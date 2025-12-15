La comisión del Congreso sobre la dana recibe hoy a Salomé Pradas y a un colaborador de Mazón en la Generalitat

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que costó la vida a 230 personas en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 interrogará este lunes a la entonces consellera de Emergencias de la Generalitat, Salomé Pradas, imputada en la causa abierta en el juzgado de Catarroja, y a Cayetano García Ramírez, que ejercía como secretario autonómico de Presidencia con el expresident Carlos Mazón.

Fue el pasado 1 de diciembre tras la entrevista que Pradas concedió al programa 'Salvados' cuando la comisión decidió citarla a comparecer. Hasta ese momento los comisionados habían optado por retrasar la citación a Pradas, pese a que su nombre figuraba justo después del de Mazón en la lista de comparecientes aprobada por este órgano.

Los grupos consideraban que, aunque Pradas está obligada a comparecer ante la comisión, podría acogerse a su derecho a no declarar por estar investigada judicialmente por la gestión de la dana. Sin embargo, después de ver la mencionada entrevista, la Mesa de la comisión, donde tienen mayoría el PSOE y Sumar, optó por poner fecha a su comparecencia.

En esa entrevista, Pradas dijo que su mayor error fue no decirle a Mazón que fuera al Cecopi, que no pudo trasladarle algunas de las informaciones que le llegaban a ella y que no le esperó para enviar el Es-Alert porque no sabía siquiera si iba a ir al lugar donde se coordinaba la emergencia aquel 29 de octubre.

Y días después de la entrevista la exconsellera entregó a la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal por la gestión de la dana, los mensajes que intercambió con Mazón y con el que fuera su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, el día de la riada.

A LAS 13.03 YA PREOCUPABA EL BARRANCO DEL POYO

A las 11.32 horas, Pradas y Mazón estuvieron comunicados y la exconsellera le transmitió la situación de la emergencia, las alertas y fenómenos costeros, y le habló ya de rescates e intervenciones. En un mensaje enviado a las 13.03 horas, le explicó que estaba en comunicación con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y que lo más preocupante a esas hora era la Ribera Alta, el Barranco del Poyo y el Río Magro.

"Cojonudo", respondió Mazón a es primer mensaje, al que siguió otro en el que Pradas le informó de que ya se estaban haciendo "rescates en helicóptero". Y ya a las 14.11 horas, minutos antes de que Mazón acudiera a El Ventorro a comer con la periodista Maribel Vilaplana, la consellera le informó de que el temporal se complicaba en Utiel.

Este último dato se lo trasladó Pradas también a Cuenca en otro mensaje de las 14.25 y a las 16.28 ya le alertaba de un fallecido en esa localidad, una información a la que él no contestó. Eso sí le informó de que igual iba con Mazón al 112 sobre las 19.00 y ya cerca de las 20.00 le pidió a la exconsellera que no confinara a la población, pese a que ella le decía que la cosa estaba "muy muy mal" y había muchos "desbordamientos"

Y EL ALTO CARGO QUE MÁS HABLÓ CON PRADAS

A raíz de la entrega de estos mensajes, la jueza volvió a citar a Cuenca el pasado viernes como testigo. El exjefe de Gabinete de Mazón negó haber dado algún tipo de instrucción a Pradas de parte del expresident y aseguró que esos WhatsApps están "descontextualizados".

En la misma sesión que a Pradas la comisión recibirá a Cayetano García Ramírez, colaborador de Mazón en Presidencia y que sigue siendo alto cargo de la Generalitat porque el nuevo presidente autonómico, Juanfran Pérez Llorca, le ha nombrado secretario autonómico de Economía.

En su primera declaración ante la jueza, Cuenca señaló que remitió a Pradas a García Ramírez para que le resolviera las "dudas" jurídicas sobre un eventual confinamiento. El exsecretario autonómico de Presidencia fue el alto cargo que más habló con Pradas aquella tarde, lo hizo durante cinco minutos y 33 segundos.