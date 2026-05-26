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Braulio Vázquez lo deja claro: "Barja va a renovar salvo giro dramático"

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Pamplona, 26 may (EFE).- El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha confirmado este martes que el capitán Kike Barja está muy cerca de ampliar su contrato tras un final de temporada decisivo en el que ha logrado cambiar su situación.

La continuidad de Kike Barja en Osasuna está prácticamente encarrilada. El extremo navarro, que finaliza contrato en apenas un mes, renovará salvo sorpresa de última hora, tal y como ha confirmado el director deportivo rojillo en la rueda de prensa de final de campaña: "Salvo giro dramático, Kike Barja va a renovar".

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El canterano, que debutó con el primer equipo en 2017, ha firmado un notable último tramo de campeonato, coincidiendo con el momento más delicado del curso. En una temporada en la que ha ejercido por primera vez como primer capitán, Barja ha dado un paso al frente tanto en el terreno de juego como en el vestuario, especialmente en los días decisivos en los que el equipo se jugaba la permanencia.

Su liderazgo fue clave en el desenlace final, con Osasuna logrando la salvación de forma agónica en Getafe. Más allá de su rendimiento deportivo, su implicación y peso en el grupo han reforzado la apuesta del club por su continuidad.

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A falta de la firma definitiva, todo apunta a que Barja seguirá siendo una de las figuras de referencia del proyecto rojillo, consolidando su papel como capitán y símbolo de la identidad del club navarro. EFE

le/jug/jl

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