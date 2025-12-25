Illa ensalza la obra política de Macià, "ejemplo" en tiempos de cambio y convulsos

Durante la ofrenda floral celebrada en el cementerio de Montjuïc en memoria de Francesc Macià, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, vinculó la figura histórica del expresidente republicano con los desafíos políticos y sociales actuales de Cataluña, utilizando su legado como inspiración para afrontar tiempos caracterizados por cambios profundos y vertiginosos. Según publicó el medio de referencia, Illa resaltó la importancia del ejemplo de Macià en momentos de incertidumbre, recalcando la vigencia de su obra política y la capacidad de su liderazgo para aportar esperanza y confianza en el actual proyecto de gobierno.

El evento tuvo lugar durante la tradicional ceremonia anual que recuerda el fallecimiento de Macià el día de Navidad de 1933. Durante el acto, según consignó el medio, Salvador Illa expresó que la sociedad catalana se enfrenta actualmente a transformaciones aceleradas, y en este contexto, reivindicó la figura de Macià como símbolo del liderazgo democrático y de la respuesta a retos complejos. Además, Illa aprovechó su intervención para enviar un mensaje de optimismo ligado al rumbo de su ejecutivo, señalando la importancia de encarar el futuro con ánimo constructivo ante las dificultades presentes.

Tal como detalló la fuente, Illa describió a Francesc Macià como “ejemplo” en tiempos de convulsión política y social, recordando tanto su gestión al frente de la Generalitat republicana como su contribución a la democracia y a la soberanía catalana. El mandatario hizo hincapié en la trascendencia del legado de Macià, refiriéndose a él como referente en fases históricas donde la región tuvo que superar obstáculos y redefinir su papel institucional.

La ceremonia, documentada por la fuente, reunió a representantes institucionales y miembros del Govern, quienes participaron junto a Illa en la ofrenda floral sobre la tumba de Macià. El acto buscó rendir homenaje no solo al expresidente fallecido sino también revitalizar los valores democráticos asociados a su mandato, proyectando su memoria como herramienta para fortalecer la cohesión y la confianza en el porvenir de Cataluña.

En palabras de Illa, recogidas por el medio, hoy la sociedad catalana experimenta “cambios de fondo y profundos”, algunos de ellos percibidos como “muy acelerados”, lo que refuerza la necesidad de encontrar inspiración en figuras del pasado que, como Macià, impulsaron procesos de transformación social y política desde la acción gubernamental. El presidente de la Generalitat abordó así la relación entre el legado histórico y los retos contemporáneos, enlazando el recuerdo del expresidente republicano con el discurso actual sobre la gobernabilidad y el avance democrático.

La participación del Govern y la referencia explícita a la continuidad de los ideales de Macià permitieron al presidente de la Generalitat perfilar el homenaje en Montjuïc como una reafirmación del compromiso institucional con los principios democráticos. Esta perspectiva se evidenció tanto en el desarrollo del acto como en los mensajes lanzados, que, de acuerdo con el medio, buscaron subrayar una narrativa de esperanza y confianza frente al panorama de incertidumbre que atraviesa Cataluña.

El medio informó que Francesc Macià, cuya memoria es recordada anualmente con este tipo de ceremonias, se ha consolidado en el imaginario colectivo catalán como un símbolo de la capacidad de liderazgo democrático en periodos de convulsión. Illa aludió en su discurso a cómo esos valores pueden orientar las actuaciones del actual gobierno, propiciando una actitud positiva ante los desafíos y proyectando un espíritu de continuidad entre pasado histórico y presente político.