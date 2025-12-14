Maíllo (IU) cree que a Guardiola "le va a salir mal que con soberbia no haya sido capaz de llegar a acuerdos"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha considerado este domingo que a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "le va a salir mal que con soberbia no haya sido capaz de llegar a acuerdos y que haya adelantado las elecciones", ha dicho.

"No van a conseguir ganar como ellos dicen, porque no es irreversible su victoria, ya que aquí la izquierda está organizada para pelear por ganar las elecciones el próximo domingo", ha señalado Antonio Maíllo este domingo en un acto electoral celebrado en la localidad pacense de Montijo, junto a la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel.

En su intervención, el dirigente de IU ha señalado que están "convirtiendo el mensaje de rutina electoral, que pretendía instalar Guardiola, en un acto de desborde electoral que trae un compromiso y un mensaje de esperanza".

En ese sentido, Maíllo ha elogiado "la campaña formidable y colectiva" que está haciendo Unidas por Extremadura para estas elecciones, que "está dando una lección al resto del país", lo que supone un "reflejo del momento histórico" actual, en el que a su juicio "nos quieren hacer creer que la ola reaccionaria no la podemos combatir, como si fuera una fuerza que tiene que llegar".

Ante esta situación, "nosotros vamos a decidir si esa ola reaccionaria va a llegar o se a va pegar un castañazo", ha señalado Maíllo, quien ha considerado que "frente a los mensajes de odio y tóxicos", Unidas por Extremadura construye "proyectos de esperanza" y confía "en el pueblo trabajador extremeño y en la gente".

Frente a esto, la derecha trae políticas de dolor social y desconfianza, como ha ocurrido con las decisiones políticas que han llevado mucho dolor a las mujeres afectadas por los cribados de cáncer en Andalucía", ha dicho.

El coordinador federal ha señalado que en las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura se están "jugando dos modelos de sociedad, uno privatizador que pone en juego la educación pública o la dependencia", frente a otro que "apuesta por su fortalecimiento", como es Unidas por Extremadura, que "lo defiende con firmeza y sin ambigüedades", ha dicho.

Por todo ello, Antonio Maíllo ha valorado que Unidas por Extremadura "ha roto el marco de resignación frente a la estrategia de María Guardiola, que quería que esta campaña pasara rápido y con resignación", tras lo que ha aseverado que "el final de la obra va a ser determinante en esa construcción de ilusión frente a ese mensaje de resignación", ha dicho.

Según ha apuntado, el debate político va también sobre valores, modelos de sociedad, tras lo que ha resaltado que en Unidas por Extremadura quieren "buscar el bien común, frente a los proyectos individualistas que creen que la gente se salva sola: o nos salvamos todas o no se salva ni dios", ha aseverado.

"Nos quieren tristes y rezagados y vamos a ir con orgullo, alegría y vamos a dar la sorpresa el próximo 21 de diciembre", cuando Irene de Miguel "va a ser la mejor presidenta de Extremadura", ha concluido

UNIDAS POR EXTREMADURA ESTÁ "EN SU MEJOR MOMENTO"

Por su parte, la candidata de Unidas por Extremadura, a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha recordado la situación que se vive en Gaza, respecto de la que ha criticado la "hipocresía de la señora Guardiola al respecto", ya que pretende implantar un plan de defensa para fortalecer a las empresas armamentísticas que quieren hacer negocio mandando armas a Israel".

Al respecto ha denunciado que "mientras nos gastamos millones en defensa invertimos menos en sanidad, educación, dependencia o en nuestro campo", informa Unidas por Extremadura en nota de prensa.

Irene de Miguel ha reafirmado este domingo que Unidas por Extremadura está en su "mejor momento para recuperar y ampliar derechos que nos han robado durante estos años. Lo queremos todo y vamos a ir a por ello", ha aseverado.

Así, y tras explicar que este mismo domingo ha acudido al homenaje a Robe Iniesta en Plasencia, ha destacado la necesidad de "hacer lo posible para que nuestros artistas no se tengan que ir de Extremadura", sino de "apostar por un modelo distinto al que nos expulsa de nuestro territorio. Ya va siendo hora de revertir todo esto".

En este sentido ha apostado por "recuperar" la soberanía, para lo cual es necesario "un gobierno valiente que no se doblegue ante las grandes eléctricas y los bancos y que ponga a nuestra gente en el centro, al contrario que ha hecho la señora Guardiola, que lo primero que hizo fue quitarle los impuestos a los ricos, a los tenedores de vivienda o a las grandes eléctricas".

Frente a ello, De Miguel ha apostado "por crujirles a impuestos a los que quieren especular con nuestra vivienda y nos quieren condenar a una tierra de sacrificio".

Durante su intervención, Irene de Miguel ha considerado que Guardiola lanzó "un órdago creyendo que iba a salirle bien el adelanto electoral", tras lo que ha apuntado que "mientras más tiempo pasa se le pone más cara de Mañueco e igual tiene que tragar con un Vox cada vez más 'engorilado'".

En esta línea, la candidata de Unidas por Extremadura ha criticado que María Guardiola haya "antepuesto los intereses de su partido a los del interés de su propia tierra", ya que a su juicio, se han adelantado las elecciones "porque los señores Feijóo y Abascal se están echando un pulso", recordando que "sin embargo, la señora Guardiola cuando tiene que ponerse de acuerdo con Vox lo hace".

La candidata ha criticado que Guardiola "usa la igualdad como un pin de quita y pon, y no puede ser así, sino que tiene que ser el cimiento de nuestra democracia, porque nos hace mejores", tras lo que ha censurado que la presidenta extremeña "ahora habla de los puteros, cuando precisamente lleva en sus listas a un señor que dijo en la tribuna de la Asamblea que el problema no era irse de putas, sino el pagarlo con dinero público".

Irene de Miguel ha concluido pidiendo al auditorio que en las próximas cenas de Navidad expliquen a la gente "la importancia de que Unidas por Extremadura saque unos buenos resultados", ya que está en juego el estado de bienestar.

"Nos está mirando toda España, no estamos solos, y necesitamos mostrarle a este país que se puede parar a las derechas, con una formación que no tiene casos de corrupción, una formación feminista y de gente trabajadora y útil para el pueblo trabajador", ha concluido De Miguel.

Finalmente, la candidata a la Asamblea de Extremadura Nerea Fernández, ha destacado que el propósito de la formación es "hacer de esta tierra una tierra que no se rinda", tras lo que ha apuntado que no van a permitir que les "roben nuestra historia aunque nos deroguen la Ley de Memoria Histórica y Democrática", que se ha comprometido a recuperar, "incluso una mejor, cuando lleguemos al gobierno", ha concluido.