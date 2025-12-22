Espana agencias

EH Bildu se ofrece para "frenar el avance de la ultraderecha" tras los "preocupantes" resultados de Extremadura

El portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, ha calificado de "preocupantes" los resultados electorales en Extremadura y ha reiterado el compromiso de la formación abertzale de ofrecerse como "la herramienta al alcance de todos" para "frenar el avance de la ultraderecha y el autoritarismo".

En una rueda de prensa ofrecida en Bilbao, Matute ha realizado esta reflexión sobre los resultados en las elecciones de Extremadura, que el PP ganó aunque no logró la mayoría absoluta, que sí conseguiría con el respaldo de Vox, mientras que el PSOE ha obtenido 18 representantes, diez menos que en las pasadas elecciones.

Matute, que no ha querido entrar sobre las decisiones que tienen que tomar los líderes políticos, en este caso del PSOE, a la vista de los resultados, ha asegurado que los resultados en Extremadura son "preocupantes, pero no por ello menos esperables".

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Matute ha afirmado que, "por desgracia" se han confirmado "lo que las tendencias demoscópicas venían refiriendo" con un "auge de la extrema derecha y un fortalecimiento o un giro, evidente, hacia la derecha de lugares que anteriormente no mostraban sus preferencias de voto en esa dirección".

"Para EH Bildu no significa más que eso. Nosotros seguimos empeñados en trabajar y en seguir ampliando el frente amplio de la izquierda vasca que es EH Bildu", ha añadido.

A su juicio, es ahí "donde se demuestra la fortaleza" y cree que esas son "las fórmulas de éxito". "Fórmulas de éxito para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo y para impedir que opciones autoritarias que quieren socavar los cimientos de la igualdad puedan tener mayor nivel de alcance o desarrollo", ha señalado.

Por tanto, ha manifestado que estos resultados les reafirmar en el compromiso de "ofrecer a EH Bildu como la herramienta al alcance de todos para conseguir vidas dignas y plenas en Euskal Herria y para frenar el avance de la ultraderecha, la reacción y el autoritarismo".

