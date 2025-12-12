Espana agencias

Francia expande la vacunación bovina por la dermatosis a la zona fronteriza con España

Guardar

París, 12 nov (EFECOM).- Francia amplió este viernes las zonas de vacunación obligatoria y vigilancia de ganado bovino para luchar contra la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) a ocho departamentos del sur del país, lo que cubre toda la zona fronteriza con España.

El Ministerio de Agricultura francés afirmó en un comunicado que "si bien la situación sanitaria concerniente a la DNC está estabilizada en la región Auvergne-Rhône-Alpes" (al sureste de Francia), "sigue siendo preocupante en Occitania", al sur del país, donde se concentran la mayoría de regiones a las que ahora han extendido las medidas de control "para erradicar la enfermedad".

La extensión de estas medidas, que se produjo tras confirmarse dos nuevos focos de contagio, los días 9 y 10 de diciembre en los departamentos Ariège y Altos Pirineos, supone la implantación de zonas de protección, que conllevan restricciones de movimiento a 20 kilómetros a la redonda de cada foco, y de vigilancia, con medidas preventivas y de control del ganado a unos 50.

Estos dos departamentos se suman a los de Pirineos Atlánticos y Landas, en la región de Nueva Aquitania, y los de Alto Garona, Aude, Gers y Pirineos Orientales, en Occitania, lo cual cubre la totalidad de la región fronteriza con España y sus territorios septentrionales más próximos.

Pero la vacunación será, por el momento, obligatoria solo en Aude, Alto Garona, Gers y Pirineos Atlánticos, todos ellos próximos o limítrofes a la frontera española, "en vista de la súbita degradación de la situación sanitaria".

El ministro del Comercio francés, Serge Papin, afirmó este viernes en la televisión CNews que "no hay otra forma de resolver" la situación que "a través de la vacunación" y que, de detectarse casos de DNC, sacrificar las cabezas de ganado parece "el método" a seguir.

El sacrificio de 200 cabezas de ganado ya se confirmó este viernes en Ariège tras dos días de movilizaciones de ganaderos contra la eutanasia de los animales, que acabó con el desalojo de cientos de manifestantes.

La dermatosis nodular contagiosa es un tipo de virus que puede llegar a causar la muerte en vacunos -ocasionando importantes pérdidas para el sector ganadero-, pero que no puede transmitirse a humanos en ningún caso.

La enfermedad se detectó por primera vez en Francia el pasado 29 de junio en el departamento alpino de Saboya (este del país), y desde entonces se han detectado al menos 109 focos de contagio en el país. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

UPF ve un "giro constitucionalmente letal" en la sentencia a García Ortiz: "Ya no se condena porque algo esté probado"

La principal asociación progresista de fiscales cuestiona que la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz vulnera la presunción de inocencia, al basarse en hipótesis, no certezas, y alerta sobre el deterioro de garantías fundamentales en procesos penales

UPF ve un "giro constitucionalmente

La AN permitirá "muy condicionadamente" que testifiquen Villarejo y otros cuatro policías en el juicio a los Pujol

El tribunal responsable del proceso contra los Pujol ha fijado condiciones estrictas para la intervención de cinco agentes vinculados con la Operación Cataluña, entre ellos Villarejo, cuya declaración podría incorporarse como prueba documental por sugerencia judicial

La AN permitirá "muy condicionadamente"

La fiscal andaluza valora la llegada de Peramato y pide respeto a los fallos judiciales

Infobae

El PSOE expedienta de oficio al senador Javier Izquierdo sin que haya denuncias contra él

Infobae

Grant Thornton incorpora al despacho de abogados Font Digital Law

Grant Thornton incorpora al despacho
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE expedienta a Izquierdo

El PSOE expedienta a Izquierdo por las informaciones de acoso sexual y cierra la puerta a Salazar: el partido defiende su actuación con “contundencia”

Pedro Sánchez, Persona del Año para la revista ‘L’Espresso’ por ser “un líder capaz y referente de otra política”

Nuevos requerimientos de la UCO en Correos, Hacienda y Transición Ecológica por la trama Leire Díez

Óscar Fernández Calle, un enfermero y empresario de la hostelería que ahora encabeza las listas de Vox para las elecciones autonómicas de Extremadura

Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

El índice del INE para la revisión de los contratos de alquiler escala en noviembre hasta el 2,29%, el dato más alto desde su creación

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

El Ibex 35 supera la barrera de los 17.000 puntos por primera vez en la historia del índice

Precio del oro en España hoy viernes 12 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”