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Marlaska acusa al PP de "normalizar el uso del dolor" para "encender el enfrentamiento"

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Madrid, 26 may (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado este martes al PP de "normalizar el uso del dolor" de los familiares de los guardias civiles fallecidos en actos de servicio para "encender hasta el extremo el enfrentamiento".

Así lo ha dicho en respuesta a una interpelación del senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, acerca de la política del Ministerio del Interior en materia de lucha contra las organizaciones criminales, en especial las dedicadas al narcotráfico.

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El pasado 8 de mayo, dos agentes de la Guardia Civil murieron a 80 millas náuticas de la costa onubense, durante un operativo contra el narcotráfico, después de que dos embarcaciones del cuerpo colisionaran entre sí. Uno de los agentes murió en el acto, mientras que el otro murió camino del hospital.

Tras trasladar sus condolencias a las familias, Marlaska ha subrayado que tragedias como la ocurrida en Huelva "no paralizarán en absoluto" la labor del ministerio, tras lo que ha arremetido contra el PP por encender el debate sobre la seguridad "sin argumentos, sin datos y sin un rastro de responsabilidad".

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"Siempre estamos abiertos al debate, a sus propuestas, pero siempre son propuestas vacías. Hablan aquí de una hoja de servicio contra la lucha contra el narcotráfico que ustedes evidentemente abandonaron y no tuvieron durante siete años de gobierno", ha indicado el titular de Interior.

Previamente, en una línea similar, en respuesta a una pregunta del senador del PP Javier Jiménez, Marlaska ha acusado a los populares de haber "utilizado a las víctimas" sin que "hayan hecho nada por ellas", a la par que ha dicho que el Gobierno de Mariano Rajoy "abandonó" a los agentes en la lucha contra el narcotráfico. EFE

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