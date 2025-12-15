Espana agencias

La AN procesa al empresario que pagó 100.000 euros a 'Alvise' como líder de la estafa piramidal de Madeira Invest Club

Guardar

El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha procesado al empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, Álvaro Romillo, como presunto cabecilla del entramado que ideó la supuesta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 acuerda el procesamiento de Romillo --en prisión provisional por esta causa-- y de otras nueve personas por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024, imponiendo a todos ellos una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros.

El magistrado, que aprecia la comisión de delitos masa de estafa y organización criminal, ha abierto además una pieza separada por un delito de blanqueo de capitales. Según el juez, Romillo, alias 'Cryptospain', "movido por un ánimo de lucro ilícito, ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo".

Dicha organización estaba integrada por el propio Romillo y por el resto de investigados que, "bajo las instrucciones de su líder, desempeñaban funciones específicas encaminadas a la captación de víctimas, la gestión de la plataforma digital utilizada como instrumento del fraude y la ocultación de los beneficios obtenidos".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cae una banda de narcotraficantes que suministraba combustible a las narcolanchas

Infobae

La Policía dice que Villarejo intentó "desactivar" a empresarios buscándoles "marrones": cuentas opacas y sobornos

La Policía dice que Villarejo

Inspector de Tándem: Villarejo decía ser madero del sector privado a clientes de espionaje

Infobae

A juicio los presuntos pilotos de una patera con tres inmigrantes muertos por golpes en el viaje

A juicio los presuntos pilotos

El Parlamento canario rechaza que Torres comparezca en la comisión de las mascarillas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez busca apoyo “hasta debajo

Sánchez busca apoyo “hasta debajo de las piedras” y se abraza a Cataluña: en enero se reúne con Junqueras

Sumar considera “insuficientes” las explicaciones de Sánchez para abordar la crisis por corrupción y acoso sexual: “No ha respondido la pregunta, el inmovilismo no nos vale”

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Sánchez descarta elecciones y trata de convencer a sus socios para una segunda parte de la legislatura: “Si hay que aguantar más fango, lo haremos”

Salomé Pradas se enzarza con Rufián y le llama “machista” en la comisión de la DANA: “Está siendo más bestia que con Mazón y no me lo esperaba”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 15 diciembre

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 16 de diciembre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 15 diciembre

DEPORTES

Ilia Topuria denuncia un intento

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano