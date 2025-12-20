Espana agencias

Moreno defiende que el SAS "funciona" y los cribados de cáncer "han salido reforzados" tras la crisis de las mamografías

Guardar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha defendido este sábado que los programas de cribados de cáncer de la sanidad andaluza "han salido reforzados" tras las medidas adoptadas por su gobierno al hilo de la crisis generada con el programa de detección precoz del cáncer de mama, al tiempo que ha subrayado que el sistema sanitario público andaluz "funciona" correctamente.

Son mensajes que el presidente de la Junta y del PP andaluz ha trasladado durante un acto de presentación de su libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza', que se ha celebrado este sábado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, y donde ha conversado con el deportista Cisco García.

Al acto han asistido, entre otros, el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; los consejeros de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el alcalde de la capital cordobesa, José María Bellido.

Preguntado por la crisis derivada de los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama, el presidente andaluz ha incidido en reivindicar el modo como su gobierno se ha enfrentado a dicho "problema", que ha pasado por "reconocer" su existencia, pedir "disculpas", impulsar "un plan de choque" y, además, asumir "responsabilidades", según ha subrayado.

En esa línea, ha opinado que "con todas esas decisiones que hemos adoptado, hemos salido reforzados", y los cribados de cáncer del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "han salido reforzados, y no solamente" el de cáncer de mama, según ha apostillado.

"REFORMA EN PROFUNDIDAD" DEL SAS

No obstante, Moreno ha señalado que a la Junta le quedan "por tomar más decisiones", y en ese punto ha reiterado su "intención" de impulsar una "reforma en profundidad del modelo organizativo" del SAS que ya está "empezando", pero que "no va a dar tiempo" de completar en lo que resta de legislatura, que concluye el año que viene, ha avisado.

El presidente ha defendido que quiere "mejorar" dicho modelo organizativo del sistema sanitario andaluz porque "claramente ha quedado obsoleto, es opaco, poco transparente, poco flexible", y ha destacado que Cataluña "ya ha iniciado" una reforma en esa línea en su sistema sanitario "copiando nuestro modelo".

Moreno ha subrayado que la reforma que pretende impulsar "se va a hacer con expertos, evidentemente, contando con todo el mundo", y ha defendido que, "sin duda alguna, va a ser un estímulo para nuestro propio sistema público de salud, que es uno de los mejores de España", según ha remarcado.

El presidente también ha lamentado que "a veces se vierten informaciones que no son correctas, que no coinciden con la realidad, y al final eso tampoco es bueno, porque genera un malestar y, además, una pérdida de credibilidad en el sistema" sanitario, que "funciona y es una referencia" en materias como, por ejemplo, el de los trasplantes, según ha subrayado.

ELECCIONES ANDALUZAS Y ESTABILIDAD

Por otro lado, Juanma Moreno ha reiterado su reivindicación de la "estabilidad" como condición a preservar en el actual contexto político y con la vista puesta en las próximas elecciones andaluzas previstas para el año que viene.

El líder del PP-A ha dicho que se encuentra "con muchas ganas e ilusión" de cara a esa cita, a la que llega, según ha defendido, con el aval del "cambio a favor" que cree que ha experimentado Andalucía durante sus siete años de gobierno.

"Con sus luces y sus sombras, como cualquier obra humana, creo que tenemos una Andalucía que es más próspera en términos económicos y de empleo", ha defendido el presidente, quien en esa línea ha valorado que "hemos recuperado un nivel reputacional" de la comunidad autónoma que "estaba muy deteriorado" antes de la llegada del PP-A a la Junta.

Moreno ha reivindicado así la "acertada" política que, "en términos económicos", ha aplicado su gobierno, así como "la estabilidad de la que hemos disfrutado a lo largo de estos años" en los que el PP-A ha gobernado con mayoría absoluta tras los comicios de 2022.

En ese punto, ha expresado su deseo de poder "seguir gozando de esa estabilidad" tras las próximas elecciones, porque "estamos viendo todos los días" que, "si no hay estabilidad, si no hay Presupuestos, hay muchas cosas que no se van a poder hacer en los próximos años", y ha citado como ejemplos "proyectos en materia universitaria" y "oposiciones".

De esta manera, Moreno ha dicho que espera, desea y quiere "confiar en que los andaluces, más allá del ruido y más allá de las cosas, piensen en ellos" a la hora de votar, desde la premisa de que, "si piensan en ellos, la única opción, porque no hay alternativa ahora mismo a nuestro gobierno, es que nosotros --en referencia al PP-A-- tengamos una mayoría suficiente para poder seguir transformando Andalucía".

ALUSIÓN A LA BROMA DE FEIJÓO SOBRE SI LOS ANDALUCES SABEN CONTAR

"Ese es el objetivo, y me voy a pelear para conseguirlo todo lo que pueda", ha remarcado el presidente de la Junta, quien, en otro punto de la presentación, ha aludido a la "broma" que, según explicó el propio presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, éste trasladó a principios de semana durante su intervención en la cena de Navidad del PP de Madrid, en la que el líder gallego indicó que "los andaluces no saben contar", al presumir de que Galicia tiene "los mayores kilómetros de costa de España".

Juanma Moreno ha aludido de pasada a esta cuestión al elogiar la figura del presidente nacional de su partido, a quien ha definido como "un amigo" y "una persona de palabra, coherente", de la que "te puedes fiar" y por la que tiene "aprecio".

No obstante, el líder del PP-A ha apostillado en tono jocoso que "de vez en cuando también nos reñimos mutuamente" y, por ejemplo, él le ha trasladado a Feijóo que los andaluces "sabemos contar muy bien", ha añadido Moreno entre risas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Abascal, sobre el robo de votos en Extremadura: "Nos podemos temer lo peor, la mafia es capaz de cualquier cosa"

Santiago Abascal acusa a las autoridades de un posible fraude en los comicios de Badajoz, alertando sobre "una mafia corrupta capaz de manipular resultados" y advirtiendo que su partido teme graves maniobras para influir en la votación

Abascal, sobre el robo de

El Supremo respalda a Ayuso y exige al Gobierno acoger a menores no acompañados solicitantes de asilo

El alto tribunal ordena a la administración central tomar medidas urgentes y garantizar atención a niños extranjeros sin compañía que buscan protección internacional, estableciendo como prioridad absoluta el bienestar infantil, y fijando un plazo máximo de treinta días para su cumplimiento

El Supremo respalda a Ayuso

'Génova' dice que Feijóo colaborará con la jueza de la dana pero critica que no ha recibido notificación de la citación

El líder del Partido Popular ha sido convocado como testigo en la causa que investiga la tragedia de la gota fría en Valencia, aunque su formación asegura que solo se ha enterado por la prensa y no por notificación oficial

'Génova' dice que Feijóo colaborará

Feijóo exige al Gobierno explicar el "robo" de votos por correo y por qué "ocultó" intentos en otras oficinas

Diversos líderes del Partido Popular cuestionan la actuación del Ejecutivo tras la sustracción de sufragios en Correos de Extremadura, acusando al Gobierno de ocultar estos incidentes y reclamar respuestas claras ante lo que consideran una amenaza democrática

Feijóo exige al Gobierno explicar

Bolaños pide explicaciones a Guardiola sobre su chófer condenado: "No hay quien se crea que no tenía noticias"

Félix Bolaños reclama que María Guardiola aclare su papel en la contratación de un conductor con antecedentes por violencia de género, señalando que resulta inverosímil que desconociera la condena y pidiendo transparencia ante la opinión pública

Bolaños pide explicaciones a Guardiola
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos estudia posibles “acciones

Estados Unidos estudia posibles “acciones correctivas” contra España por la “discriminación” a sus buques con destino a Israel

El alcalde de Almussafes asegura que seguirá como alcalde pese a las denuncias de acoso sexual: “Continuaré con más dedicación que nunca”

“¿Qué hace un ‘travelo’ en la Falange?” 11 meses de prisión para el acusado de insultar a una mujer transexual que fue a una misa del grupo fascista

Putin amenaza de nuevo a Europa con un “conflicto armado a gran escala” si no se trata a Rusia “con respeto”

Navajas, cuchillos, machetes y katanas: los Mossos decomisan más de 25 armas blancas al día en el espacio público en Cataluña

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 20 diciembre

Precio de la luz en España para el domingo 21 de diciembre: cuáles serán las horas más económicas

Cada vez menos españoles consideran el coche eléctrico como una solución para la movilidad urbana

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados ganadores del Super Once del 20 diciembre

DEPORTES

Esteve Galvañ, el primer español

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”