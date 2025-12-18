Espana agencias

El juez del 'caso Begoña Gómez' acata la orden de la Audiencia y archiva para el delegado del Gobierno en Madrid

Tras la instrucción ordenada por la Audiencia Provincial de Madrid, el encargado del Juzgado número 41 dictó el cierre del procedimiento judicial contra Francisco Martín Aguirre por falta de evidencias que justificaran su vinculación con el caso

Guardar

El auto emitido por la Audiencia Provincial de Madrid subrayó que la imputación contra Francisco Martín Aguirre carecía de soporte probatorio suficiente y respondió al considerar que los señalamientos en su contra derivaron únicamente de conjeturas, lo que motivó la decisión de apartarlo de la investigación asociada al llamado 'caso Begoña Gómez'. Según informó Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, acató la orientación de la Audiencia y resolvió dar por terminado el proceso respecto al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

En el documento judicial, al que tuvo acceso el medio Europa Press, se acordó el sobreseimiento libre para Martín Aguirre a raíz de las directrices emitidas por la Audiencia. Dicha resolución encuentra su fundamento en la falta de elementos consistentes que demostraran su vinculación con un supuesto delito de malversación de caudales públicos, por el que había sido incluido en el proceso.

Europa Press detalló que el origen de la investigación surgió en mayo, cuando el juez Juan Carlos Peinado admitió a trámite la querella presentada por Vox. A partir de esa acción judicial, Martín Aguirre fue llamado a declarar en calidad de investigado, señalándose su presunta participación en la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa y esposa del presidente del Gobierno. En ese entonces, la sospecha residía en la posible intervención de Aguirre en el proceso de contratación, dado que ejercía como secretario general de la Presidencia del Gobierno en julio de 2021.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la Audiencia Provincial enfatizó que no existieron pruebas concretas que relacionaran a Martín Aguirre con irregularidades administrativas o ilícitos penales. El tribunal advirtió que la decisión de investigarlo partió de hipótesis no sustentadas en datos objetivos, por lo que procedía retirar su condición de investigado y archivar la causa en su contra.

El auto judicial notificado este jueves ordena que las actuaciones respecto al delegado del Gobierno queden concluidas de manera definitiva, desvinculándolo del marco procesal del 'caso Begoña Gómez'. El medio Europa Press reportó que este paso implica el cierre formal de cualquier pesquisa penal sobre la posible malversación en la contratación investigada, al no hallarse justificación fáctica para mantener abiertas diligencias contra Martín Aguirre.

Según el medio Europa Press, el procedimiento judicial sobre la contratación que motivó las actuaciones permanece en curso respecto a otros intervinientes. No obstante, la resolución sobre Martín Aguirre fija un precedente en la exigencia de bases probatorias sólidas para sostener la condición de investigado en causas penales vinculadas a la Administración Pública.

El caso, que atrajo atención por involucrar figuras de alto perfil político, experimenta ahora una reducción en el número de investigados producto del requerimiento de pruebas verificables, tal como expuso la Audiencia Provincial de Madrid en el fundamento de su resolución, recogido por Europa Press.

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de poner fin al procedimiento para Francisco Martín Aguirre responde a la interpretación y cumplimiento de la orden superior recibida, lo que implica que, respecto del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el 'caso Begoña Gómez' queda cerrado judicialmente en el ámbito de este juzgado.

Temas Relacionados

Caso Begoña GómezJuan Carlos PeinadoFrancisco Martín AguirreVoxAudiencia Provincial de MadridComunidad de MadridInvestigación judicialMalversaciónEuropa PressMoncloaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

IU avisa al PSOE que sería una "frivolidad" no "tomarse en serio" la reunión de este viernes con los partidos de Sumar

Toni Valero afirma que la cita convocada por formaciones aliadas es clave ante el avance de la crisis en el Ejecutivo, advierte que la falta de respuesta agrava la desconfianza social y exige reaccionar con medidas inmediatas

IU avisa al PSOE que

La UCO registró tres domicilios relacionados con Leire Díez tras ser detenida por las presuntas comisiones de la SEPI

Agentes de la Guardia Civil realizaron 19 registros vinculados a una causa secreta por presuntos sobornos en empresas estatales, tras arrestos que implican a exresponsables del PSOE y ejecutivos, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press

La UCO registró tres domicilios

IU afea a Abascal que no dé explicaciones ni exija dimisiones por el "escándalo" de Revuelta y la "corrupción" en Vox

Toni Valero critica a Santiago Abascal por guardar silencio ante las denuncias que involucran a una asociación vinculada a Vox, subrayando la ausencia de reacciones internas tras las acusaciones de abuso y desvío de fondos en el partido

IU afea a Abascal que

El Gobierno busca cómo salvar el Tratado de Amistad con Francia tras el 'no' del Congreso y la inhibición del TC

El Gobierno busca cómo salvar

Sánchez dice que no vio la comparecencia de Cerdán en el Senado pero asegura que ha actuado con contundencia contra él

Tras la intervención de Santos Cerdán en el Senado, el mandatario del Ejecutivo subrayó que su agrupación ha tomado medidas firmes ante los escándalos recientes, al tiempo que reclamó a otras fuerzas políticas una actitud similar frente a la corrupción

Sánchez dice que no vio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“¿Qué hace un ‘travelo’ en

“¿Qué hace un ‘travelo’ en la Falange?” 11 meses de prisión para el acusado de insultar a una mujer transexual que fue a una misa del grupo fascista

Putin amenaza de nuevo a Europa con un “conflicto armado a gran escala” si no se trata a Rusia “con respeto”

Navajas, cuchillos, machetes y katanas: los Mossos decomisan más de 25 armas blancas al día en el espacio público en Cataluña

El caso Montoro está “en pausa” por la estrategia de las defensas para alargar la investigación: interminables recursos pidiendo la nulidad o el cambio de juzgado

Extremadura cierra el círculo político de 2025 igual que empezó: broncas, acusaciones de ‘pucherazo’ y un posible resultado que puede dejar satisfecho solo a Vox

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Gastos hormiga, vampiro y fantasma: cómo frenarlos para no arruinarte en Navidad y que la cuesta de enero no empiece en diciembre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5 de este 19 diciembre

DEPORTES

Esteve Galvañ, el primer español

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”