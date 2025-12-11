El Juzgado Mercantil número 3 de Pontevedra homologa el plan de reestructuración de Frigoríficos de Cambados

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha dictado un auto por el que homologa judicialmente el Plan de Reestructuración de Frigoríficos de Cambados, S.L.

La resolución, firmada el 9 de diciembre de 2025 por la magistrada-juez Amelia María Pérez Mosteiro, declara firme el auto al no haberse presentado oposición alguna a la homologación del plan.

Según se recoge en la sentencia, el plan tiene carácter no consensual, ha sido aprobado por la clase de acreedores ordinarios no financieros y se apoya en un informe de experto que concluye que la propuesta ofrece un escenario más favorable que la liquidación concursal.

El juzgado constata que se cumplen los requisitos legales del Texto Refundido de la Ley Concursal en materia de forma, mayorías, comunicación a acreedores y viabilidad económica y acuerda extender los efectos del plan a todos los créditos afectados, al propio deudor y a sus socios.

El auto detalla que el pasivo de Frigoríficos de Cambados asciende a algo más de 7 millones de euros, de los que cerca de 5 millones quedan afectados por el plan, estructurados en cuatro clases de créditos (ordinarios financieros, ordinarios no financieros, subordinados y subordinados de personas especialmente relacionadas).

Los créditos ordinarios, financieros y no financieros, quedan sometidos a una quita del 10% y a un calendario de pagos en cinco años, con periodos de carencia diferenciados de uno o dos años según la clase.

En el caso de los créditos subordinados, el plan prevé una quita del 100%, sin esperas, lo que implica la extinción íntegra de estos créditos. El acuerdo incluye además la suspensión del reparto de dividendos a los socios hasta el íntegro cumplimiento del plan y la imposibilidad de rescindir los actos necesarios para su ejecución, salvo prueba de fraude.

La homologación implica el sobreseimiento de las ejecuciones singulares promovidas por acreedores afectados por el plan y la cancelación de los embargos trabados sobre bienes de Frigoríficos de Cambados en esos procedimientos.

El juzgado ordena asimismo el alzamiento de la suspensión de las ejecuciones relativas a créditos no afectados y la inscripción de los actos de ejecución del plan en los registros públicos correspondientes, mediante los mandamientos que se expidan a instancia de parte.

El auto subraya que la homologación produce efectos inmediatos y fuerza ejecutiva, equiparando su alcance al de una transacción judicial con autoridad de cosa juzgada respecto de los firmantes. La resolución se publicará en el Registro Público Concursal y en el Tablón Edictal Judicial Único, sin que quepa recurso ante la Audiencia Provincial al haberse tramitado la solicitud sin contradicción y no existir oposición de acreedores.

La empresa Frigoríficos de Cambados (Fricam) está participada al 100% por Atunlo O Grove (AOG), integrada en el Grupo Coper, que destaca que la homologación asegura la viabilidad de la planta y refuerza la estructura organizativa y financiera del grupo.

En una nota de prensa, el grupo subraya que la operación conlleva una quita del 10% para acreedores ordinarios -financieros y no financieros- con uno o dos años de carencia, y una quita del 100% para los créditos subordinados, en línea con lo reflejado en el auto.

Desde la óptica empresarial, el Grupo Coper vincula esta homologación a la estrategia de consolidar un grupo de carácter "eminentemente gallego", con apuesta explícita por el mantenimiento de los puestos de trabajo y la continuidad de la actividad industrial en Galicia.

La compañía recuerda que, en los últimos cinco meses, se han homologado los tres planes de reestructuración asociados al grupo -incluidos los relativos a Atunlo O Grove- y se ha autorizado la entrada de Mare con el 65% de Atunlo O Grove, "configurando un nuevo Grupo Coper con mayor solidez financiera y operativa".

APORTACIÓN DE 2,8 MILLONES

Comercial Pernas, cabecera del Grupo Coper, ha aportado 2,8 millones de euros para lograr la aprobación y homologación del conjunto de planes de reestructuración y garantizar la continuidad de las plantas procedentes de Atunlo. Con esta inversión, el grupo asegura que ha mantenido abiertas y operativas las instalaciones, preservando el empleo, la actividad y el servicio a los clientes durante todo el proceso de reestructuración.

El proyecto industrial del Grupo Coper se basa en producir en Galicia lomos y elaborados de atún para la conservera de alta gama, así como productos elaborados de atún destinados a la distribución y al retail en mercados y supermercados europeos, segmentos que la compañía afirma que están registrando un fuerte crecimiento desde 2021.

Coper, especializado en pescado congelado -principalmente atún-, sostiene que sus acuerdos de aprovisionamiento a largo plazo y su experiencia sectorial permiten dotar de estabilidad al negocio reestructurado y respaldar el cumplimiento del plan homologado para Frigoríficos de Cambados.