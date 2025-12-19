Espana agencias

Correos desmiente las acusaciones de Guardiola tras el robo de votos: "La ciudadanía tiene que estar tranquila"

La responsable de Operaciones enfatiza que la empresa postal ha reforzado la protección y ha impulsado una intervención especial para asegurar el proceso electoral tras los asaltos, instando a la confianza de los electores afectados por este incidente

Olga García, directora de Operaciones de Correos, precisó que tras los robos ocurridos en tres oficinas de la empresa postal en Extremadura, se desplegó un operativo especial que permitió que 112 de los 124 electores afectados pudieran repetir su voto, alcanzando así un índice de recuperación considerado por la responsable como “muy elevado”. De acuerdo con declaraciones recogidas por Europa Press, García detalló que la compañía pública duplicó la documentación electoral correspondiente a estos ciudadanos como parte de una intervención urgente y personalizada para restablecer el proceso, insistiendo en que “la ciudadanía tiene que estar tranquila” respecto a la seguridad del voto por correo.

Según informó Europa Press, las declaraciones de García respondieron a las acusaciones realizadas por María Guardiola, candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura, quien vinculó los incidentes de sustracción de votos con intentos de poner en peligro las garantías democráticas. Guardiola expresó el jueves que “alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad; nos quieren silenciar; quieren elegir por nosotros; quieren robarnos nuestro futuro”, haciendo hincapié en la gravedad de los robos en las oficinas de Correos. Además, pidió a la población de Extremadura que acuda en masa a las urnas el domingo.

En una entrevista difundida en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de La Sexta y mencionada por Europa Press, García remarcó la fiabilidad del proceso de voto por correo y subrayó que existen mecanismos que permiten reaccionar y solucionar incidentes excepcionales como los denunciados. Según explicó, la empresa postal implementó medidas inmediatas tras conocerse los hechos, tanto para asegurar los votos como para mantener contacto directo con cada persona afectada, buscando preservar la integridad del proceso electoral.

De acuerdo con datos facilitados el pasado jueves por Correos a través de un comunicado recogido por Europa Press, para estas elecciones autonómicas en Extremadura se admitieron 16.193 votos por correo, lo que representa un descenso del 49,54% respecto a los sufragios emitidos a distancia en los comicios regionales del año anterior.

García subrayó que el voto por correo ha sido empleado en España durante más de cuatro décadas en procesos democráticos y que Correos ha sido responsable de este servicio en toda esa trayectoria, garantizando seguridad y legalidad en la emisión y recepción de los votos. La responsable de Operaciones insistió en que la confianza de los usuarios debe mantenerse intacta, dada la experiencia y los protocolos de seguridad que se activan ante cualquier incidente.

Las manifestaciones de Guardiola acerca de los robos de votos en oficinas de Correos generaron reacciones en distintas esferas políticas y sociales, incrementando el debate sobre la protección de los procesos electorales y las responsabilidades de la empresa postal en su custodia, según reportó Europa Press. La respuesta institucional de Correos se orientó a proporcionar información sobre las actuaciones emprendidas y a transmitir tranquilidad a los votantes, asegurando que los mecanismos de protección y recuperación funcionan con rapidez.

El operativo específico lanzado por Correos implicó la identificación de todos los usuarios perjudicados y la movilización de recursos para que pudieran ejercer nuevamente su derecho al voto. Europa Press consignó que la mayoría de los afectados ya hizo efectivo el segundo envío de sus votos gracias a estas gestiones. Según señaló García, la coordinación interna y la duplicación de documentación se llevaron a cabo en plazos considerados mínimos, evitando demoras relevantes y minimizando el impacto de los incidentes.

A raíz de estos hechos, la seguridad en el voto por correo en Extremadura quedó en el centro del debate político, con intereses contrapuestos en la discusión sobre garantías y confianza ciudadana. Correos, de acuerdo con Europa Press, continuará informando sobre cualquier eventualidad que pudiera influir en el desarrollo del proceso electoral, a la par que reitera la validez y seguridad de los medios utilizados para la emisión de sufragios por correspondencia.

