Juan Mata, asistente en el triunfo del Melbourne Victory

Redacción deportes, 13 dic (EFE).- Juan Mata, uno de los pocos supervivientes en activo del título mundial de España en Sudáfrica 2010, asistió al griego Nikos Vergos en el triunfo del Melbourne Victory sobre el Adelaida United (2-1), en partido de la octava jornada de la liga australiana.

El zurdo asturiano, de nuevo titular en el once del técnico Arthur Diles, abrió la segunda mitad con un centro medido desde la parte derecha del ataque de su equipo para que Vergos, con un certero cabezazo, sellara su doblete particular y dejara el partido encarrilado, aunque el cuadro visitante acortó distancias a poco del final por medio de Dylan Pierias.

La victoria le permite al conjunto de Melbourne romper la mala racha de cuatro encuentros sin ganar y abandonar el farolillo rojo de la tabla, aunque con un partido más jugado que el Newcastle Jets, que tiene dos puntos menos. EFE