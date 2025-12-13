Los 36 municipios de Almería afectados por aviso rojo por lluvias reciben un Es-Alert

Almería, 13 dic (EFE).- El sistema de Protección Civil ha enviado esta noche una alerta masiva a los teléfonos móviles de los ciudadanos que se encuentran en las comarcas almerienses del Valle del Almanzora y Los Vélez a través del sistema Es-Alert, instando a la población a extremar la prudencia ante el aviso rojo por lluvias torrenciales que entrará en vigor a partir de las 06:00 horas de este domingo.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha confirmado a través de la red social X el envío de este aviso a los habitantes de los 36 municipios que conforman estas dos comarcas del norte de la provincia. Sanz ha calificado la situación de "peligro extraordinario" debido al paso de la borrasca Emilia y ha reiterado la necesidad de mantener la "prudencia máxima".

El mensaje recibido en los teléfonoss móviles, acompañado de un pitido estridente y vibración, advierte explícitamente de la activación del aviso rojo a primera hora de mañana, 14 de diciembre de 2025.

El texto insta a los ciudadanos a "evitar desplazamientos innecesarios", "no cruzar zonas inundables" y respetar escrupulosamente los cortes de tráfico que puedan producirse.

Además, la alerta emitida por el 112 incluye una instrucción vital de autoprotección: "Si está en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior". También se pide no realizar actividades en cauces ni en sus proximidades ante el riesgo de crecidas súbitas.

Esta medida excepcional se enmarca dentro de la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, que la Junta mantiene activa desde este viernes.

Esta fase está diseñada para emergencias que, aunque pueden ser controladas con los medios autonómicos, requieren medidas extraordinarias para la protección de personas y bienes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la borrasca deje precipitaciones acumuladas de hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas en estas zonas. Ante este escenario, el consejero Sanz ya había solicitado previamente que se extremara la cautela.

De forma paralela al aviso rojo, la situación también es complicada en las áreas colindantes. Las comarcas de Nacimiento y Campo de Tabernas, también en Almería, están bajo aviso naranja con previsiones de hasta 100 litros, mientras que en la provincia de Granada, las zonas de Guadix y Baza se encuentran en la misma situación de riesgo importante.

Los ayuntamientos de la zona, en coordinación con el 112, han procedido a suspender todas las actividades programadas y recomiendan a la población seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales. EFE

