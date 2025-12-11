Espana agencias

El Ayuntamiento de Palma ultima declarar a Pedro Sánchez 'persona non grata' y exigirá su dimisión

Guardar

El Ayuntamiento de Palma declarará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 'persona non grata' y exigirá su dimisión y que convoque elecciones, a través de una moción de Vox.

La iniciativa de los de Santiago Abascal, que se ha votado este jueves en la Comisión de Servicios a la Ciudadanía, contará previsiblemente con el apoyo del PP y el resto de grupos votarán en contra.

El texto de la moción habla de una "patología democrática", subrayando que España "está políticamente enferma desde hace años" y haciendo referencia al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004.

Según Vox, Sánchez "ha conseguido eliminar políticamente a todo aquel que pudiera hacerle la más mínima sombra en el partido para moldearlo a su antojo". En este sentido, la moción critica el "control" a los medios de comunicación y la "limitación" de los derechos de los ciudadanos.

Además, acusa al presidente del Gobierno de llevar a cabo una política exterior "contraria a los intereses españoles sin siquiera pasar por el legislativo". "España ha desaparecido de la esfera internacional democrática, está situada con los narco-comunistas bolivarianos", apunta el texto.

Igualmente, afea el "control del sanchismo de todas las instituciones estatales y acusa a Sánchez de haber "fragilizado el Estado" desde que gobierna

"Todos los españoles que sostenemos la democracia, la Constitución y nuestra monarquía parlamentaria estamos obligados a hacer el mayor esfuerzo reivindicativo diciendo que es hora de echar del Gobierno a este deleznable personaje", subraya la moción.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rufián dice que, tras la "barbaridad" contra García Ortiz, el PSOE debe actuar contra los jueces que se creen políticos

Gabriel Rufián cuestiona el fallo contra Álvaro García Ortiz en el Congreso e insta a los socialistas a impulsar reformas legales para frenar a magistrados que, según denuncia, actúan motivados políticamente y afectan al normal funcionamiento institucional

Rufián dice que, tras la

La jueza de la dana estudia si incluye una nueva víctima en Benetússer (Valencia)

La titular del juzgado de Catarroja requiere a peritos que esclarezcan si el deceso de un hombre el 29 de octubre en Benetússer se debió al temporal, tras la solicitud judicial presentada por un familiar de la persona fallecida

La jueza de la dana

Los indicios por los que el Supremo condena al fiscal general

El máximo órgano judicial consideró clave la destrucción de datos en el móvil de García Ortiz tras abrirse la causa, valoró la rapidez en la recopilación y envío de correos y vinculó esos hechos a una filtración deliberada de información reservada

Los indicios por los que

Azcón dice que "sobran excusas y faltan explicaciones" de Alegría sobre Salazar

La difusión de imágenes de la reunión entre Alegría y Salazar impulsó reclamos públicos de transparencia, mientras las explicaciones oficiales continúan generando dudas en torno al manejo gubernamental de denuncias de acoso y a la respuesta institucional ante la polémica

Azcón dice que "sobran excusas

El Senado interroga mañana a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la UCM y testigo en el 'caso Begoña Gómez'

La Comisión Parlamentaria continúa la investigación sobre la cátedra vinculada a Begoña Gómez solicitando la declaración clave de Doadrio, quien participó directamente en el proceso interno y la selección de perfiles, según documentación y fuentes consultadas

El Senado interroga mañana a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mensajes que la secretaria

Los mensajes que la secretaria de Mazón intercambió con el entonces president, su jefe de gabinete y Pradas el día de la DANA: “Pero cómo voy a descansar!!”

Eulen despide a cuatro trabajadores por comprar en Leroy Merlin y desayunar fuera varias veces en horario laboral: les pilló un detective

El Tribunal Supremo le da la razón a CCOO: Correos deberá conceder dos días extra de descanso a toda la plantilla cuando el 24 y 31 de diciembre sean festivos

Detenido el CEO y presidente de la aerolínea Plus Ultra tras la redada en su sede por presunto blanqueo de capitales tras el rescate

Absuelven a un guardia civil investigado por su relación con una sospechosa, porque las pruebas se apoyaban en “conjeturas”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 11 diciembre

Madrid y Málaga son las capitales con mayor diferencia de renta entre ricos y pobres y Zaragoza y Palma, las más igualitarias

Eulen despide a cuatro trabajadores por comprar en Leroy Merlin y desayunar fuera varias veces en horario laboral: les pilló un detective

El brote de peste porcina africana fuerza el primer ERTE de 458 trabajadores en la industria cárnica de Barcelona

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

DEPORTES

Los ultras polacos del Jagiellonia

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City