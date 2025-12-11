El Ayuntamiento de Palma ultima declarar a Pedro Sánchez 'persona non grata' y exigirá su dimisión

El Ayuntamiento de Palma declarará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 'persona non grata' y exigirá su dimisión y que convoque elecciones, a través de una moción de Vox.

La iniciativa de los de Santiago Abascal, que se ha votado este jueves en la Comisión de Servicios a la Ciudadanía, contará previsiblemente con el apoyo del PP y el resto de grupos votarán en contra.

El texto de la moción habla de una "patología democrática", subrayando que España "está políticamente enferma desde hace años" y haciendo referencia al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004.

Según Vox, Sánchez "ha conseguido eliminar políticamente a todo aquel que pudiera hacerle la más mínima sombra en el partido para moldearlo a su antojo". En este sentido, la moción critica el "control" a los medios de comunicación y la "limitación" de los derechos de los ciudadanos.

Además, acusa al presidente del Gobierno de llevar a cabo una política exterior "contraria a los intereses españoles sin siquiera pasar por el legislativo". "España ha desaparecido de la esfera internacional democrática, está situada con los narco-comunistas bolivarianos", apunta el texto.

Igualmente, afea el "control del sanchismo de todas las instituciones estatales y acusa a Sánchez de haber "fragilizado el Estado" desde que gobierna

"Todos los españoles que sostenemos la democracia, la Constitución y nuestra monarquía parlamentaria estamos obligados a hacer el mayor esfuerzo reivindicativo diciendo que es hora de echar del Gobierno a este deleznable personaje", subraya la moción.