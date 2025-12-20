El PP solicitará que el cara a cara entre Azcón y Alegría se celebre en Aragón Televisión

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, ha avanzado que su partido solicitará que el cara a cara planteado por el candidato popular, Jorge Azcón, y aceptado este mismo sábado por la candidata socialista, Pilar Alegría, se celebre en la Televisión Pública Aragonesa.

Una petición que los populares plantearán en la próxima reunión del Consejo de Radio y Televisión de Aragón a tenor de "la especial relevancia de estas elecciones", según ha considerado Alós, que desde Huesca ha valorado el acto preelectoral de Pilar Alegría en el que se ha presentado como candidata del PSOE a la presidencia del Gobierno de Aragón.

Alós la ha criticado por estar "alejada absolutamente de la realidad de Aragón y de los aragoneses" y por no haber presentado "ni una propuesta" con la que confrontar la gestión de estos dos años del PP, en los que la popular ha defendido que se ha hecho "la inversión más importante para, precisamente, revertir los recortes que el Gobierno de Aragón socialista había llevado a cabo en los últimos años".

Así, ha defendido que el Ejecutivo de Azcón ha destinado en este tiempo 530 millones más en sanidad y 200 millones más en educación que los que se destinan en el último año del gobierno socialista.

Además, le ha pedido explicaciones a la ya exministra Pilar Alegría por dónde están "los 450 millones de euros que les debe el Gobierno de Sánchez a los aragoneses por la ley de dependencia". Y ha desacreditado la pretensión de la socialista de presentarse como la opción política que va a acabar con el frentismo y que va a recuperar la concordia, "cuando ha sido y sigue siendo ministra de un gobierno que lo primero que planteó en la investidura de Pedro Sánchez fue levantar un muro entre españoles".