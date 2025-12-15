Espana agencias

La San Silvestre Vallecana agota los 42.000 dorsales disponibles

Madrid, 15 dic (EFE).- La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, que celebrará el próximo 31 de diciembre su edición 61, ha cerrado oficialmente sus inscripciones este lunes tras agotarse los 40.000 dorsales para la carrera popular y los otros 2.000 de la internacional, según ha informado la organización de la prueba.

La San Silvestre Vallecana, fundada por Antonio Sabugueiro, se disputó por primera vez en 1964 con solo 57 corredores. La victoria fue para Jesús Hurtado, que falleció el pasado 17 de junio con 96 años. Este año llega a su edición 61 con 42.000 corredores por las calles de Madrid.

La carrera fue la réplica a la que desde 1925 se venía haciendo en la ciudad brasileña de Sao Paulo para despedir el año.

La cita, con su habitual salida en la Avenida de Concha Espina y meta en la calle Candilejas, en el caso de la popular, y en el interior del estadio de Vallecas, en la internacional, es una de las cuatro pruebas de diez kilómetros de todo el mundo con el certificado oro de World Athletics. EFE

EFE

