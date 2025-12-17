Feijóo suspende su agenda y su viaje a Bruselas por una gripe

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido su agenda y el viaje que tenía previsto realizar a Bruselas para participar en la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) a causa de una gripe, según han informado fuentes del partido.

Feijóo había convocado además hoy a una copa de Navidad a los periodistas que se encargan de forma habitual de la cobertura de la información del PP, en cuya invitación tiró de ironía al proclamarse "líder de la fachosfera" y citar a "agitadores ultra" y trabajadores de "pseudomedios" en este encuentro navideño con "chistorras".

El líder del PP tenía previsto partir esta tarde hacia Bruselas para participar en la reunión con sus colegas del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra tradicionalmente antes de Consejo Europeo.

Sin embargo, Feijóo --que este martes viajó a las localidades pacenses de Zahínos y Jérez de los Caballeros por la campaña extremeña-- ha tenido que suspender su agenda de este miércoles y jueves a causa de una gripe, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido.