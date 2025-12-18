Cuba anuncia una tercera tasa de cambio oficial para exportadores con precio "competitivo"

La Habana, 17 dic (EFECOM).- El Gobierno de Cuba anunció este miércoles la puesta en marcha a partir de mañana de una nueva tasa de cambio -la tercera oficial- para exportadores y otros oferentes de divisas que tendrá "un precio competitivo" basado en oferta y demanda.

La ministra-presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Juana Lilia Delgado, hizo este anuncio en una comparecencia en la televisión estatal, enmarcando la medida en la primera fase de un proceso de unificación monetaria "gradual" que acabe con la actual dualidad y dolarización parcial.

Los tipos de cambio para personas jurídicas (un dólar por 24 pesos) y para personas físicas (un dólar por 120 pesos) se mantendrán sin cambios, mientras que la nueva tasa será "flotante" y la fijará a diario el BCC.

"La decisión de reconocer un tercer segmento se sustenta en la existencia objetiva de diferencias entre las tasas de cambio oficiales y el valor real que refleja la escasez de divisas", reconoció Delgado.

La diferencia entre las dos tasas de cambio oficiales y la del mercado informal, en torno a los 450 pesos por dólar en la actualidad, es una de las mayores distorsiones de la economía cubana y su solución es clave para el enrumbamiento del país, sumido en una grave crisis desde hace más de cinco años.

La ministra-presidenta del BCC argumentó que el proceso se debe hacer en fases, ya que "una unificación inmediata de la tasa de cambio, sin una etapa de transición, podría provocar una devaluación brusca (del peso), con efectos inflacionarios mayores a los actuales y profundización de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional frente a las divisas".

El objetivo es "cerrar gradualmente las brechas monetarias que afectan a la economía y a las familias", precisó Delgado, que habló de "un proceso gradual, responsable y transparente, en correspondencia con las condiciones específicas de Cuba".

Subrayó asimismo que el plan del Gobierno contempla también estabilizar y fortalecer la moneda virtual denominada MLC, basada en dólar, lo que significa que el país apuesta por emplear de forma simultánea durante este período de transición tres monedas oficiales con cambios múltiples.

"La transformación del mercado cambiario se integra a un conjunto de medidas financieras, comerciales, tributarias y de otra índole, que comprenden varios frentes simultáneos con el objetivo de mejorar la eficiencia de la economía de manera general", añadió Delgado.

El anuncio del Gobierno tiene lugar el mismo día en el que el medio independiente El Toque -conocido por publicar diariamente la tasa de referencia del mercado informal- ha denunciado el bloqueo de su página web en la isla tras un fuerte ciberataque. EFECOM