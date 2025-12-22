Espana agencias

Albert (ERC), sobre resultado en Extremadura: "Presentar a un investigado nunca es buena idea"

El portavoz de ERC, Isaac Albert, lamentó el desplome del PSOE en Extremadura tras las elecciones, criticó la baja afluencia en las urnas y cuestionó que los partidos propongan como aspirantes a personas envueltas en procesos judiciales

Durante su comparecencia, Isaac Albert, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), hizo referencia al hecho de que el Partido Popular no consiguió la mayoría absoluta en Extremadura. Según informó Europa Press, Albert recalcó que dicha formación política debe ahora depender de manera más directa de Vox para gobernar en esa comunidad. Además, el portavoz de ERC aprovechó para destacar la escasa participación ciudadana en las elecciones y centró sus críticas en la decisión del PSOE de presentar como candidato a una persona con una investigación judicial en curso.

Albert, en declaraciones recogidas por Europa Press durante una rueda de prensa celebrada el lunes, calificó el resultado del PSOE en Extremadura como negativo, remarcando que la estrategia adoptada por el partido socialista al postular a Miguel Ángel Gallardo, quien está siendo investigado por la justicia, influyó de forma determinante en los comicios. “Presentar a un investigado nunca es buena idea”, declaró, y afirmó sentir “vergüenza ajena” al tener que explicar públicamente una cuestión que, desde su perspectiva, resulta evidente.

De acuerdo con Europa Press, el portavoz de ERC subrayó que la baja afluencia en las urnas fue un fenómeno notorio durante la jornada electoral. Analizó que dicho factor pudo haber afectado los resultados de los principales partidos e insistió en que la presentación de candidatos envueltos en procedimientos judiciales manda un mensaje equivocado al electorado.

Sobre los resultados del Partido Popular, Albert puntualizó que estos “tampoco han sido buenos” dado que el PP no logró alcanzar la mayoría absoluta y seguirá necesitando el apoyo explícito de Vox para intentar conformar un gobierno regional. Explicó que esa situación evidencia una dependencia cada vez más directa, complicando la formación de un ejecutivo con autonomía suficiente y dificultando la capacidad de acción política, según señaló Europa Press.

El portavoz de ERC también fue consultado por la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien durante su propia aparición pública del lunes evitó pronunciarse sobre los resultados electorales en Extremadura. Albert respondió al respecto que “cada uno se organiza como quiere o como puede”, en referencia a la gestión y comunicación interna de los partidos, según anotó Europa Press.

En cuanto a las recientes modificaciones en la composición del Gobierno central, como el nombramiento de una nueva ministra de Educación y la designación de una nueva portavoz, Albert declaró ante Europa Press que estos movimientos obedecen a requerimientos internos del PSOE. Añadió que no tenía comentarios adicionales sobre dichas decisiones.

Europa Press detalló que las afirmaciones del portavoz de ERC se produjeron en un contexto de valoración política, tras la jornada electoral, y reflejaron el posicionamiento de Esquerra Republicana de Catalunya ante los acontecimientos en Extremadura y las reacciones de los principales actores políticos nacionales.

Las críticas y observaciones de Isaac Albert se inscriben dentro del debate nacional acerca de la importancia de la transparencia y la integridad en las candidaturas políticas, así como el impacto de la judicialización en la vida pública y sus repercusiones en la confianza ciudadana, según publicó Europa Press.

