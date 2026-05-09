El Córdoba aspira a la sexta victoria seguida frente a un Granada sin urgencias

Córdoba/Granada, 9 may (EFE).- El Córdoba juega este domingo en el Nuevo Los Cármenes con el firme objetivo de sumar su sexta victoria consecutiva, prolongando así su excelente estado de forma para apurar las opciones de disputar la fase de ascenso, y para ello deberá superar a un Granada que afronta el duelo andaluz sin presiones clasificatorias.

El conjunto dirigido por Iván Ania atraviesa su mejor momento tras enlazar quince puntos de quince posibles, fijándose la exigente meta de alcanzar los 69 al término de la fase regular para tratar de pelear y consolidar sus aspiraciones de ascenso.

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Para este compromiso, el técnico ovetense no podrá contar con el sancionado Théo Zidane ni con el centrocampista Isma Ruiz, a quien el cuerpo técnico prefiere reservar descartando cualquier riesgo innecesario de recaída con tan poco margen de competición por delante, sumándose así a las bajas por lesión de Adilson y Fomeyem.

Apoyándose en su reciente eficacia ofensiva y en una renovada solidez atrás, el cuadro blanquiverde tratará de imponer su mayor necesidad ante el Granada, que visita este domingo al Córdoba con el objetivo de alcanzar el punto que le falta para certificar su permanencia matemática una temporada más en Segunda.

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La victoria lograda en la pasada jornada en Zaragoza (0-1) le ha colocado a tiro de empate de alcanzar de forma matemática una salvación que ya es virtual y que también llegaría este fin de semana, caso de derrota en Córdoba, si el Mirandés no gana su partido ante el Eibar.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ llega con las bajas del central Manu Lama y del portero Lucas Zidane, ambos lesionados, aparte del delantero Jorge Pascual, que tendrá que cumplir dos partidos de sanción tras ser expulsado en Zaragoza.

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Además, es duda el central Loic Williams por molestias físicas que le han impedido entrenar con normalidad durante la semana, entrando como titular el ghanés Oscar Nassei si al final no se recupera.

Pacheta usará un once inicial muy parecido al de la pasada jornada con la única duda de si en punta el sustituto de Pascual será el uruguayo Gonzalo Petit o entrará en la alineación Álex Sola para que José Arnaiz juegue de falso ‘nueve’.

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- Alineaciones probables:

Córdoba: Iker Alvarez; Albarrán, Alex Martín, Rubén Alves, Vilarrasa; Del Moral, Requena; Carracedo, Guardiola, Kevin Medina; y Adri Fuentes.

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Granada: Astralaga; Álvaro Lemos, Diaby, Loic Williams, Diallo; Rubén Alcaraz, Alemañ, Trigueros; Pablo Sáenz, Álex Sola y José Arnaiz.

Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba.

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Hora: 18.30. EFE

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