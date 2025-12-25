Espana agencias

Illa ensalza la obra política de Macià, "ejemplo" en tiempos de cambio y convulsos

Durante un homenaje en Montjuïc, el actual mandatario catalán destacó la figura de Francesc Macià, subrayando su legado como referente de liderazgo democrático y símbolo de esperanza ante los grandes desafíos sociales que enfrenta la región en la actualidad

Guardar

Durante la ofrenda floral celebrada en el cementerio de Montjuïc en memoria de Francesc Macià, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, vinculó la figura histórica del expresidente republicano con los desafíos políticos y sociales actuales de Cataluña, utilizando su legado como inspiración para afrontar tiempos caracterizados por cambios profundos y vertiginosos. Según publicó el medio de referencia, Illa resaltó la importancia del ejemplo de Macià en momentos de incertidumbre, recalcando la vigencia de su obra política y la capacidad de su liderazgo para aportar esperanza y confianza en el actual proyecto de gobierno.

El evento tuvo lugar durante la tradicional ceremonia anual que recuerda el fallecimiento de Macià el día de Navidad de 1933. Durante el acto, según consignó el medio, Salvador Illa expresó que la sociedad catalana se enfrenta actualmente a transformaciones aceleradas, y en este contexto, reivindicó la figura de Macià como símbolo del liderazgo democrático y de la respuesta a retos complejos. Además, Illa aprovechó su intervención para enviar un mensaje de optimismo ligado al rumbo de su ejecutivo, señalando la importancia de encarar el futuro con ánimo constructivo ante las dificultades presentes.

Tal como detalló la fuente, Illa describió a Francesc Macià como “ejemplo” en tiempos de convulsión política y social, recordando tanto su gestión al frente de la Generalitat republicana como su contribución a la democracia y a la soberanía catalana. El mandatario hizo hincapié en la trascendencia del legado de Macià, refiriéndose a él como referente en fases históricas donde la región tuvo que superar obstáculos y redefinir su papel institucional.

La ceremonia, documentada por la fuente, reunió a representantes institucionales y miembros del Govern, quienes participaron junto a Illa en la ofrenda floral sobre la tumba de Macià. El acto buscó rendir homenaje no solo al expresidente fallecido sino también revitalizar los valores democráticos asociados a su mandato, proyectando su memoria como herramienta para fortalecer la cohesión y la confianza en el porvenir de Cataluña.

En palabras de Illa, recogidas por el medio, hoy la sociedad catalana experimenta “cambios de fondo y profundos”, algunos de ellos percibidos como “muy acelerados”, lo que refuerza la necesidad de encontrar inspiración en figuras del pasado que, como Macià, impulsaron procesos de transformación social y política desde la acción gubernamental. El presidente de la Generalitat abordó así la relación entre el legado histórico y los retos contemporáneos, enlazando el recuerdo del expresidente republicano con el discurso actual sobre la gobernabilidad y el avance democrático.

La participación del Govern y la referencia explícita a la continuidad de los ideales de Macià permitieron al presidente de la Generalitat perfilar el homenaje en Montjuïc como una reafirmación del compromiso institucional con los principios democráticos. Esta perspectiva se evidenció tanto en el desarrollo del acto como en los mensajes lanzados, que, de acuerdo con el medio, buscaron subrayar una narrativa de esperanza y confianza frente al panorama de incertidumbre que atraviesa Cataluña.

El medio informó que Francesc Macià, cuya memoria es recordada anualmente con este tipo de ceremonias, se ha consolidado en el imaginario colectivo catalán como un símbolo de la capacidad de liderazgo democrático en periodos de convulsión. Illa aludió en su discurso a cómo esos valores pueden orientar las actuaciones del actual gobierno, propiciando una actitud positiva ante los desafíos y proyectando un espíritu de continuidad entre pasado histórico y presente político.

Temas Relacionados

Francesc MaciàSalvador IllaGeneralitatGovernBarcelonaMontjuïcObra políticaCambio políticoCementerioOfrenda floralEUROPAPRESS

Últimas Noticias

EH Bildu evita valorar el mensaje del Rey, al que califica de "heredero del legado franquista y reaccionario"

Infobae

Junqueras (ERC) asegura que trabajan para que Cataluña tenga más "recursos y competencias"

Oriol Junqueras envió un mensaje optimista a los ciudadanos durante la ofrenda en Montjuïc, destacando su compromiso de incrementar presupuestos para salud, educación, servicios sociales y transporte, y subrayando que esa apuesta seguirá vigente hasta 2026

Junqueras (ERC) asegura que trabajan

El Supremo confirma 11 años de cárcel a una mujer por prostituir a su hija y 10 al hombre que pagó por sexo con la menor

El máximo tribunal ratifica el fallo contra la madre y el hombre implicados tras rechazar sus recursos, basándose en pruebas documentales, declaraciones de testigos y material audiovisual que demostraron la participación activa de ambos en los hechos investigados

El Supremo confirma 11 años

Maíllo prioriza su rol de candidato y pide "responsabilidad y generosidad" para acordar las listas de Por Andalucía

Antonio Maíllo anuncia que centrará sus esfuerzos en impulsar la participación y escuchar las demandas sociales de cara a los próximos comicios andaluces, instando a las fuerzas políticas a alcanzar consensos en un momento que considera crucial para la región

Maíllo prioriza su rol de

Junqueras (ERC) dice que el Rey hizo apología de la violencia tras el 1-O y animó a "apalizar" a demócratas

En una visita al cementerio de Montjuïc en Barcelona, Oriol Junqueras acusó al jefe del Estado español de legitimar el uso de la fuerza contra ciudadanos, cuestionando así el papel institucional tras el referéndum independentista catalán

Junqueras (ERC) dice que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega la incapacidad

La Justicia niega la incapacidad permanente de un panadero y albañil con importantes problemas de visión: “Conserva capacidad funcional para desarrollar su trabajo”

La Justicia reconoce la nacionalidad española a una venezolana por origen sefardí que presentó un certificado de un ex rabino de la comunidad judía de Madrid

El discurso del rey Felipe VI de Navidad en 10 frases: “¿Qué líneas rojas no debemos cruzar?"

La referencia del rey Felipe a los altos precios de la vivienda, a la inteligencia artificial y a la dignidad humana

El rey Felipe recuerda que la convivencia “no es un legado imperecedero” y alerta de una “inquietante crisis de confianza” en su discurso de Navidad

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 25 de diciembre

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy jueves 25 de diciembre

Cuántos euros me dan por un dólar este 25 de diciembre

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio