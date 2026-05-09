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Cada año migran entre 120 y 130 especies de aves entre España y el norte de África

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Madrid, 9 may (EFE).- Cada año migran entre 120 y 130 especies de aves entre Europa y África y todas pasan por España, bien para reproducirse antes de viajar hacia el norte, bien para pasar los meses fríos al sur del Mediterráneo, ha detallado a EFE Juan Carlos del Moral, coordinador del Área de Seguimiento de Avifauna de SEO/BirdLife.

"Nuestra población de pinzón común cría en primavera y se queda aquí pero los pinzones europeos cuando termina el invierno se van a criar más al norte", indica como ejemplo el ornitólogo, quien ha aprovechado la conmemoración este sábado del Día Mundial de las Aves Migratorias para recordar que la contaminación lumínica de las ciudades, el cambio climático y la degradación de espacios clave no solo europeos, sino africanos "amenazan la ruta de millones de aves migratorias".

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España "es uno de los principales corredores migratorios" de la región y ello permite analizar con detalle el comportamiento y las rutas de estas especies, que se están viendo modificadas por las temperaturas al alza, como sucede con las cigüeñas blancas que "ya no necesitan irse a África para alimentarse y cada vez vemos más ejemplares pasando el invierno aquí", señala.

En cuanto a la contaminación lumínica, representa una amenaza creciente, puesto que "altera la orientación natural de las aves migratorias, que utilizan referencias astronómicas y luminosas para desplazarse", por lo que "muchas de ellas terminan chocando contra edificios acristalados".

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Entre las especies migratorias más amenazadas por todos estos factores, subraya Del Moral, destacan el cernícalo primilla y el carricerín cejudo.

Este último en concreto está considerado como una de las aves europeas en peor estado de conservación y figura catalogado como "vulnerable" en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

 

Aprovechando la efeméride de este sábado, SEO/BirdLife ha presentado un nuevo estudio, 'Comportamiento espacial de la población española de milano negro', que analiza los movimientos de 25 ejemplares de esta rapaz marcados con sistemas de seguimiento remoto dentro del Programa Migra.

El Programa Migra, lanzado en 2011, incorpora las últimas tecnologías en sistemas de geolocalización y seguimiento remoto para conocer con el mayor detalle posible los movimientos de las aves migratorias dentro y fuera de España: las fechas de inicio y fin de sus migraciones, los lugares de parada y puntos de alimentación, el tiempo invertido en los viajes y las principales áreas de invernada, entre otros datos.

Esta iniciativa ha permitido recopilar, hasta noviembre de 2025, informaciones acerca de 1.501 aves marcadas de 41 especies diferentes, que se suman a la información de otros 181 ejemplares de 13 especies que fueron marcados antes del comienzo del programa.

El último estudio sobre el milano negro ha certificado las distancias que recorre esta especie durante sus migraciones: unos 4.300 kilómetros en menos de tres semanas en dirección a África entre julio y agosto, y más de 5.000 kilómetros en rutas más dispersas y a un ritmo más lento entre febrero y marzo en dirección a Europa.

"Ahora sabemos con mucho detalle cómo esquivan el Sáhara, dónde descansan y cuánto tiempo permanecen en el Sahel", explica del Moral, "además de confirmar la importancia estratégica del estrecho de Gibraltar como principal ruta de paso".

El milano negro es un ave "eminentemente carroñera" y por ello aprovecha los vertederos como fuente de alimentación con cierta frecuencia, si bien durante el período de estudio la frecuencia e intensidad de estas visitas fue baja en términos poblacionales. EFE

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EFE

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