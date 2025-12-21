PSPV exige a Llorca el cese de Valderrama "tras constatar que ocultó de forma intencionada información sobre dana"

La portavoz de Emergencias del PSPV-PSOE en Les Corts, Alicia Andújar, ha denunciado que el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, "ocultó de forma intencionada información sobre la dana al Grupo Socialista".

"Valderrama se negó a contestar a preguntas realizadas por el grupo parlamentario pese a contar con informes internos de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) en los que se aportaba la información requerida", ha subrayado a través de un comunicado.

El PSPV-PSOE ha podido constatar esta "actitud obstruccionista" del conseller "gracias a la documentación aportada al juzgado de instrucción de Catarroja por un técnico de Emergencias, donde constan los informes realizados por el gabinete técnico en los que se detallan las respuestas a las preguntas que realizaba el Grupo Socialista".

"Sin embargo, esas respuestas no fueron las que se trasladaron finalmente al grupo, que ha recibido por norma negativas de Valderrama a contestar a las preguntas o solicitudes de documentación que realizaba", ha explicado Andújar, quien ha exigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que destituya a Valderrama como conseller de Emergencias "ante la evidencia de que se dedicó a ocultar información durante meses".

INFORMES DEL JUZGADO

El PSPV-PSOE, tras contrastar los informes aportados al juzgado con las preguntas y respuestas parlamentarias, ha localizado "al menos tres casos claros de vulneración del derecho a recibir la información que solicitó". La propia Alicia Andújar --recuerda el PSPV-- realizó una pregunta parlamentaria el 26 de febrero de este año, con número 13.514, en la que se cuestionaba "cuántas entradas tiene el Centro de Coordinación de Emergencia, dónde se encuentran ubicadas y si cuentan todas ellas con cámaras de seguridad".

La Agencia de Seguridad y Emergencias, dependiente del conseller Valderrama, "emitió el 31 de marzo un prolijo informe con el título 'Información para la respuesta parlamentaria escrita nº 13514 formulada por la diputada Alicia Andújar Durá, del Grupo Parlamentario Socialista', en el que se detallaban los tres accesos al recinto y se aportaban mapas de los mismo".

"Sin embargo, la respuesta oficial que firmó Valderrama, pese a disponer de toda la información, fue que 'no procede la información solicitada', apelando a la Ley de Transparencia, argumento que en ningún momento aparece en el informe técnico", ha señalado.

En dicho informe, además, también se detallaba el sistema de videovigilancia del centro de L'Eliana y ya adelantaba la hora de acceso de las distintas autoridades al CCE, "con fotos tanto de --Carlos-- Mazón como de --Salomé-- Pradas y --Vicent-- Mompó llegando al centro". "Esta información nunca se aportó al grupo parlamentario, pese a que se preguntó en varias ocasiones y acabó siendo filtrada por Presidencia de la Generalitat en el caso de la foto del ya expresidente Mazón con la única intención de situarlo fuera de la reunión del Cecopi que tomó la decisión de enviar tarde el Es Alert", ha destacado.

Por otra parte, también el 26 de febrero, Andújar firmó una pregunta parlamentaria, numerada como 13.516, en la que se requería el nombre del funcionario que certificó las imágenes de las grabaciones del Cecopi que se habían remitido al juzgado. El informe que realizó la Agencia de Seguridad de Emergencias aportaba esa información, identificando como responsable al Coordinador de Prevención de Emergencias de la AVSRE.

Igualmente, en otras dos preguntas, la 13.515 y 13.517, la diputada socialista pidió saber las razones y quién había autorizado la conservación de las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana. En un informe específico de la AVSRE para responder a la respuesta parlamentaria se detallaba el procedimiento e identificaba a la dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias "y, en concreto, a la subdirección general, como responsable de esta competencia".

"Sin embargo, en ninguna de las tres preguntas que remitió el conseller Valderrama a la diputada socialista se citaron estos informes ni se utilizó la información que los técnicos habían preparado para dar cuenta a la diputada socialista; todo lo contrario", ha remarcado y ha agregado: "Valderrama despachó estas tres respuestas en una contestación agrupada citando una ley genérica, lo que no era objeto de la pregunta, y negándose a contestar a quién había decidido no borrar las grabaciones del día 29 de octubre de 2024 amparándose en la Ley de Transparencia, objeción que en ningún caso aparecía en los informes de la AVSRE como impedimento para contestar".

MENTIRAS SIN PRECEDENTES

"Nos encontramos ante una vulneración sin precedentes y documentado del derecho de los diputados y de estas Cortes a obtener la información solicitada por parte del conseller Valderrama, una actitud que, además, ha mantenido de forma repetida, ya que, desde el grupo parlamentario, ante las respuestas que recibimos inicialmente, realizamos una reiteración de las preguntas, pero volvió a negarse a contestar", ha explicado Andújar.

En sus palabras, "ha tenido que ser por el juzgado que nos hemos enterado que Valderrama ocultó intencionadamente la información que solicitaba el PSPV-PSOE, ya que disponía de ella y estaba obligado a facilitarla", ha explicado la diputada socialista.

"Es del todo intolerable que un conseller que fue nombrado por Mazón tras la dana se haya dedicado a intentar ocultar información de Les Corts para proteger al ya dimitido presidente y que el actual 'president', Pérez Llorca, lo mantenga en su puesto", ha señalado Andújar, que ha preguntado a Valderrama si ahora que no está Mazón "va a trabajar de verdad por mejorar las Emergencias en la Comunitat Valenciana o se va a dedicar ahora a encubrir al señor --Miguel-- Barrachina por no vigilar la presa de Buseo".

ACUSACIONES DE "MENTIRAS Y BULOS"

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Emergencia e Interior han indicado que, "parece ser, que a Andújar le han dado un tirón de orejas desde el PSPV" después de sus "fallidas intervenciones" en la comparecencia Valderrama del pasado viernes. "Los datos de la gestión del último año de la Conselleria tumbaron una por una sus mentiras y bulos", han apuntado y han lamentado: "Vemos, de nuevo, una estrategia de ruido y cortinas de humo para tapar su deficiente oposición".

"La señora Andújar, que es abogada, ni reiteró esas preguntas a la Conselleria de Emergencias e Interior ni recurrió la respuesta ante el Tribunal Superior de Justicia por vía contencioso administrativo, aceptando por tanto la respuesta dada", han precisado. Del mismo modo, han hecho hincapié en que, "si las respuestas eran tan deficientes o irregulares como ahora sostiene, lo lógico habría sido recurrirlas ante el Tribunal Superior de Justicia, algo que no hizo y más siendo abogada".

En este punto, han considerado que el hecho de no haber acudido a dicha vía "demuestra que ni siquiera ella actuó conforme a la gravedad que ahora pretende atribuir al asunto". Y han abundado: "Si tan grave lo considera, vemos un nuevo ejemplo de su dejación de funciones en hacer su labor de oposición".

Por tanto, se trata --aseguran-- de "un nuevo ejercicio de demagogia" del PSPV ante cuestiones que afectan a la seguridad de la Comunitat Valenciana, "especialmente dada la naturaleza y protección jurídica que tiene el Centro de Coordinación de Emergencias". "Lo que está claro --concluyen-- es que la Conselleria de Emergencias e Interior ha actuado, actúa y actuará en todo momento cumpliendo plenamente con la legalidad vigente".