lograr acuerdos con el Ejecutivo, mientras que las marchas de la COB han sido rechazadas por la población en La Paz.

Los dirigentes de la COB se reunieron el martes con el presidente Rodrigo Paz, pero no alcanzaron ningún acuerdo porque el ente sindical condicionó el diálogo a que primero el Ejecutivo derogue el decreto, algo que el Gobierno ha asegurado que no ocurrirá.

En las últimas horas, el vicepresidente del país, el expolicía Edmand Lara, expresó en un video en TikTok su respaldo a los sectores movilizados contra el decreto, a los que pidió que sean "fuertes" y aseguró que "los tiranos van a caer" y que "se vienen días mejores".

"Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que los corruptos iban a resistir, pero hemos abierto una puerta, ahí estoy yo para defenderlos", aseguró Lara, que hace unos días se declaró en "oposición constructiva" a Paz.

El decreto 5503, que rige desde hace poco más de una semana, estableció nuevos precios para combustibles, con incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel con respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.

Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares) y aumentos del bono para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

El Gobierno defiende que ya no era sostenible mantener la subvención y asegura que su retiro garantizó la provisión de diésel y gasolina que fue escasa durante casi un año y medio y permite un ahorro diario al Estado de 10 millones de dólares. EFECOM