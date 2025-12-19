El Gobierno acusa a Guardiola de esconderse al no ir al debate y alimentar conspiraciones "ridículas"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afeado a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que no acudiese al debate electoral celebrado la pasada noche y además le ha reprochado que alimente teorías de la conspiración "ridículas" tras el robo de un centenar de votos por correo.

Una vez que la Guardia Civil ha apuntado a la delincuencia común como responsable de la sustracción de 124 votos de una oficina de Correos extremeña --de la que también se llevaron 14.000 euros-- el ministro considera que el PP se ha sumado a una conspiración propia de Vox, después de que Guardiola alertase de que estaban intentando robar la democracia.

López considera que el motivo del robo fue "claramente económico" e incluso "tiraron los votos" porque "iban a por lo que iban", ha señalado.

"Sería ridículo, patético, si no fuera gravísimo, que el Partido Popular de (Alberto Núñez) Feijóo se haya sumado a teorías conspiratorias de la ultraderecha", ha lanzado en declaraciones a los medios este viernes en Madrid, a menos de 48 horas de la apertura de las urnas en Extremadura.

El ministro considera que la candidata del PP faltó a su obligación al "no dar la cara" en el debate electoral organizado por RTVE al que sí acudieron los aspirantes del PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, más aún cuando fue ella la que convocó estos comicios.