Bustinduy pide a Sánchez remodelar el Gobierno y aprobar la prórroga de contratos de alquiler que vencen este año

Alrededor de 1,6 millones de personas podrían verse afectadas por un aumento en el coste de su alquiler si no se renuevan los contratos que vencen este año, según indicó Pablo Bustinduy durante una comparecencia en la sede del Ministerio de Derechos Sociales. Tal como informó Europa Press, el ministro reclamó la intervención urgente del Gobierno para prorrogar al menos 600.000 contratos y proteger a las familias situadas en riesgo de desahucio.

De acuerdo con Europa Press, Bustinduy hizo un llamado directo al presidente Pedro Sánchez para que reaccione de forma decidida ante la crisis política generada por recientes casos de presunta corrupción y acoso que afectan el entorno del PSOE. El ministro propuso que esta respuesta pase por una profunda remodelación del Ejecutivo, así como por la adopción, mediante decreto, de medidas extraordinarias en el ámbito de la vivienda. Según detalló Bustinduy, estas acciones incluyen la extensión de la prohibición de desahucios para personas vulnerables, además de la prórroga citada para los contratos de alquiler.

El titular de Derechos Sociales subrayó que la única vía posible para superar la actual crisis política consiste en depurar todas las responsabilidades, asegurar transparencia y fortalecer la agenda social. En la rueda de prensa, remarcó áreas prioritarias como un incremento en el salario mínimo, ampliación de los permisos vinculados al nacimiento y cuidado de menores, la inyección de 500 millones de euros adicionales en el sistema de dependencia y la futura aprobación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.

Europa Press destacó que Bustinduy expresó su respaldo a la propuesta lanzada por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, para impulsar una remodelación del gabinete. En su opinión, este tipo de reformas son necesarias para restaurar la confianza de la población progresista, afectada por el contexto actual. En este sentido, Bustinduy aseguró que Sumar mantiene un enfoque claro respecto a su papel en el Gobierno y el compromiso con la mayoría social.

Insistiendo en la urgencia de implementar medidas en materia de vivienda, el ministro señaló que resulta incomprensible que estas acciones no hayan sido ya adoptadas. "Yo hoy quiero instar de nuevo a nuestro socio de Gobierno a actuar y a hacerlo ya, sin más dilaciones y sin más excusas. Creo que es lo que hay que hacer y creo que es la salida a esta situación a la que nos encontramos", puntualizó Bustinduy, según citó Europa Press.

El medio especificó que Bustinduy reiteró la necesidad de actuar con políticas valientes para hacer frente a lo que consideró dinámicas especulativas existentes en el mercado de la vivienda. El responsable de Derechos Sociales remarcó que las prórrogas en los contratos de alquiler, cuya aprobación reclama dentro del Consejo de Ministros, buscan evitar subidas que afectarían a cientos de miles de hogares, así como extender medidas de protección frente a los procesos de desahucio.

Durante la presentación, también se aludió a medidas tomadas por el Ministerio en otros ámbitos, como la imposición de una multa a la plataforma de pisos turísticos Airbnb. Según recogió Europa Press, Bustinduy enmarcó estas acciones en la hoja de ruta de Sumar, que conserva entre sus prioridades la defensa de derechos sociales frente a situaciones especulativas y la garantía de asistencia a los colectivos más desfavorecidos.

La intervención de Bustinduy dejó patente la solicitud reiterada al Ejecutivo y, especialmente, a sus socios de coalición, para que asuman lo que consideró una obligación en la protección de las personas afectadas por la coyuntura social y económica. Según Europa Press, la solicitud se centra en no postergar la aprobación de prórrogas en los contratos y en garantizar el blindaje de las políticas de vivienda ante ciclos de crisis o incertidumbre.

A lo largo de toda su intervención, el ministro combinó el reclamo de reformas estructurales en el ámbito político con la urgencia en la aplicación de decisiones concretas capaces de aliviar la presión sobre la ciudadanía amenazada por la pérdida de su vivienda. Europa Press detalló que las demandas de Bustinduy se alinean con las prioridades de Sumar y han sido respaldadas, en parte, por otras figuras del espacio progresista, como la vicepresidenta segunda.

Frente a la negativa inicial de Moncloa a remodelar el Ejecutivo, Bustinduy insistió en la necesidad de una respuesta que recupere el sentido original y los objetivos sociales del Gobierno. El ministro evocó el impacto en la confianza de la población progresista debido a los escándalos recientes y defendió acciones inmediatas para reafirmar el rumbo social de la administración.

La comparecencia de Bustinduy, reseñada por Europa Press, incluyó asimismo una reflexión sobre el papel de los poderes públicos para evitar que las dinámicas del mercado de la vivienda perjudiquen a la mayoría social. El ministro reiteró la disposición de Sumar a impulsar reformas orientadas a reforzar la protección social y garantizar estándares mínimos de vida para quienes enfrentan dificultades económicas o situaciones de vulnerabilidad.