Junqueras (ERC) asegura que trabajan para que Cataluña tenga más "recursos y competencias"

Durante el acto conmemorativo frente a la tumba de Francesc Macià en el cementerio de Montjuïc, Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), remarcó el compromiso de su formación política de mantener hasta 2026 la apuesta por destinar más fondos a áreas esenciales como salud, educación, servicios sociales, transporte y vivienda. Según informó el medio, Junqueras dirigió un mensaje optimista y de esperanza a las familias presentes, subrayando la determinación de trabajar para que Cataluña vea incrementada tanto su capacidad de gestión como sus recursos financieros.

El dirigente de ERC expresó que el objetivo de su partido es lograr que Cataluña "cada vez tenga más fuerza, recursos y competencias", de acuerdo con lo consignado por el medio de comunicación. Durante el homenaje realizado este jueves, Junqueras reiteró que su compromiso pasa por poner a disposición de la ciudadanía recursos adicionales que permitan fortalecer los servicios públicos, haciendo especial hincapié en la necesidad de reforzar sectores como la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte y la vivienda. Según publicó la fuente, el líder republicano recalcó que esa estrategia de priorizar el bienestar comunitario continuará vigente "siempre y también para este 2026".

El acto, que se desarrolló en conmemoración de la figura de Francesc Macià, presidente de la Generalitat republicana fallecido el 25 de diciembre de 1933, congregó a representantes de la formación republicana y otros ciudadanos que se acercaron al cementerio barcelonés de Montjuïc para rendir homenaje y participar en la tradicional ofrenda floral. Según detalló el medio, la intervención de Junqueras estuvo centrada en la reivindicación de una Cataluña con mayor autonomía y en la promesa de seguir exigiendo mayores capacidades de autogobierno.

A lo largo de su discurso, el líder de ERC manifestó que la mejora de los servicios públicos constituye una prioridad ineludible para su partido. "Más recursos para ponerlos a disposición de la salud, la educación, los servicios sociales, el transporte y la vivienda. Es nuestro compromiso siempre y también para este 2026", afirmó, tal como consignó la fuente informativa. El medio añadió que Junqueras, al tomar la palabra ante la tumba de Macià, consideró indispensable que Cataluña acceda a más medios y competencias, entendiendo esto como un paso fundamental para continuar avanzando en el fortalecimiento del autogobierno y en la capacidad de respuesta a las demandas sociales.

Según publicó la fuente, el mensaje de Junqueras también enfatizó el sentido de continuidad y permanencia de los objetivos de ERC, proyectando la voluntad de llegar a 2026 con una hoja de ruta centrada en el incremento de los recursos públicos y la expansión del ámbito competencial catalán. El político republicano reafirmó que el compromiso de su grupo político con la sociedad catalana se mantiene firme, tanto en los compromisos presentes como en la visión a medio plazo.