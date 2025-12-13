Espana agencias

Los 36 municipios de Almería afectados por aviso rojo por lluvias reciben un Es-Alert

Guardar

Almería, 13 dic (EFE).- El sistema de Protección Civil ha enviado esta noche una alerta masiva a los teléfonos móviles de los ciudadanos que se encuentran en las comarcas almerienses del Valle del Almanzora y Los Vélez a través del sistema Es-Alert, instando a la población a extremar la prudencia ante el aviso rojo por lluvias torrenciales que entrará en vigor a partir de las 06:00 horas de este domingo.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha confirmado a través de la red social X el envío de este aviso a los habitantes de los 36 municipios que conforman estas dos comarcas del norte de la provincia. Sanz ha calificado la situación de "peligro extraordinario" debido al paso de la borrasca Emilia y ha reiterado la necesidad de mantener la "prudencia máxima".

El mensaje recibido en los teléfonoss móviles, acompañado de un pitido estridente y vibración, advierte explícitamente de la activación del aviso rojo a primera hora de mañana, 14 de diciembre de 2025.

El texto insta a los ciudadanos a "evitar desplazamientos innecesarios", "no cruzar zonas inundables" y respetar escrupulosamente los cortes de tráfico que puedan producirse.

Además, la alerta emitida por el 112 incluye una instrucción vital de autoprotección: "Si está en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior". También se pide no realizar actividades en cauces ni en sus proximidades ante el riesgo de crecidas súbitas.

Esta medida excepcional se enmarca dentro de la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, que la Junta mantiene activa desde este viernes.

Esta fase está diseñada para emergencias que, aunque pueden ser controladas con los medios autonómicos, requieren medidas extraordinarias para la protección de personas y bienes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la borrasca deje precipitaciones acumuladas de hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas en estas zonas. Ante este escenario, el consejero Sanz ya había solicitado previamente que se extremara la cautela.

De forma paralela al aviso rojo, la situación también es complicada en las áreas colindantes. Las comarcas de Nacimiento y Campo de Tabernas, también en Almería, están bajo aviso naranja con previsiones de hasta 100 litros, mientras que en la provincia de Granada, las zonas de Guadix y Baza se encuentran en la misma situación de riesgo importante.

Los ayuntamientos de la zona, en coordinación con el 112, han procedido a suspender todas las actividades programadas y recomiendan a la población seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales. EFE

1011266

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Jimbee, el Movistar y el Palma ganan y sacan billete para la Copa de España

Infobae

Hecher Sosa, peleador de la UFC: "Sueño con entrar algun dia en el top 15 de la UFC"

Infobae

Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del PSOE, deja todos sus cargos en plena crisis por las denuncias de acoso

El exsenador expresó su agradecimiento al partido tras alejarse de la vida pública, en un momento en que la formación política revisa sus protocolos, ajusta procedimientos y enfrenta presiones por mayor transparencia tras nuevas denuncias internas

Javier Izquierdo, miembro de la

Trump anuncia un acuerdo de semiconductores con países de Asía Pacífico

Washington será el escenario de la cumbre Pax Silica, donde líderes de Estados Unidos, Japón, Australia, Singapur y Corea del Sur impulsarán una estrategia económica para fortalecer la inteligencia artificial y limitar la influencia de China en sectores clave

Infobae

Nicolás Maduro afirma que EE.UU. se quiere "robar" el petróleo de Venezuela

Caracas responde enérgicamente luego de la incautación de un buque con crudo local, mientras crecen las tensiones diplomáticas y continúan los interrogantes sobre el paradero de la tripulación, el tratamiento legal y la protección de las exportaciones energéticas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La batalla legal por las

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas