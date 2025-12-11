Espana agencias

Pradales ve "imprescindible" haber reconocido a los etarras Txiki y Otaegi como víctimas por parte del Estado

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que el reconocimiento del Gobierno de España a los miembros de ETA Juan Paredes Manot, 'Txiki', y Ángel Otaegi, fusilados al final del franquismo, como víctimas, era "imprescindible", al tiempo que ha recordado que el Gobierno Vasco ya reconoció a Txiki y Otaegi como víctimas de la violencia del Estado el año 2012.

A través de un mensajes en redes sociales, Pradales ha aludido así a la decisión del Gobierno de España de reconocer a los miembros de ETA, Juan Paredes Manot, 'Txiki', y Ángel Otaegi, fusilados al final del franquismo, como víctimas, al no haber tenido un juicio justo y de anular sus condenas tras declarar "ilegal" el Consejo de Guerra al que fueron sometidos, por el que fueron ejecutados hace 50 años.

"Ahora, la decisión adoptada por el Gobierno de España completa un reconocimiento público que era imprescindible", ha indicado el lehendakari, para reafirmarse en el "reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de los derechos humanos".

Las familias de Txiki y Otaegi solicitaron la reparación, a principios de este año, ante la Delegación del Gobierno del País Vasco en base a la Ley de Memoria Democrática.

En respuesta, el Ejecutivo español ha aprobado, con fecha del pasado 25 de noviembre, sendas Declaraciones de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Paredes Manot y Otaegi, por el que se les reconoce su condición de víctimas, al no haber tenido un juicio justo, y se anulan las condenas.

