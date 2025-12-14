La AN juzga por yihadismo al hombre que atacó en 2024 un McDonald's en Badalona con un hacha

La Audiencia Nacional (AN) sentará este miércoles y jueves en el banquillo al ciudadano paquistaní que causó destrozos con un hacha en un McDonald's de Badalona (Barcelona) en marzo de 2024.

La Fiscalía pide 4 años y medio de prisión y una multa de 6.480 euros para Hamza Waris por un presunto delito de daños con fines terroristas, según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press. El acusado se encontraba en situación irregular en España cuando ocurrieron los hechos, precisa.

Según el Ministerio Público, Waris llegó a Italia en 2023, "donde adquirió la residencia legal", aunque ya había pasado por un "profundo y larvado proceso de radicalización" en su país natal.

En el escrito también consta que en mayo de 2023 el acusado pidió a una persona de su confianza un arma de fuego de la marca Mauser. Preguntado por los motivos por los que se interesó en adquirirla, respondió: "Cuando lo haga lo sabrás, todo el mundo lo sabrá. Consígueme esa cosa. Que Dios me perdone, nunca he matado a la gente por dinero. Lo quiero, ya sabrás el motivo".

Sin embargo, la fiscal señala el mes de octubre de 2023, "coincidente con el ataque de Hamás a Israel", cuando el acusado "focaliza su actividad en torno a la causa palestina desde una dimensión radical y violenta".

A partir de entonces, Waris intensificó las búsquedas a través de su teléfono de contenido relacionado "con la muerte, el paraíso y el martirio", al tiempo que contactaba por Internet con personas "afines en su ideología radical con quienes comparte su ideario y propósitos".

El acusado valoró viajar a Palestina el 17 de octubre de 2023, y preguntó a una persona si hay "Policía o barreras que impidan a la gente a llegar hasta allí". Dos días después publicó un vídeo en TikTok con un lema de apoyo a Palestina en el que se escuchaba un 'nasheed' --un tipo de música de la cultura islámica-- "yihadista".

PREGUNTÓ A UN ERUDITO SI ATACAR UN MCDONALD'S "SE CONSIDERA YIHAD"

Ante las dificultades de trasladarse a Palestina, el hombre empezó a valorar "otras opciones respecto a su yihad personal", según el escrito.

Así, contactó con un "erudito" de su país natal y le preguntó: "Si una persona daña a los McDonald's en Pakistán o los termina ¿cuál es la 'fatwa' (veredicto) para esa persona? ¿Se considera yihad o un caos en el país? Tienes que preguntar esto y decirme".

El hombre llegó a España a principios de diciembre de 2023. El día 9 de ese mes, fijó su objetivo tomando hasta 36 fotos del establecimiento.

Entre ese mes de diciembre y el día del ataque, Waris publicó contenido en Internet con expresiones utilizadas "en el ideario yihadista", guardó información sobre "acciones de boicot" contra McDonald's y buscó modelos de hachas, como la que terminó utilizando, "de más de once centímetros de hoja y 763 gramos de peso", según Fiscalía.

ATACÓ PORQUE HABÍA VISTO LOS "NIÑOS PALESTINOS MUERTOS"

El 27 de marzo de 2024, el acusado acudió al centro comercial donde se encuentra el restaurante y, sobre las 19.30 horas, sacó de su mochila un pañuelo palestino y se lo anudó al cuello "a modo de liturgia previa", relata el Ministerio Público.

Con el hacha en mano, se dirigió "de forma súbita a la zona de restauración", donde comenzó "a asestar hachazos a toda una pared de espejos y a varios expositores de cristal, fracturando los cristales de las lunas y provocando la huida despavorida de las personas, adultos y niños que allí se encontraban, causando un clima de terror e histeria colectivos". Los daños causados han sido tasados pericialmente en la cantidad de 7.602,74 euros.

"El sujeto fue interceptado por un ciudadano que, exponiendo su integridad física, le asió por detrás y logró inmovilizarlo, llegando posteriormente un agente de Mossos d'Esquadra fuera de servicio, hasta que llegaron más agentes de seguridad y dotaciones policiales", explica la fiscal.

Una vez en manos de la Policía, el acusado explicó "que había obrado movido porque había visto en el móvil los niños palestinos que habían muerto en manos de americanos".

Tras el ataque, Waris fue arrestado y puesto a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Badalona, que ordenó su entrada en prisión provisional el 29 de marzo de 2024, donde sigue hasta ahora después de que la AN ratificase la decisión del juez de instancia.

SU HERMANO LE ACONSEJÓ NO HACERLO SOLO

En el escrito de acusación consta que el hermano del acusado se enfadó con él al saber que estaba "pensando en hacer la yihad". Apenas una hora antes del ataque, Waris le envió un vídeo "de despedida" en su lengua materna, en el que decía: "Ya no puedo más, voy a romper el McDonald's en España. Saluda a todos de mi parte. Si Dios quiere y sigo vivo nos vemos y si no sigo vivo reza por mí para que Dios me conceda el paraíso".

El hermano le dio la razón, pero le conminó a hacer un grupo de 8 o 10 personas porque "una persona sola no puede hacer nada" y porque sería "como estar invitando a la muerte".

"Yihad es obligatorio y todo el mundo debe hacer yihad, pero hay que ir con un equipo, si una persona va delante de 100 personas, es obvio que una persona no puede matar a 100. Una persona sola tampoco puede hacer mucha cosa, por eso primero crea un equipo, haz un grupo, ponte en contacto con todos los chicos y pregunta si alguien quiere participar en este yihad", adujo el hermano.

Y, para ejemplificarlo, le explicó que si alguien le dice que se ponga "delante de un coche, al coche no le va a pasar nada", pero a él le aplastaría.

Finalizó diciéndole que él no le pararía, pero le aconsejó "crear un equipo" antes de atacar. Este mensaje, relata la fiscal, "no logra disuadirle de llevar a cabo la acción en solitario".