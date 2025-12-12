Seúl prevé un impacto "limitado" de nuevos aranceles de México por reducciones acordadas

El Ministerio de Comercio de Corea del Sur señaló que las empresas surcoreanas instaladas en México, especialmente en los sectores automotriz y de electrodomésticos, podrán continuar trayendo insumos industriales a través de esquemas mexicanos que otorgan reducciones arancelarias a bienes necesarios para la producción destinada a la exportación. De acuerdo con EFECOM, esta precisión fue emitida luego de una reunión extraordinaria realizada en Seúl entre el gobierno surcoreano y actores clave del sector privado, incluyendo compañías como Hyundai Motor, Samsung Electronics y LG Electronics, así como representantes de asociaciones industriales y entidades comerciales.

Según detalló EFECOM, el encuentro tuvo como objetivo analizar los nuevos gravámenes aprobados por el Senado mexicano el miércoles, hora local, que afectan a más de 1.400 productos importados desde países con los que México carece de acuerdo de libre comercio. Estos aranceles oscilarán entre el 5 % y el 50 % a partir de enero de 2026, en el marco de una reforma orientada a resguardar sectores considerados estratégicos dentro de la economía mexicana.

El Ministerio de Comercio surcoreano afirmó que el gobierno mexicano decidió mantener programas de reducción arancelaria para insumos ampliamente requeridos por las industrias automotriz y de electrodomésticos, lo que, según la cartera, permitirá mitigar los posibles efectos de los nuevos aranceles en las exportaciones surcoreanas. "Se prevé que el impacto sobre nuestras exportaciones sea limitado. En particular, dado que México mantendrá programas de reducción arancelaria para bienes intermedios", expresó oficialmente el ministerio, según consignó EFECOM.

Además, el ministerio destacó que las autoridades mexicanas incorporaron "parte de las opiniones" expresadas por Corea del Sur durante los contactos diplomáticos y sectoriales desarrollados en los últimos meses. Según publicó EFECOM, uno de los ajustes más relevantes fue la disminución del número de fracciones arancelarias para autopartes, pasando de la propuesta original a un recorte de 38 fracciones y una baja en los aranceles previstos del 35 % al 25 %. También se excluyó de los aumentos a productos como losas de acero (slabs), y se revisaron a la baja los incrementos planteados previamente para electrodomésticos: las tasas para lavadoras quedaron en un rango de 25 % a 30 %, mientras que para refrigeradores y hornos de microondas se fijaron en 25 % y 30 % respectivamente, a diferencia de la propuesta inicial que ascendía a 35 %.

La cartera surcoreana subrayó, según EFECOM, que el trabajo conjunto y la interlocución lograron atenuar algunas de las medidas inicialmente planteadas por las autoridades mexicanas. El comunicado oficial remarcó también que seguirá coordinándose con la industria local para "minimizar" cualquier efecto adverso derivado de la implementación de las nuevas barreras comerciales.

México representa el socio comercial más relevante para Corea del Sur en América Latina. Firmas surcoreanas han instalado una presencia considerable en territorio mexicano, particularmente en el ramo automotriz con empresesas como Hyundai y Kia, y en la industria de electrodomésticos, donde operan Samsung y LG. Estas empresas han sacado provecho del acceso libre de aranceles a Estados Unidos y Canadá a través del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), según informó EFECOM.

La reciente reforma mexicana, reportó EFECOM, está enmarcada en una estrategia de protección a la industria nacional y fue presentada oficialmente como una acción unilateral, sin dirigirse a una nación específica. Sin embargo, varios analistas citados por el medio consideran que la determinación responde, en parte, a presiones de Estados Unidos en el contexto de la próxima revisión del T-MEC y en medio de conflictos comerciales entre Washington y Pekín.

En contraste, la respuesta de Corea del Sur ante la decisión mexicana dista de la manifestada por China el jueves anterior. Según detalló EFECOM, el gobierno chino emitió un llamado público instando a México a corregir cuanto antes la imposición de los nuevos aranceles, profundizando así el debate diplomático en torno a la medida.

Por parte de las autoridades mexicanas, se ha reiterado en reiteradas ocasiones que la nueva política arancelaria tiene el propósito de fortalecer la industria local y no constituye una reacción a presiones externas ni un acto dirigido contra economías específicas, tal como afirmó México en declaraciones divulgadas por EFECOM.

En el cierre del comunicado surcoreano, el gobierno señaló que mantener canales abiertos de diálogo con asociaciones industriales y grandes conglomerados instalados en México, así como con instancias mexicanas relevantes, formará parte de la estrategia de Seúl para afrontar el nuevo entorno comercial. El énfasis se pondrá en garantizar la continuidad de la cadena industrial y de los beneficios vigentes en materia de exportaciones a terceros países, de acuerdo con la información entregada por EFECOM.