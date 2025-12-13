Los Forqué abren la temporada de premios, con 'Sorda' y 'Poquita Fe T2' como favoritas

Madrid, 13 dic (EFE).- Los Premios Forqué abren este sábado la temporada de galardones a las mejores producciones audiovisuales españolas de 2025 con 'Sorda' como película más nominada -compite con 'Los domingos', 'Maspalomas' y 'Sirat'- y la serie 'Poquita Fe T2' con más opciones que candidatas como 'Anatomía de un instante', 'Pubertat' y 'Animal'.

Se trata de la 31 edición de los premios organizados por Egeda, entidad sin ánimo de lucro para la gestión de derechos de los productores audiovisuales presidida por Enrique Cerezo, que entregará una medalla de oro a la productora Emma Lustres, fundadora junto a Borja Pena de Vaca Films ('Hasta el cielo' o 'Celda 211').

La gala, que se retransmitirá en directo en La 2 de TVE, contará con Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán como presentadores y con las actuaciones de Amaral, Chanel, Chloé Bird, Jeannete, Mafalda Cardenal, Marwán, Nil Moliner, Ruth Lorenzo y Shaila Dúrcal, que harán un homenaje a las canciones que formaron parte del cine español.

En este primer termómetro del cine español del año, tras 'Sorda' (Eva Libertad), que tiene cuatro nominaciones, se sitúan 'Los domingos' (Alauda Ruiz de Azúa) y 'Maspalomas' (José María Goenaga y Aitor Arregi) que tienen tres. Junto a 'Sirat', de Óliver Laxe, son todas candidatas a mejor largometraje de ficción.

Ángela Cervantes ('La Furia'), Miriam Garlo ('Sorda'), Nora Navas ('Mi amiga Eva') y Patricia López Arnaiz ('Los domingos') son las nominadas en mejor interpretación femenina; mientras que en el apartado masculino los finalistas son Alberto San Juan ('La cena'), Álvaro Cervantes ('Sorda'), José Ramón Soroiz ('Maspalomas') y Mario Casas ('Muy lejos').

En la categoría de mejor largometraje documental concurren 'Todos somos Gaza' (Hernán Zin), 'Eloy de la Iglesia. Adicto al Cine' (Gaizka Urresti), 'Flores para Antonio' (Isaki Lacuesta y Elena Molina) y 'Tardes de soledad' (Albert Serra).

Aspiran a mejor película latinoamericana del año, 'Belén' (Dolores Fonzi), 'La misteriosa mirada del flamenco' (Diego Céspedes), 'La ola' (Sebastián Lelio) y 'Papeles' (Arturo Montenegro).

En el apartado de mejor largometraje de animación son candidatas 'Bella' (Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco), 'Decorado' (Alberto Vázquez), 'El tesoro de Barracuda' (Adrián García) y 'La luz de Aisha' (Shadi Adib).

Al galardón a mejor cortometraje optan 'Ángulo muerto' (Cristian Beteta), 'El cuento de una noche de verano' (María Herrera) y 'Una cabeza en la pared' (Manuel Manrique).

Por su parte, se disputarán el galardón a mejor serie de ficción 'Anatomía de un instante' (Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez), 'Animal' (Víctor García León), 'Poquita Fe T2' (Pepón Montero y Juan Maidagán) y 'Pubertat' (Leticia Dolera).

Las nominados a mejor actriz en series de ficción son: Candela Peña ('Furia'), Carolina Yuste ('La canción'), Esperanza Pedreño ('Poquita Fe T2') e Ingrid García-Jonsson ('Superestar).

Mientras, Álvaro Morte ('Anatomía de un instante'), Javier Cámara ('Yakarta'), Luis Zahera ('Animal') y Raúl Cimas ('Poquita Fe T2') compiten en la categoría de actor.

La ceremonia, que se celebra en Ifema contará con la presencia de participantes en producciones nominadas como Alba Flores, Alberto San Juan, Álvaro Cervantes, Álvaro Morte, Ángela Cervantes, Candela Peña, Christian Checa, Eva Llorach, Hugo Welzel, Ingrid García–Jonsson, Javier Cámara, José Ramón Soroiz, Julieta Cardinali, María Jesús Hoyos, Miriam Garlo, Nora Navas, Olivia Delcán o Patricia López Arnaiz.

También lo harán otros intérpretes como Ana Rujas, Antonia San Juan, Bárbara Lennie, Belén Cuesta, Canco Rodríguez, Clara Galle, Coria Castillo, Elena Furiase, Julio Peña, Karla Sofia Gascón, Kira Miró, Mar Saura, Marc Clotet, Miki Esparbé, Mina El Hammani, Nadia de Santiago o Tamar Navas, entre otros.

Además, por la alfombra roja está previsto que desfilen los directores Aitor Arregi y José María Goenaga ('los Moriarti'), Alauda Ruíz de Azúa, Albert Serra, Alberto Rodríguez, Eva Libertad, Hernán Zin, Leticia Dolera, Isaki Lacuesta, Javier Calvo o Marcel Barrena, así como los productores Agustín Almodóvar y Esther García. EFE