El Instituto de Física de Cantabria celebra 30 años con el reto de seguir creciendo

Santander, 12 dic (EFE).- El Instituto de Física de Cantabria (IFCA) celebra su 30 aniversario como un centro de referencia mundial que ha conseguido situarse a la cabeza en su campo desde la periferia y ahora se enfrenta al reto de seguir creciendo.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha abierto este viernes los actos del aniversario con una visita a las instalaciones de este centro de titularidad compartida entre la Universidad de Cantabria (UC) y el Centro Superior de Investigaciones Científica (CSIC).

Según Buruaga, el IFCA se ha convertido en "una palanca" para la transformación del modelo productivo de la comunidad autónoma y ha demostrado que "una región pequeña puede tener un impacto enorme cuando se apuesta por el conocimiento y el desarrollo tecnológico avanzado".

El instituto- ha destacado- fue pionero en inteligencia artificial cuando nadie hablaba de ella, participó en el descubrimiento del Bosón de Higgs, lidera la misión Arrakihs de la Agencia Espacial Europea para entender la naturaleza de la materia oscura, ha contribuido a mejorar los tratamientos de radioterapia contra el cáncer y está trabajando en el desarrollo de la protonterapia en el hospital Valdecilla, cuya obra estará acabada en menos de un año.

Como ha señalado la rectora de la UC, Conchi López, uno de sus retos es conseguir nuevos espacios porque su éxito le está llevando a crecer y las instalaciones en el campus universitario se han quedado pequeñas.

Según ha explicado, ya se ha reunido con la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, para abordar esa necesidad y trabajará conjuntamente con el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander con ese mismo objetivo.

El IFCA acaba de poner en funcionamiento un laboratorio de criogenia, una tecnología que les permite reproducir la misma temperatura del espacio profundo, -273 grados, el cero absoluto, en sus investigaciones.

La presidenta de la comunidad ha visitado estas instalaciones y el Centro de Procesamiento de Datos del instituto, que celebrará el acto central de su aniversario el próximo miércoles, 17 de diciembre, en el que recorrerá sus 30 años de historia de la mano de sus protagonistas y dedicará un recuerdo especial a los investigadores Luis Pesquera y Teresa Rodrigo. EFE

(Foto) (Audio) (Vídeo)