Francia expande la vacunación bovina por la dermatosis a la zona fronteriza con España

París, 12 nov (EFECOM).- Francia amplió este viernes las zonas de vacunación obligatoria y vigilancia de ganado bovino para luchar contra la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) a ocho departamentos del sur del país, lo que cubre toda la zona fronteriza con España.

El Ministerio de Agricultura francés afirmó en un comunicado que "si bien la situación sanitaria concerniente a la DNC está estabilizada en la región Auvergne-Rhône-Alpes" (al sureste de Francia), "sigue siendo preocupante en Occitania", al sur del país, donde se concentran la mayoría de regiones a las que ahora han extendido las medidas de control "para erradicar la enfermedad".

La extensión de estas medidas, que se produjo tras confirmarse dos nuevos focos de contagio, los días 9 y 10 de diciembre en los departamentos Ariège y Altos Pirineos, supone la implantación de zonas de protección, que conllevan restricciones de movimiento a 20 kilómetros a la redonda de cada foco, y de vigilancia, con medidas preventivas y de control del ganado a unos 50.

Estos dos departamentos se suman a los de Pirineos Atlánticos y Landas, en la región de Nueva Aquitania, y los de Alto Garona, Aude, Gers y Pirineos Orientales, en Occitania, lo cual cubre la totalidad de la región fronteriza con España y sus territorios septentrionales más próximos.

Pero la vacunación será, por el momento, obligatoria solo en Aude, Alto Garona, Gers y Pirineos Atlánticos, todos ellos próximos o limítrofes a la frontera española, "en vista de la súbita degradación de la situación sanitaria".

El ministro del Comercio francés, Serge Papin, afirmó este viernes en la televisión CNews que "no hay otra forma de resolver" la situación que "a través de la vacunación" y que, de detectarse casos de DNC, sacrificar las cabezas de ganado parece "el método" a seguir.

El sacrificio de 200 cabezas de ganado ya se confirmó este viernes en Ariège tras dos días de movilizaciones de ganaderos contra la eutanasia de los animales, que acabó con el desalojo de cientos de manifestantes.

La dermatosis nodular contagiosa es un tipo de virus que puede llegar a causar la muerte en vacunos -ocasionando importantes pérdidas para el sector ganadero-, pero que no puede transmitirse a humanos en ningún caso.

La enfermedad se detectó por primera vez en Francia el pasado 29 de junio en el departamento alpino de Saboya (este del país), y desde entonces se han detectado al menos 109 focos de contagio en el país. EFECOM