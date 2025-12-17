Fiscalía de Sevilla pide 30 años de prisión para un acusado de prostituir, maltratar y violar a su esposa

La Fiscalía de Sevilla solicita un total de treinta años para un hombre tras haber ejercido sobre su esposa, con la que mantenía una relación matrimonial desde hacía nueve años, "malos tratos habituales", conductas de "índole sexual sin su consentimiento" grabadas "bajo amenazas" de difusión e incluso "ofrecer relaciones sexuales" con la misma a sus amigos o usuarios de Internet para "saldar sus deudas pendientes u obtener sustancias estupefacientes". Por todo ello, el Ministerio público considera al acusado autor de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, del subtipo agravados de comisión en el domicilio familiar en presencia de menores; dos delitos de violación, un delito de inducción a la prostitución y un delito de maltrato sin lesión en el ámbito familiar, del subtipo agravado de comisión en el domicilio familiar, por los que solicita penas que oscilan entre uno y doce años de prisión.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, durante los años conyugales, la víctima "había venido sufriendo malos tratos habituales por parte de su esposo consistentes en golpes, empujones" y otras "conductas vejatorias, como grabarla manteniendo relaciones sexuales con un segundo procesado en la causa y amenazándola con hacerlas públicas, expulsarla con su hija del domicilio o controlar su móvil e impedirle salir del domicilio si no era en compañía del procesado principal".

Estas eran algunas de las conductas que figuran en el escrito como actos que "han supuesto usar a su esposa a modo de objeto disponiendo de ella y de su sexualidad sin su consentimiento, sometiéndola a actos denigrantes como compartir sexo con terceros a instancias del procesado, sin que conste que haya sufrido lesiones al no haber acudido a centro médico alguno".

Dichas conductas, continúa el Ministerio Público, "agresivas y desconsideradas han formado parte de la dinámica relacional de la pareja, siendo la posición del acusado de dominio y sometimiento absolutos psicológico y físico sobre la perjudicada, objetivándose signos de malos tratos habituales y puntuales sobre ella, así como una relación de asimetría en la pareja".

De esta forma, tal y como dicta la Fiscalía, "como consecuencia de la anulación de la voluntad que suponía para la víctima dicha situación, la misma no oponía resistencia a las relaciones sexuales que le exigía el procesado, debiendo la perjudicada soportarlas contra su voluntad para evitar conflictos o agresiones a ella o a la hija común". Así, apunta a un momento concreto en el año 2012 en el que el acusado mantuvo relaciones sexuales con la víctima mientras "dormía bajo los efectos del alcohol ingerido la noche anterior, causándole lesiones".

Durante la convivencia con el investigado, prosigue, "abusando de su superioridad y de la situación de necesidad de la víctima, que dependía económicamente del mismo, ha venido buscando por Internet y ofreciendo a sus amigos y conocidos mantener relaciones sexuales con la mujer como forma de abonar sus deudas pendientes con esas personas o como forma de obtener sustancias estupefacientes de las que era consumidor".

Es más, según la Fiscalía, "en fecha que no consta del año 2017 y en el domicilio familiar, ha golpeado en reiteradas ocasiones en la espalda a la hija menor de ambos, nacida en 2013, sin que conste haber sufrido lesiones por cuanto que no fue examinada por ningún facultativo".

Además, en una fecha no concretada del año 2016, el principal acusado y el segundo investigado ataron a la víctima, según la Fiscalía, en el dormitorio para mantener con la misma relaciones sexuales "contra su voluntad".

Los hechos relatados son, a juicio del Ministerio Público, constitutivos de un delito de maltrato habitual en el domicilio familiar, en sus subtipos agravados de comisión en el domicilio familiar y en presencia de menores; dos delitos de violación, un delito de inducción a la prostitución y un delito de maltrato sin lesión en el ámbito familiar.

Así, considera al marido de la víctima autor de los delitos descritos, mientras que considera al segundo procesado coautor de uno de los delitos de violación.

La Fiscalía, por los delitos mencionados, ha procedido a imponer penas que oscilan entre uno y doce años de prisión y ascienden en conjunto a una petición fiscal total de 30 años de cárcel al acusado. Para el segundo, considerado coautor del segundo delito de violación, solicita doce años de prisión.

Asimismo, ambos procesados deberán en concepto de responsabilidad civil indemnizar a la víctima en la cantidad de 20.000 euros por daño moral, más el interés legal del mismo.