El PP subraya que los extremeños han pedido un gobierno de la derecha encabezado por Guardiola y emplaza a Vox a pactar

Durante la legislatura autonómica iniciada en Extremadura con un gobierno de coalición entre el Partido Popular (PP) y Vox, la ruptura por parte de la formación de Santiago Abascal dejó en el aire la composición del Ejecutivo. Frente a este contexto, la portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso, Ester Muñoz, enfatizó la necesidad de retomar las alianzas conservadoras tras los recientes comicios autonómicos, según consignó el medio de comunicación que difundió sus declaraciones.

De acuerdo con lo publicado, Muñoz señaló que el 60% de los votantes extremeños respaldaron conjuntamente al PP y a Vox en las urnas, lo que a su juicio representa un mandato claro para que la candidata popular María Guardiola lidere un gobierno de derechas. La portavoz popular expresó públicamente que los ciudadanos de la región "quieren un gobierno de la derecha encabezado por María Guardiola" e instó de forma directa a Vox a negociar un acuerdo, argumentando que "los extremeños no entenderían otra cosa", citó la fuente. Según la propia Ester Muñoz, "la lectura correcta" de la cita electoral es que la mayoría se decantó por la continuidad de la actual presidenta autonómica, lo que describió con la frase: "Eso es precisamente lo que nos han dicho los extremeños, que estaban contentos con el Gobierno de María Guardiola y que quieren más", en referencia a la candidata popular y en clara apelación a los representantes de Vox.

La portavoz precisó que María Guardiola obtuvo el 43% de los sufragios, porcentaje que, de acuerdo con su valoración, equivaldría a una mayoría absoluta en comunidades autónomas como Andalucía. Este dato fue utilizado por Muñoz para poner de relieve el peso del respaldo social a la líder popular, remarcando la diferencia con el apoyo recibido por Vox. En sus palabras, la portavoz del PP describió la correlación de fuerzas así: "De cada cuatro votantes (que quieren que gobierne la derecha), alrededor de tres han votado a María Guardiola y uno a Vox", reflejó el medio. Esta proporción busca justificar que el PP encabece el Ejecutivo y que la formación de Abascal asuma un rol complementario.

Interrogada sobre la posible exigencia de Vox para formar parte del próximo gobierno, Estér Muñoz admitió desconocer si el partido de ultraderecha solicitará presencia en el nuevo gabinete, aunque afirmó observarlos "muy cómodos" en una posición externa. Asimismo, subrayó que no le genera preocupación la posibilidad de pactar con Vox, recordando que ya existió una coalición entre ambos partidos al comienzo de la legislatura y que fue la formación de Santiago Abascal la que optó por abandonar de forma unilateral todos sus compromisos ejecutivos autonómicos. Según sus declaraciones recogidas por el medio, la disposición del PP a alcanzar acuerdos con Vox permanece intacta siempre y cuando se cumpla la voluntad expresada por los votantes.

La portavoz popular también descartó completamente la posibilidad de que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se abstenga para facilitar la continuidad del gobierno de Guardiola, idea que había sido sugerida públicamente por el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra. En palabras de Muñoz, "En el PSOE ya le han dicho que de eso, nada. Están decididos a cavar la fosa", en referencia a la oposición socialista a cualquier pacto de gobernabilidad que no pase por sus propias condiciones. La representante conservadora enfatizó la imposibilidad de alcanzar acuerdos con el partido liderado por Pedro Sánchez, tildando al PSOE de "bunkerizado" e incapaz de aprobar leyes, impulsar presupuestos o promover acuerdos legislativos. Según indicó el medio que la citó, Muñoz acusó además al PSOE de promover el enfrentamiento social y de "levantar muros contra españoles".

En relación al contexto político regional, la lectura del PP tras las elecciones autonómicas gira en torno a la demanda social de un nuevo gobierno liderado por Guardiola, donde los pactos entre partidos de la derecha se convierten en el único camino viable para evitar un ejecutivo de la izquierda. El medio detalló que la dirigente popular consideró inviable cualquier otra fórmula de gobierno y advirtió que un acuerdo alternativo resultaría incomprensible para el electorado. Esta posición se traduce en una presión directa sobre Vox para que facilite la gobernabilidad y aporte estabilidad, alineando la proporción de fuerzas dentro de la posible alianza de derechas.

Las declaraciones de Muñoz, difundidas por la prensa, se inscriben en la estrategia de consolidar un bloque conservador que concentre el respaldo obtenido en los comicios, evitando escenarios de fragmentación o bloqueo institucional. El discurso dirigido a Vox supone tanto un llamamiento a la unidad como una advertencia sobre los riesgos de dilapidar el resultado electoral. Al mismo tiempo, la portavoz reclamó que el apoyo social recae mayoritariamente en el PP, lo que justificaría su condición de partido rector en cualquier entendimiento.

El medio que informó sobre estas posiciones recogió, además, el contexto de tensión política provocado por la ausencia de propuestas de abstención por parte del PSOE, así como el distanciamiento entre las principales fuerzas políticas del escenario extremeño. La posición del PP defiende que la gobernabilidad exige claridad en los acuerdos postelectorales y un reconocimiento al resultado mayoritario obtenido por la candidatura de María Guardiola.