Alegría lanza su candidatura a la presidencia del Gobierno de Aragón: "Os necesito a todos movilizados y comprometidos"

La secretaria general del PSOE de Aragón y candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha instado a "no resignarse" con el Aragón de las "desigualdades" y del "esto es lo que hay" y se ha presentado como la próxima presidenta de la Comunidad autónoma para darle a los aragonesas "el presente y el futuro que merecen". Una empresa para la que ha reclamado el apoyo de toda la familia socialista: "Os necesito a todos y todas movilizados y comprometidos. Demos un paso adelante. Yo sola ni quiero, ni puedo".

Alegría ha puesto en funcionamiento oficialmente la maquinaria electoral de los socialistas con un mitin en su localidad natal, La Zaida (Zaragoza), el mismo escenario en el que presentó su candidatura a la secretaría general del PSOE. Allí ha estado arropada por los máximos dirigentes de la formación en Aragón, diputados en las Cortes, alcaldes y vecinos y ante todos ellos ha reivindicado un Aragón "donde quepan los sueños de todos y de todas para que no haya que irse fuera a cumplirlos".

"Un Aragón que nos acompañe, que proteja, que cuide e impulse. Y quiero, sobre todo, que en este Aragón puedan vivir todos, porque es su derecho y no se convierta nunca en un privilegio". Para ello, ha apelado a desarrollar una política "útil" que "mejore" la vida de las personas.

En el discurso "más importante de toda su trayectoria política" y haciendo frente "a la emoción, la responsabilidad y el vértigo, pero no a las dudas", según ha confesado delante de los suyos, la ya exministra de Educación ha querido mostrarse "sin atriles ni barreras" para transmitir que su "verdadera ilusión" es el Aragón del futuro, del progreso, las esperanzas y las ilusiones" para lo que ha asegurado que trabajará "sin descanso".

"Cuando Aragón llama, no se le hace esperar ni un minuto", ha defendido nuevamente, como ya proclamase días atrás tras la confirmación del adelanto electoral en Aragón, una decisión que responde a su juicio "a los intereses personales de Azcón, a los del PP y los de Feijóo y no a los de los aragoneses, que siempre han quedado por detrás".

CRÍTICAS AL GOBIERNO DE AZCÓN

La líder de los socialistas en Aragón ha reprochado al presidente Jorge Azcón "los dos años de confrontación y división y de buscar excusas para no hacerse cargo de los problemas de los aragoneses".

"Cuando la gente te vota, te pide que te hagas responsable de sus problemas y anhelos y buscarles solución", ha sostenido la candidata socialista, que ha advertido de que ahora los populares quieren una campaña "que pase desapercibida". A su juicio, en el PP "no quieren que se hable de su incapacidad de gestión en estos dos años" y para ello ha recordado el episodio de lluvias torrenciales y riadas: "Azcón no estaba aquí, estaba de vacaciones con el coche oficial en un festival en Galicia", ha criticado.

Una estrategia que Alegría extiende a que no se hable "del gobierno maniatado por Vox, en el que los servicios públicos tienen sentido si se convierten en negocio para unos pocos". El mismo proyecto político que entiende "fallido" y dedicado a "los recortes y la privatización, la resignación y subordinación de los intereses de los aragoneses a los suyos propios y los del PP", ha insistido.

Frente a ello, y reivindicando valores que considera propios como la "humildad, la empatía, la honestidad y la serenidad", la candidata Alegría se ha presentado como la mejor opción para lograr un mandato basado "en el acuerdo, el diálogo y el respeto" con el que pondrá fin "al frentismo", reducirá "el volumen del odio" y recuperará ha dicho "el Aragón de la concordia", respetando al que no piense como ella. Será la presidenta, ha asegurado, "de todos y de todas, de los que confían en ella y de los que no lo hacen. "Lo que la gente nos pide en Aragón es construir a partir del diálogo y el acuerdo", ha defendido.

UNA "VENTANA DE OPORTUNIDAD" PARA EL PSOE

La socialista ha pedido la confianza de los aragoneses, reconociendo que para el PSOE el momento "no es sencillo", pero reivindicando la respuesta de su formación ante "comportamientos que no nos representan, reconociendo errores y pidiendo disculpas, rectificando y siguiendo trabajando con la mirada siempre al frente, en el futuro".

Por ello, Alegría considera que con la convocatoria electoral se le abre al PSOE "una ventana de oportunidad" para estar "donde siempre hemos estado, al lado de la gente corriente, en las calles, hablando con los vecinos sobre cuál es nuestro proyecto alternativo, nuestras propuestas serias frente al papel mojado del PP para dar respuesta a los problemas de la gente real de Aragón". Y se ha citado con Azcón en un cara a cara: "Quiero explicar a los aragoneses cuál es nuestro proyecto político de avances, progreso responsable que cuenta con una máxima, la de defender Aragón y los aragoneses", ha asegurado.

"Soy Pilar Alegría. Con vuestra empuje voy a ser la próxima presidenta del Gobierno de Aragón" ha proclamado a un público puesto en pie entre gritos de "presidenta, presidenta".