Espana agencias

La AN juzga por yihadismo al hombre que atacó en 2024 un McDonald's en Badalona con un hacha

Guardar

La Audiencia Nacional (AN) sentará este miércoles y jueves en el banquillo al ciudadano paquistaní que causó destrozos con un hacha en un McDonald's de Badalona (Barcelona) en marzo de 2024.

La Fiscalía pide 4 años y medio de prisión y una multa de 6.480 euros para Hamza Waris por un presunto delito de daños con fines terroristas, según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press. El acusado se encontraba en situación irregular en España cuando ocurrieron los hechos, precisa.

Según el Ministerio Público, Waris llegó a Italia en 2023, "donde adquirió la residencia legal", aunque ya había pasado por un "profundo y larvado proceso de radicalización" en su país natal.

En el escrito también consta que en mayo de 2023 el acusado pidió a una persona de su confianza un arma de fuego de la marca Mauser. Preguntado por los motivos por los que se interesó en adquirirla, respondió: "Cuando lo haga lo sabrás, todo el mundo lo sabrá. Consígueme esa cosa. Que Dios me perdone, nunca he matado a la gente por dinero. Lo quiero, ya sabrás el motivo".

Sin embargo, la fiscal señala el mes de octubre de 2023, "coincidente con el ataque de Hamás a Israel", cuando el acusado "focaliza su actividad en torno a la causa palestina desde una dimensión radical y violenta".

A partir de entonces, Waris intensificó las búsquedas a través de su teléfono de contenido relacionado "con la muerte, el paraíso y el martirio", al tiempo que contactaba por Internet con personas "afines en su ideología radical con quienes comparte su ideario y propósitos".

El acusado valoró viajar a Palestina el 17 de octubre de 2023, y preguntó a una persona si hay "Policía o barreras que impidan a la gente a llegar hasta allí". Dos días después publicó un vídeo en TikTok con un lema de apoyo a Palestina en el que se escuchaba un 'nasheed' --un tipo de música de la cultura islámica-- "yihadista".

PREGUNTÓ A UN ERUDITO SI ATACAR UN MCDONALD'S "SE CONSIDERA YIHAD"

Ante las dificultades de trasladarse a Palestina, el hombre empezó a valorar "otras opciones respecto a su yihad personal", según el escrito.

Así, contactó con un "erudito" de su país natal y le preguntó: "Si una persona daña a los McDonald's en Pakistán o los termina ¿cuál es la 'fatwa' (veredicto) para esa persona? ¿Se considera yihad o un caos en el país? Tienes que preguntar esto y decirme".

El hombre llegó a España a principios de diciembre de 2023. El día 9 de ese mes, fijó su objetivo tomando hasta 36 fotos del establecimiento.

Entre ese mes de diciembre y el día del ataque, Waris publicó contenido en Internet con expresiones utilizadas "en el ideario yihadista", guardó información sobre "acciones de boicot" contra McDonald's y buscó modelos de hachas, como la que terminó utilizando, "de más de once centímetros de hoja y 763 gramos de peso", según Fiscalía.

ATACÓ PORQUE HABÍA VISTO LOS "NIÑOS PALESTINOS MUERTOS"

El 27 de marzo de 2024, el acusado acudió al centro comercial donde se encuentra el restaurante y, sobre las 19.30 horas, sacó de su mochila un pañuelo palestino y se lo anudó al cuello "a modo de liturgia previa", relata el Ministerio Público.

Con el hacha en mano, se dirigió "de forma súbita a la zona de restauración", donde comenzó "a asestar hachazos a toda una pared de espejos y a varios expositores de cristal, fracturando los cristales de las lunas y provocando la huida despavorida de las personas, adultos y niños que allí se encontraban, causando un clima de terror e histeria colectivos". Los daños causados han sido tasados pericialmente en la cantidad de 7.602,74 euros.

"El sujeto fue interceptado por un ciudadano que, exponiendo su integridad física, le asió por detrás y logró inmovilizarlo, llegando posteriormente un agente de Mossos d'Esquadra fuera de servicio, hasta que llegaron más agentes de seguridad y dotaciones policiales", explica la fiscal.

Una vez en manos de la Policía, el acusado explicó "que había obrado movido porque había visto en el móvil los niños palestinos que habían muerto en manos de americanos".

Tras el ataque, Waris fue arrestado y puesto a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Badalona, que ordenó su entrada en prisión provisional el 29 de marzo de 2024, donde sigue hasta ahora después de que la AN ratificase la decisión del juez de instancia.

SU HERMANO LE ACONSEJÓ NO HACERLO SOLO

En el escrito de acusación consta que el hermano del acusado se enfadó con él al saber que estaba "pensando en hacer la yihad". Apenas una hora antes del ataque, Waris le envió un vídeo "de despedida" en su lengua materna, en el que decía: "Ya no puedo más, voy a romper el McDonald's en España. Saluda a todos de mi parte. Si Dios quiere y sigo vivo nos vemos y si no sigo vivo reza por mí para que Dios me conceda el paraíso".

El hermano le dio la razón, pero le conminó a hacer un grupo de 8 o 10 personas porque "una persona sola no puede hacer nada" y porque sería "como estar invitando a la muerte".

"Yihad es obligatorio y todo el mundo debe hacer yihad, pero hay que ir con un equipo, si una persona va delante de 100 personas, es obvio que una persona no puede matar a 100. Una persona sola tampoco puede hacer mucha cosa, por eso primero crea un equipo, haz un grupo, ponte en contacto con todos los chicos y pregunta si alguien quiere participar en este yihad", adujo el hermano.

Y, para ejemplificarlo, le explicó que si alguien le dice que se ponga "delante de un coche, al coche no le va a pasar nada", pero a él le aplastaría.

Finalizó diciéndole que él no le pararía, pero le aconsejó "crear un equipo" antes de atacar. Este mensaje, relata la fiscal, "no logra disuadirle de llevar a cabo la acción en solitario".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Eroski eleva sus beneficios un 36 % hasta los 90,3 millones en el tercer trimestre

Infobae

El sistema eléctrico español ingresará 83,8 millones de interconexiones internacionales

Infobae

Andalucía aprueba esta semana un presupuesto de 51.597 millones, el último del mandato

Infobae

Vox plantea en el Congreso disolver el movimiento Antifa, incluirlo en la lista terrorista europea y reprobar a Marlaska

Vox plantea en el Congreso

Países Bajos “debe invertir ahora” para evitar colapso económico, alerta el exjefe de ASML

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez promete lucha en

Pedro Sánchez promete lucha en sus peores momentos: “Cuando a mí me preguntan si estoy cansado, yo digo ‘este Gobierno es incansable’”

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

De héroes en verano a olvidados el resto del año: la precariedad laboral de los bomberos forestales tras la temporada de incendios

DEPORTES

Jorge Martín habla sobre su

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”