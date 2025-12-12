Un frente atlántico dejará este viernes cielos nubosos, precipitaciones y fuertes vientos

Madrid, 12 dic (EFE).- Un frente atlántico dejará este viernes cielos nubosos en la mayor parte de la península, con precipitaciones persistentes en lugares como Huelva, el estrecho y Málaga, mientras que en las islas Canarias se registrarán rachas muy fuertes de viento de componente norte.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que las precipitaciones afectarán a la mitad occidental y serán probables en la fachada oriental, al tiempo que los mayores acumulados se darán en el extremo oeste y serán muy probables, además, en la fachada atlántica gallega.

El frente no llegará a las islas Baleares, donde se prevén cielos nubosos y podría producirse algún chubasco ocasional, pero sí afectará a Canarias, donde los cielos serán nubosos y habrá precipitaciones que en el norte de las islas montañosas podrían ser persistentes. Estas llegarán en forma de nieve en montañas del cuadrante noroeste peninsular, a una cota en torno a los 1.500/1.800 metros, y en Canarias por encima de 2.000 metros.

Se esperan, también, bancos de nieblas matinales en el Ebro, en el interior sureste peninsular, en las Baleares y en zonas del prelitoral mediterráneo y se prevén asimismo brumas frontales en el tercio occidental peninsular.

Las temperaturas máximas irán en descenso, que será en general ligero en las Baleares, en la mitad este peninsular y en las ciudades autónomas y predominarán los aumentos en las mínimas en la mitad occidental peninsular, en la zona del Segura y en el litoral catalán, con bajadas en las islas Canarias orientales y en el Cantábrico oriental.

En los litorales de Galicia y de Canarias soplará un viento moderado de componente norte, que arreciará a fuerte con rachas muy fuertes en el archipiélago, y se espera un viento moderado de componente sur en el Ampurdán, en el golfo de Cádiz y el litoral de Asturias y será flojo de componente este en el resto.

- GALICIA: cielos nubosos o cubiertos sin que se descarten brumas y nieblas dispersas en zonas del interior y habrá, también, precipitaciones débiles a moderadas por toda la comunidad. Cota de nieve que bajará por la mañana hasta los 1.500-1.700 metros. Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas en descenso. Se prevé viento del sur, flojo en el interior y moderado en el litoral.

- ASTURIAS: cielos nubosos o cubiertos sin que se descarten brumas y nieblas en cumbres de la cordillera. Lluvias débiles a moderadas generalizadas. Cota de nieve alrededor de los 1.700-1.900 metros. Temperaturas mínimas en aumento, salvo en el tercio sur donde se mantendrán con pocos cambios y máximas en descenso, que será localmente notable en el interior norte. Viento flojo variable.

- CANTABRIA: cielos nubosos o cubiertos con brumas y nieblas vespertinas en zonas del interior y probables brumas de madrugada en cumbres del suroeste. Probables lluvias débiles a lo largo del día en la mitad occidental, que podrían llegar dispersas a la oriental. Cota de nieve en torno a 1.900 metros que bajará temporalmente por la mañana hasta 1.700. Temperaturas mínimas en ascenso, salvo en Campoo-Los Valles, donde se mantendrán con pocos cambios. Temperaturas máximas en descenso en el tercio norte y sin cambios en el resto. Viento flojo de componente sur con intervalos moderados de madrugada en el litoral.

- PAÍS VASCO: intervalos de nubes medias y altas, acompañadas de abundante nubosidad baja por la mañana en la mitad sur que irá con brumas y nieblas asociadas en zonas elevadas de Álava. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo de componente sur que será moderado por la mañana en el litoral.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones generalizadas en la mitad oeste, más dispersas en el tercio oriental. Pueden ser localmente moderadas y persistentes en algunos puntos de montaña del tercio oeste. La cota de nieve en el noroeste sobre los 1.700 metros. Bancos de niebla en montaña. Temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas en ligero descenso, salvo en el tercio este, donde no cambiarán. Viento de sur, flojo o moderado.

- NAVARRA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo de sur y sureste, que tenderá a variable desde el final de la tarde.

- LA RIOJA: cielo con intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa, más probable en la sierra. Brumas y nieblas matinales y temperaturas en ligero descenso. Viento del sur en la sierra y sureste en el valle, tendiendo a variable, flojo en general.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso en el Pirineo y, en el resto, intervalos nubosos, con predominio de nubes bajas. Brumas y nieblas matinales en el sistema Ibérico y la depresión del Ebro, sin descartar que sean localmente persistentes. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso o sin cambios; heladas en el Pirineo, débiles en zonas colindantes y en el sistema Ibérico. Viento flojo variable, con intervalos de moderado de componente este en la mitad norte y de componente sur en la mitad sur en las horas centrales.

- CATALUÑA: poco nuboso en el Pirineo e intervalos nubosos en el resto, con predominio de nubes bajas, sin que se descarten precipitaciones débiles en puntos del litoral al final del día. Brumas y bancos de niebla matinales en depresiones. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso o sin cambios, con heladas en el Pirineo. Viento flojo de dirección variable.

- EXTREMADURA: cielo nuboso o cubierto, con lluvias débiles o localmente moderadas, más frecuentes en el oeste y norte. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ligero descenso. Viento de componente sur, flojo o moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos o cubiertos, con predominio de las nubes altas de madrugada. Probables brumas y nieblas matinales en la sierra. Probables lluvias y chubascos en el tercio occidental. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso ligero, que será más acusado en el tercio oeste. Viento flojo variable.

- CASTILLA LA MANCHA: cielo nuboso o cubierto con predominio de las nubes altas. Lluvias débiles y chubascos. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo algún ascenso local en Albacete. Temperaturas máximas a la baja. Viento flojo variable.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo nuboso con probables brumas y bancos de niebla matinales. Probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en la mitad sur. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas en descenso. Viento flojo variable.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos muy nubosos con precipitaciones débiles ocasionales. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios; máximas sin cambios en el litoral, en descenso en el interior. Vientos de componente este de flojos a moderados.

- ISLAS BALEARES: cielo nuboso con alguna precipitación débil, aislada y ocasional. Algún banco de niebla en Pitiusas y Mallorca. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo del este.

- ANDALUCÍA: cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas. Temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas a la baja en la mitad occidental; con ligeros cambios en el resto. Vientos flojos.

- CANARIAS: cielo nuboso o cubierto, con lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías del norte. Las precipitaciones serán menos probables y de carácter ocasional en vertientes sur de las islas de mayor relieve. No se descarta que a últimas horas las precipitaciones sean en forma de chubascos tormentosos en las islas más orientales y de nieve en cumbres de Tenerife. Temperaturas mínimas con pocos cambios, con ligeros descensos en Lanzarote y cumbres de Tenerife. Máximas en ligero descenso. Heladas débiles en cumbres centrales de Tenerife. Viento flojo a moderado. EFE