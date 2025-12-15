La AN procesa al empresario que pagó 100.000 euros a 'Alvise' como líder de la estafa piramidal de Madeira Invest Club

El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha procesado al empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, Álvaro Romillo, como presunto cabecilla del entramado que ideó la supuesta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 acuerda el procesamiento de Romillo --en prisión provisional por esta causa-- y de otras nueve personas por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024, imponiendo a todos ellos una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros.

El magistrado, que aprecia la comisión de delitos masa de estafa y organización criminal, ha abierto además una pieza separada por un delito de blanqueo de capitales. Según el juez, Romillo, alias 'Cryptospain', "movido por un ánimo de lucro ilícito, ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo".

Dicha organización estaba integrada por el propio Romillo y por el resto de investigados que, "bajo las instrucciones de su líder, desempeñaban funciones específicas encaminadas a la captación de víctimas, la gestión de la plataforma digital utilizada como instrumento del fraude y la ocultación de los beneficios obtenidos".

