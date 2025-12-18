Un acusado de agresión sexual a una niña en Fene (A Coruña) lo niega: "No la obligué a hacer nada que no quisiese"

Un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor -- que en la actualidad tiene diez años -- en la localidad de Maniños, ubicada en el municipio de Fene (A Coruña), entre 2022 y 2024, ha insistido en que no existieron tocamientos "para nada".

"No la obligué en ningún momento a hacer nada que no quisiese", ha sostenido en su declaración en el juicio este jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña. "Estábamos a la vista de todos, yo no me escondí en absoluto", ha alegado respecto a los momentos en los que estuvo con la niña.

"Para nada, no se me ocurre", ha insistido a preguntas de los letrados sobre si le hizo tocamientos a la menor tras explicar que tenía relación con ella porque era "amigo" de sus padres.

"Yo sé a ciencia cierta que no he hecho nada malo a nadie", ha aseverado. "No la obligué en ningún momento a hacer nada que no quisiese", ha señalado para explicar que la menor le "seguía": "Yo salí y vino detrás de mí".

PETICIÓN DE CONDENA

El Ministerio Público, en su escrito de calificación al que ha tenido acceso Europa Press, considera los hechos constitutivos de un delito continuado de agresión sexual.

Por ello, pide para el acusado una pena de seis años de cárcel así como el pago de una indemnización a la víctima de 5.000 euros por el daño moral.

Por su parte, la acusación particular que representa a la madre reclama cuatro años de prisión y la del padre, tres. En contraposición, la defensa del encausado solicita la libre absolución.