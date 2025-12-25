Espana agencias

Junqueras (ERC) dice que el Rey hizo apología de la violencia tras el 1-O y animó a "apalizar" a demócratas

En una visita al cementerio de Montjuïc en Barcelona, Oriol Junqueras acusó al jefe del Estado español de legitimar el uso de la fuerza contra ciudadanos, cuestionando así el papel institucional tras el referéndum independentista catalán

Durante la tradicional ofrenda floral ante la tumba de Francesc Macià en el cementerio de Montjuïc, acto que cada 25 de diciembre conmemora el aniversario del fallecimiento del expresidente de la Generalitat republicana, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, abordó el contenido del discurso ofrecido por el rey Felipe VI tras el referéndum del 1 de octubre de 2017. Según informó la agencia Europa Press, Junqueras sostuvo que el jefe del Estado español es “uno de los pocos jefes de Estado de Europa que hace apología de la violencia y aplaude y anima a apalizar a los demócratas que van a votar”, en relación con la alocución emitida por el monarca el 3 de diciembre de ese año.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, estas declaraciones se produjeron cuando se consultó a Junqueras respecto al Mensaje de Navidad pronunciado por el rey Felipe VI la noche anterior. En el mensaje televisado, el monarca hizo un llamamiento a preservar la convivencia democrática y puso como ejemplo el periodo de la Transición española, destacando la importancia del diálogo, el respeto a las distintas opiniones y la ejemplaridad, especialmente dirigidas a la clase política.

El acto en Montjuïc reunió a representantes de diversas entidades políticas y cívicas catalanas, quienes, junto con Junqueras, ofrecieron su homenaje anual a una figura emblemática de la historia catalana, fallecida el día de Navidad de 1933. En ese escenario, el presidente de ERC aprovechó la ocasión para cuestionar la postura institucional adoptada por la Corona tras el referéndum independentista catalán, centrando sus críticas en el papel que, a su entender, jugó la Casa Real tras aquellos acontecimientos.

Según detalló Europa Press, la valoración de Junqueras pone en duda el rol del jefe del Estado durante el periodo crítico que siguió al referéndum, especialmente tras el discurso de Felipe VI, que, en su opinión, legitimó el empleo de la fuerza contra ciudadanos que participaban en una consulta democrática. La alusión directa al discurso de diciembre de 2017 marca un contrapunto con el mensaje navideño pronunciado en 2023, donde el monarca insistió en el compromiso con la convivencia y la pluralidad política.

El mensaje de Nochebuena del rey incluyó también reflexiones sobre los logros alcanzados durante la Transición, resaltando el valor del diálogo y la concordia en la sociedad española, según reportó Europa Press. Felipe VI dirigió palabras específicas a los responsables políticos, instándolos a actuar con respeto hacia las distintas posturas y a ejercer su liderazgo con ejemplaridad ante la ciudadanía.

Frente a estas declaraciones, Junqueras reiteró su posición sobre el uso de la fuerza el 1 de octubre de 2017, enfatizando su crítica hacia el aval institucional que, a su juicio, se transmitió desde la más alta representación del Estado. Lo atribuyó a un supuesto respaldo al uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad frente al acto electoral organizado por el independentismo catalán, según recogió Europa Press.

Durante la ceremonia en Montjuïc, Junqueras estuvo acompañado por dirigentes de ERC así como por simpatizantes y otras personalidades vinculadas al movimiento independentista. La ofrenda anual ante la tumba de Macià se ha convertido en un símbolo de la continuidad de la reivindicación política catalana, especialmente en fechas señaladas como la Navidad, que coincide con el aniversario luctuoso de uno de los referentes de la historia republicana de Cataluña.

Las declaraciones del líder de ERC toman especial relieve en un contexto donde el papel de la monarquía y la gestión de la crisis catalana siguen presentes en el debate público. Europa Press destacó que sus palabras no solo respondieron al mensaje navideño más reciente, sino que también reavivaron la discusión sobre las responsabilidades institucionales en episodios de confrontación política y social recientes.

El evento de este jueves se enmarcó en una larga tradición de actos conmemorativos llevados a cabo por fuerzas nacionalistas catalanas, quienes mantienen viva la memoria de figuras históricas como Macià mientras expresan su desacuerdo con la actual configuración del Estado español y su respuesta ante las demandas de autogobierno de Cataluña.

