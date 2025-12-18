El juez del 'caso Begoña Gómez' acata la orden de la Audiencia y archiva para el delegado del Gobierno en Madrid

El auto emitido por la Audiencia Provincial de Madrid subrayó que la imputación contra Francisco Martín Aguirre carecía de soporte probatorio suficiente y respondió al considerar que los señalamientos en su contra derivaron únicamente de conjeturas, lo que motivó la decisión de apartarlo de la investigación asociada al llamado 'caso Begoña Gómez'. Según informó Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, acató la orientación de la Audiencia y resolvió dar por terminado el proceso respecto al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

En el documento judicial, al que tuvo acceso el medio Europa Press, se acordó el sobreseimiento libre para Martín Aguirre a raíz de las directrices emitidas por la Audiencia. Dicha resolución encuentra su fundamento en la falta de elementos consistentes que demostraran su vinculación con un supuesto delito de malversación de caudales públicos, por el que había sido incluido en el proceso.

Europa Press detalló que el origen de la investigación surgió en mayo, cuando el juez Juan Carlos Peinado admitió a trámite la querella presentada por Vox. A partir de esa acción judicial, Martín Aguirre fue llamado a declarar en calidad de investigado, señalándose su presunta participación en la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa y esposa del presidente del Gobierno. En ese entonces, la sospecha residía en la posible intervención de Aguirre en el proceso de contratación, dado que ejercía como secretario general de la Presidencia del Gobierno en julio de 2021.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la Audiencia Provincial enfatizó que no existieron pruebas concretas que relacionaran a Martín Aguirre con irregularidades administrativas o ilícitos penales. El tribunal advirtió que la decisión de investigarlo partió de hipótesis no sustentadas en datos objetivos, por lo que procedía retirar su condición de investigado y archivar la causa en su contra.

El auto judicial notificado este jueves ordena que las actuaciones respecto al delegado del Gobierno queden concluidas de manera definitiva, desvinculándolo del marco procesal del 'caso Begoña Gómez'. El medio Europa Press reportó que este paso implica el cierre formal de cualquier pesquisa penal sobre la posible malversación en la contratación investigada, al no hallarse justificación fáctica para mantener abiertas diligencias contra Martín Aguirre.

Según el medio Europa Press, el procedimiento judicial sobre la contratación que motivó las actuaciones permanece en curso respecto a otros intervinientes. No obstante, la resolución sobre Martín Aguirre fija un precedente en la exigencia de bases probatorias sólidas para sostener la condición de investigado en causas penales vinculadas a la Administración Pública.

El caso, que atrajo atención por involucrar figuras de alto perfil político, experimenta ahora una reducción en el número de investigados producto del requerimiento de pruebas verificables, tal como expuso la Audiencia Provincial de Madrid en el fundamento de su resolución, recogido por Europa Press.

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de poner fin al procedimiento para Francisco Martín Aguirre responde a la interpretación y cumplimiento de la orden superior recibida, lo que implica que, respecto del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el 'caso Begoña Gómez' queda cerrado judicialmente en el ámbito de este juzgado.