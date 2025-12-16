El TSXG ratifica la absolución de un hombre acusado de violar y abusar de una cuidadora de una dependiente en Pontevedra

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la sentencia de la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra que absolvía a un hombre acusado de delitos de violación y abusos sexuales contra una trabajadora que cuidaba a una persona dependiente en Pontevedra, al desestimar el recurso presentado por la acusación particular.

Según se recoge en la sentencia, la Sala de lo Civil y Penal rechaza que la Audiencia Provincial de Pontevedra incurriera en una valoración arbitraria de la prueba y avala la decisión de absolver al acusado ante las contradicciones apreciadas en el relato de la denunciante.

Asimismo, el tribunal subraya que los informes periciales médicos aportados, aunque reflejan un cuadro psicológico compatible con los hechos denunciados, tienen carácter meramente corroborador y no constituyen prueba directa suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia cuando existen dudas sobre la credibilidad del testimonio principal.

En este sentido, el TSXG ha expuesto que un tribunal de apelación no puede revisar la valoración de pruebas personales para dictar una condena si no aprecia arbitrariedad, irracionalidad o falta de motivación en la sentencia absolutoria, circunstancias que no concurren en este caso.

De este modo, la Sala confirma íntegramente la sentencia absolutoria, que puede recurrise ante el Tribunal Supremo.