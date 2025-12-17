Espana agencias

Fiscalía de Sevilla pide 30 años de prisión para un acusado de prostituir, maltratar y violar a su esposa

Guardar

La Fiscalía de Sevilla solicita un total de treinta años para un hombre tras haber ejercido sobre su esposa, con la que mantenía una relación matrimonial desde hacía nueve años, "malos tratos habituales", conductas de "índole sexual sin su consentimiento" grabadas "bajo amenazas" de difusión e incluso "ofrecer relaciones sexuales" con la misma a sus amigos o usuarios de Internet para "saldar sus deudas pendientes u obtener sustancias estupefacientes". Por todo ello, el Ministerio público considera al acusado autor de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, del subtipo agravados de comisión en el domicilio familiar en presencia de menores; dos delitos de violación, un delito de inducción a la prostitución y un delito de maltrato sin lesión en el ámbito familiar, del subtipo agravado de comisión en el domicilio familiar, por los que solicita penas que oscilan entre uno y doce años de prisión.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, durante los años conyugales, la víctima "había venido sufriendo malos tratos habituales por parte de su esposo consistentes en golpes, empujones" y otras "conductas vejatorias, como grabarla manteniendo relaciones sexuales con un segundo procesado en la causa y amenazándola con hacerlas públicas, expulsarla con su hija del domicilio o controlar su móvil e impedirle salir del domicilio si no era en compañía del procesado principal".

Estas eran algunas de las conductas que figuran en el escrito como actos que "han supuesto usar a su esposa a modo de objeto disponiendo de ella y de su sexualidad sin su consentimiento, sometiéndola a actos denigrantes como compartir sexo con terceros a instancias del procesado, sin que conste que haya sufrido lesiones al no haber acudido a centro médico alguno".

Dichas conductas, continúa el Ministerio Público, "agresivas y desconsideradas han formado parte de la dinámica relacional de la pareja, siendo la posición del acusado de dominio y sometimiento absolutos psicológico y físico sobre la perjudicada, objetivándose signos de malos tratos habituales y puntuales sobre ella, así como una relación de asimetría en la pareja".

De esta forma, tal y como dicta la Fiscalía, "como consecuencia de la anulación de la voluntad que suponía para la víctima dicha situación, la misma no oponía resistencia a las relaciones sexuales que le exigía el procesado, debiendo la perjudicada soportarlas contra su voluntad para evitar conflictos o agresiones a ella o a la hija común". Así, apunta a un momento concreto en el año 2012 en el que el acusado mantuvo relaciones sexuales con la víctima mientras "dormía bajo los efectos del alcohol ingerido la noche anterior, causándole lesiones".

Durante la convivencia con el investigado, prosigue, "abusando de su superioridad y de la situación de necesidad de la víctima, que dependía económicamente del mismo, ha venido buscando por Internet y ofreciendo a sus amigos y conocidos mantener relaciones sexuales con la mujer como forma de abonar sus deudas pendientes con esas personas o como forma de obtener sustancias estupefacientes de las que era consumidor".

Es más, según la Fiscalía, "en fecha que no consta del año 2017 y en el domicilio familiar, ha golpeado en reiteradas ocasiones en la espalda a la hija menor de ambos, nacida en 2013, sin que conste haber sufrido lesiones por cuanto que no fue examinada por ningún facultativo".

Además, en una fecha no concretada del año 2016, el principal acusado y el segundo investigado ataron a la víctima, según la Fiscalía, en el dormitorio para mantener con la misma relaciones sexuales "contra su voluntad".

Los hechos relatados son, a juicio del Ministerio Público, constitutivos de un delito de maltrato habitual en el domicilio familiar, en sus subtipos agravados de comisión en el domicilio familiar y en presencia de menores; dos delitos de violación, un delito de inducción a la prostitución y un delito de maltrato sin lesión en el ámbito familiar.

Así, considera al marido de la víctima autor de los delitos descritos, mientras que considera al segundo procesado coautor de uno de los delitos de violación.

La Fiscalía, por los delitos mencionados, ha procedido a imponer penas que oscilan entre uno y doce años de prisión y ascienden en conjunto a una petición fiscal total de 30 años de cárcel al acusado. Para el segundo, considerado coautor del segundo delito de violación, solicita doce años de prisión.

Asimismo, ambos procesados deberán en concepto de responsabilidad civil indemnizar a la víctima en la cantidad de 20.000 euros por daño moral, más el interés legal del mismo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La demanda del Banco Central de Rusia a Euroclear asciende a 195.806 millones de euros

El Tribunal de Arbitraje de Moscú recibió la acción judicial presentada por el banco emisor ruso contra el depositario belga, alegando gestión no autorizada de fondos. Los recursos reclamados estarían relacionados con sanciones aplicadas tras la invasión de Ucrania

Infobae

Alerta pasa de roja a naranja en Guadalentín y Valle del Segura, donde se esperan 100l/m2

La región de Murcia mantiene activo el plan de emergencias por lluvias intensas, que han provocado la reducción de la vigilancia en varias áreas tras registrar precipitaciones significativas durante la noche, según la Agencia Estatal de Meteorología

Infobae

Más Madrid lleva a Fiscalía el caso del Hospital de Torrejón y pide que se investigue a la Comunidad y a Ribera Salud

Más Madrid lleva a Fiscalía

Acciona Energía construirá dos nuevos parques eólicos en Sudáfrica

La empresa española anunció el inicio de obras de dos instalaciones de energía limpia con casi 200 MW de capacidad total, destinadas a abastecer durante dos décadas a Etana Energy y reducirán la contaminación ambiental en Sudáfrica

Infobae

Consumo sanciona con 64 millones a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia

El Ministerio de Consumo impone una multa millonaria a la popular plataforma digital tras constatar infracciones relacionadas con la publicación de alojamientos turísticos sin autorización, obligando además a corregir las irregularidades detectadas y difundir oficialmente la penalización

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vigilan buques rusos cerca de

Vigilan buques rusos cerca de las costas españolas: la Armada sigue dos unidades del Kremlin en aguas de interés

Improcedente el despido de una vendedora de lotería que fue acusada de leer un libro durante su jornada laboral por no haber una sanción previa

Interior busca psicólogos para atender a las familias de personas desaparecidas, pero la cita será telemática

El Gobierno de Castilla y León se gasta 228.000 euros para que las ranas puedan entrar y salir de abrevaderos, pero no encuentra empresa que por otros 332.000 euros revitalice charcas para anfibios

La Comunidad de Madrid externaliza las ecografías del hospital La Paz por la “alta demanda” y adjudica el servicio a una clínica donde es consejero un exministro del PP

ECONOMÍA

Virgen, extra y lampante: estos

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy miércoles 17 de diciembre

Manuel Requena, abogado: “Casarse en gananciales es la forma más rápida de perder tu patrimonio si tienes un accidente”

La crítica del multimillonario José Elías a las nuevas generaciones: “Llaman esclavitud a trabajar ocho horas”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Para muchos interpretar la nómina es como descifrar un jeroglífico, pero es muy sencillo”

Cotización del euro frente al dólar hoy 17 de diciembre

DEPORTES

Gonzalo di Renzo, el delantero

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados