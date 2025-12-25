Espana agencias

El PSPV reclama a Feijóo que entregue a la jueza de la dana la conversación íntegra con Mazón

Desde el Partido Socialista se urge a que toda la comunicación mantenida por el líder del PP con el entonces presidente Mazón sea remitida a la jueza, subrayando sospechas sobre opacidad y exigiendo transparencia ante la investigación judicial

Para el PSPV-PSOE, el escrito presentado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante la jueza que investiga las responsabilidades por la gestión de la catástrofe ocurrida en la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024, pone de manifiesto que el entonces presidente Carlos Mazón ya conocía la gravedad de la situación esa misma noche. Según informó el medio, los socialistas han insistido en que esta circunstancia aporta nuevas razones para exigir la máxima transparencia y la entrega íntegra de todas las comunicaciones entre los dirigentes implicados en la gestión del evento climático extremo.

El medio publicó que el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) ha solicitado a Feijóo la remisión total de la conversación por Whatsapp que mantuvo con Mazón durante la crisis. La petición forma parte de la causa judicial instruida por la jueza de Catarroja, ante quien Feijóo deberá comparecer. La dirección del PSPV ha remarcado en un comunicado que “Feijóo debería aprovechar su citación ante la jueza de la dana para aclarar toda la verdad de lo ocurrido y eso exige entregar, no solo los mensajes que recibió de Mazón, sino los que el propio Feijóo le mandó”.

La exigencia de transparencia se fundamenta en la sospecha, manifestada desde las filas socialistas, de que Feijóo mantiene una actitud opaca respecto a su actuación durante la emergencia, lo que “constituye una falta de respeto y un desprecio a las víctimas por parte de quien aspira a gobernar a los españoles”, según reportó la fuente. El PSPV ha asegurado que muchos ciudadanos en la Comunidad Valenciana se preguntan por qué el líder popular oculta información a la autoridad judicial.

El medio detalló que los socialistas acusan a Feijóo de haber mentido sobre las fechas en las que recibió información sobre la catástrofe. Esto se basa en que, de acuerdo al PSPV, el líder del PP afirmó en un primer momento haber estado informado en tiempo real desde el lunes 28, pero luego justificó en su declaración ante la jueza que se trató de un error de fechas. Para el partido socialista, “no hubo lapsus, sino falsedad para encubrir la gestión del PP y del Gobierno valenciano”, y sostienen que basta revisar las declaraciones públicas de Feijóo de aquel día para constatarlo.

La postura del PSPV ha añadido que, para los socialistas valencianos, la conducta del dirigente nacional del PP demuestra “una extraña manera de colaborar con la Justicia” y que la gestión de la tragedia por parte del partido en el Gobierno autonómico y la dirección nacional del PP ha estado marcada por la opacidad. Han lamentado que Feijóo “no puede aprovechar la víspera de Navidad para pasar de tapadillo sobre la mayor tragedia que ha sufrido la Comunidad Valenciana”.

Otro argumento expuesto por el PSPV, reproducido por el medio, es que Feijóo “es responsable de haber sostenido las mentiras de Mazón y su partido durante más de un año”. Para la dirección socialista, queda claro en el expediente enviado al juzgado que la gravedad ya era conocida desde la primera noche, y por eso se insiste en la necesidad de que tanto Feijóo como Mazón “cuenten toda la verdad y dejen de esconderse en embustes y trampas”.

El medio comunicó también las declaraciones de Alicia Andújar, portavoz de Emergencias en Les Corts Valencianes y secretaria de la comisión de investigación sobre la dana, quien sostuvo que Feijóo “se ha pasado un año encubriendo a Mazón y, ahora, le está ocultando información a la jueza de Catarroja”. Andújar planteó dudas sobre las razones por las que el presidente del PP mantiene en secreto sus mensajes, al afirmar: “¿Por qué esconde sus mensajes? ¿De qué tiene miedo, Feijóo?”. Para Andújar, no existió confusión alguna en las comunicaciones de Feijóo, sino una decisión consciente de no revelar el contenido completo de la interlocución con el expresidente valenciano.

De acuerdo con la información consignada por el medio, Andújar subrayó que el Partido Socialista exige la entrega total de los mensajes intercambiados, ante el hartazgo por la aportación de “listados de llamadas y de mensajes hechos a mano”. El PSPV busca así que la instrucción judicial cuente con todos los elementos posibles para esclarecer la gestión institucional realizada durante la emergencia.

El medio sostuvo que la discusión sobre la transparencia y la veracidad en la información aportada se ha convertido en un nuevo foco de tensión entre las fuerzas políticas de la Comunidad Valenciana y de alcance nacional. El PSPV insiste en que las acciones de Feijóo no contribuyen a esclarecer las causas ni a depurar responsabilidades por el manejo de la catástrofe, y exige una colaboración plena y contrastable con la autoridad judicial.

