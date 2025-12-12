El jefe de gabinete de Mazón regresa a los juzgados de Catarroja para testificar por los WhatsApp con Pradas

Los mensajes que intercambiaron Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, y José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del expresidente valenciano Carlos Mazón, resultaron claves para que la instrucción que dirige la jueza sobre la gestión del temporal del 29 de octubre de 2024 diera un giro y reabriera la citación a Cuenca. El motivo principal: esclarecer qué sucedió en las horas críticas de la emergencia que dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia y qué vacíos o contradicciones existen en la versión oficial. Según detalló Europa Press, la declaración de Cuenca en el juzgado de Catarroja se orientó a analizar las omisiones detectadas y el debate que mantuvo con Pradas acerca de las medidas de protección de la población mientras la situación se agravaba en tiempo real.

La presencia de Cuenca en la sede judicial de Catarroja se produjo a primera hora, cuando ingresó a las 9:20, anticipándose diez minutos al horario fijado y sin dar declaraciones a los medios concentrados en el lugar. El medio Europa Press informó que la instrucción judicial incorporó como novedad los mensajes aportados por Pradas el 5 de junio, los cuales permiten revisar con más detalle cómo fluyó la información en esos momentos decisivos y qué papel desempeñaron los altos cargos en la toma de decisiones ante la emergencia. El análisis de estas conversaciones no solo tiene relevancia para reconstruir la cronología de hechos, sino también para determinar la existencia de discordancias entre los testimonios previos de los implicados.

Europa Press consignó que entre la información aportada destacan los mensajes enviados durante la tarde del 29 de octubre, en los que se produjo el fallecimiento en Utiel. A las 16:28, Pradas informó directamente a Cuenca acerca de esta primera víctima mortal, un dato que él omitió en su comparecencia inicial ante la titular del juzgado. Esa ausencia motivó la nueva llamada a testificar. Poco después del mensaje de Pradas, Cuenca reenvió una instrucción de Mazón donde se sugería la visita al centro de emergencias 112 a las 19:00 horas, pero no hizo alusión alguna al deceso reportado previamente.

El contenido de los intercambios no solo giró en torno a las víctimas mortales, sino que exhibió discrepancias sobre la idoneidad de decretar confinamientos entre la población para salvaguardar vidas. Desde las 14:25, Pradas transmitió señales de preocupación ante la evolución del temporal a través de mensajes como "La cosa se complica". El debate se agudizó cuando Cuenca, pasadas las 19:58, manifestó a Pradas: "Salo. De confinar nada por favor. Calma", rechazando la opción de restricciones generalizadas, a lo que Pradas respondió con la frase "Está la cosa muy muy mal". Cuenca, por su parte, replicó con un escueto "Ya, mujer", mientras la gravedad del escenario continuaba creciendo.

Según Europa Press, Pradas remarcó la extensión de los efectos del temporal al afirmar que había "desbordamientos por toda la provincia". El alcance del desastre se convirtió en factor central del debate. La discusión se mantuvo en torno a si resultaba justificable aplicar confinamientos puntuales o si, ante una afectación casi total, se requería incluso la movilización de competencias a nivel estatal. Cuenca expresó: "Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar. Comarcas. Ribera Alta. Costera. En fin. Pero no toda la provincia". Frente a esto, Pradas subrayó que había muy pocas zonas que permanecían fuera de peligro y apuntó: "Es que poco se queda fuera. Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento áreas afectadas y alejamiento (subir plantas) unos cuantos municipios".

En otra parte del intercambio, Pradas introdujo la posibilidad de aplicar la ley de emergencia —permitida tras la activación del sistema Es-Alert— para limitar la movilidad en las áreas de riesgo. Cuenca volvió a descartar la medida con un mensaje en valenciano: "Llévate açó del cap per favor --quítate eso de la cabeza--. Tranquila, ché". La transcripción de estos diálogos, detalló Europa Press, se ha convertido en materia de estudio prioritario para la jueza a cargo de la instrucción.

La revisión judicial de estos mensajes busca establecer hasta qué punto existió una correcta coordinación y transparencia en la gestión de la crisis; se analiza si las omisiones en los informes previos respondieron a fallos en la transmisión de información o a otras causas. Europa Press subrayó que el peso de las nuevas comunicaciones es determinante para esclarecer cómo interactuaron los responsables durante las horas más delicadas de la emergencia y si las decisiones tomadas se ajustaron a las necesidades detectadas por la evolución de la catástrofe.

El temporal que azotó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, clasificado como una dana, dejó un saldo de 230 muertes y puso de manifiesto diferentes retos en la respuesta institucional de la Generalitat Valenciana. El proceso judicial impulsado en Catarroja tiene como objetivo clarificar el funcionamiento de los protocolos de emergencia, la transmisión de órdenes y la gestión del flujo informativo interno antes, durante y después del desastre.

La causa judicial permanece abierta mientras se cotejan los documentos y mensajes internos para delimitar posibles responsabilidades de los altos cargos en la coordinación y en la eventual falta de acciones ante la dimensión de la emergencia. Europa Press reportó que el estudio pormenorizado de los intercambios reveló diferencias de criterio sobre las medidas a adoptar, la oportunidad de las decisiones y la fuente de las omisiones detectadas en versiones anteriores del expediente. Todo ello se examina para discernir tanto responsabilidades individuales como colectivas en el marco del caso.