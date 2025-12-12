Espana agencias

El jefe de gabinete de Mazón niega instrucciones a Pradas en la dana y dice que los WhatsApp están "descontextualizados"

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, ha negado haber dado instrucciones a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas el día de la catastrófica dana y ha asegurado que los WhatsApp que ella ha aportado a la causa judicial están "descontextualizados".

Cuenca se ha pronunciado en estos términos en su segunda declaración ante la jueza que investiga la gestión de la dana que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

El jefe de gabinete de Mazón ya acudió al juzgado a testificar por este asunto hace un par de semanas pero, tras la aportación de unos WhatsApp de Pradas a la causa --el pasado día 5-- en los que ambos mantienen varias conversaciones respecto a la toma de decisiones y el confinamiento de la población, la jueza decidió volverle a citar a declarar este viernes.

Hoy ha manifestado que no dio ninguna instrucción a Pradas el día de la riada y que los WhatsApp de la exconsellera están "descontextualizados". En ese momento, la jueza le ha pedido que aporte entonces sus mensajes con Pradas, a lo que él ha contestado que no podía recuperarlos porque no tenía copia de seguridad en el teléfono.

LOS WHATSAPP

Tal y como se desprende de los WhatsApp aportados por Pradas a la jueza de la dana, sobre los que ha informado Europa Press, la exconsellera advirtió a Cuenca, a las 16.28 horas del día de la riada, de que les habían informado que había un fallecido en Utiel (Valencia). Sobre este extremo, el jefe de gabinete de Mazón no mencionó nada en su primera declaración.

Pradas y Cuenca se intercambiaron varios mensajes como consecuencia del temporal y de la situación que atravesaba Utiel: "La cosa se complica", le dijo la primera a las 14.25 horas. Dos horas más tarde, a las 16.28 horas, la exconsellera le volvió a mandar otro mensaje para alertarle de un fallecido: "Nos informan de un fallecido en Utiel".

Transcurridos 15 minutos, Cuenca, sin hacer referencia al fallecido, le reenvió un texto del expresidente que decía "igual a las 19 horas vamos a 112", a lo que Pradas contestó: "perfecte --perfecto--".

A partir de este momento, hubo más mensajes entre ambos en los que Cuenca le pidió que no confinaran a la población --sobre este asunto tampoco indicó nada el jefe de gabinete en el juzgado--. Esto ya fue cerca de las 20 horas: "Salo. De confinar nada por favor. Calma". La exconsellera le respondió entonces: "Está la cosa muy muy mal", y él le dijo: "Ya, mujer". A lo que Pradas agregó: "Desbordamientos por toda la provincia".

Cuenca insistió: "Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar. Comarcas. Ribera Alta. Costera. En fin. Pero no toda la provincia". Pradas le respondió: "Es que poco se queda fuera. Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento áreas afectadas y alejamiento (subir plantas) unos cuentos municipios". Esto era a las 19.58 horas.

Y el jefe de gabinete seguía con sus argumentos frente a estas medidas: "Salomé, per a confinar --para confinar-- hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado, la delegada. Calma".

Pradas le respondió a las 20.15 horas, una vez enviado el Es-Alert a la población: "Sí, pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias". Cuenca contestó: "Llévate açó del cap per favor --quítate eso de la cabeza--. Tranquila, ché".

