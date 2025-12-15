C. Tangana volverá a Agorazein para un gran concierto en el Movistar Arena en 2026

Madrid, 15 dic (EFE).- La emblemática formación de hip hop Agorazein volverá a la actividad con un gran concierto el 15 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Madrid para el que también se ha anunciado el regreso de C. Tangana a sus filas.

Esta fecha única aparece ya reflejada en su web, con la excusa de su décimo aniversario (aunque la formación dio sus primeros pasos varios años antes de 2016), y una alineación que completarán Sticky M.A., Jerv.AGZ, Fabianni e I-Ace.

"AGZ Siempre. 10 años después", indica asimismo un mensaje en sus redes sociales, en el que se informa que las entradas se pondrán a la venta a partir de este martes, 16 de diciembre, a las 12 horas.

Precisamente su perfil en la red X destacaba en 2019, en uno de sus últimos mensajes antes de pasar a la inactividad, un mensaje del productor y compositor Alizzz, habitual colaborador de C. Tangana, en el que señalaba los inicios de la formación: "San Isidro 2016, contigo empezó todo".

En realidad, el colectivo comenzó a hacerse oír en 2008 de la mano de C. Tangana cuando este aún se presentaba como Crema en los circuitos más alternativos del mundo urbano, donde se convirtió en un referente.

El despegue en solitario del artista ya con el pseudónimo con el que se hizo más conocido, primero con el disco 'Ídolo' (2017) y, sobre todo, con 'El madrileño' (2021) supuso una remisión de su actividad.

Tras el final de la mediática gira de ese álbum, fue desligándose de la música, al menos en un primer plano, para dedicar más tiempo a proyectos audiovisuales salvo por algunas colaboraciones esporádicas, como el reciente tema 'Droga' junto a Mora. El concierto con Agorazein supondrá su retorno a los escenarios desde finales de 2022. EFE