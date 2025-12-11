Cayetana Álvarez de Toledo (PP), distinguida con el premio a la mejor oradora por la prensa parlamentaria

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo se hizo anoche con el premio 'Emilio Castelar al Mejor Orador', un galardón que otorga anualmente la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) a miembros del Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo.

Álvarez de Toledo se impuso así al diputado de Bildu Oskar Matute y a la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, que también competían por esta distinción.

Sin embargo, la premiada no pudo recoger en persona el premio por encontrarse en Oslo (Noruega), donde viajó para acudir a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, que este año ha recaído en la líder opositora venezolana María Corina Machado. Precisamente, la dirigente 'popular' quiso dedicar el premio a Machado a través de la compañera que subió al estrado a recoger el galardón.

La entrega de galardones tuvo lugar este miércoles en una gala a la que asistieron la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y diversos diputados, senadores y europarlamentarios.

En la categoría de premio 'Azote del Gobierno' el galardón fue a parar a la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, quien se viene mostrando beligerante con el Gobierno a raíz de romper su pacto de investidura con Pedro Sánchez. A este apartado también estaban nominados el secretario general del PP, Miguel Tellado, y su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

Por su parte, el portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, se hizo con el premio 'Azote de la oposición', al que también optaban el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López.

Al recoger el galardón, Rufián bromeó cuando agradeció la distinción a su partido, "el PSOE", a su "compañero" Bolaños y a su "jefe", Patxi López, espantando así el rumor que apunta a que está pergeñando con ellos un nuevo partido de izquierdas.

PREMIOS 'NARANJA' Y 'LIMÓN' DE LA PRENSA

El premio a la 'Mejor Relación con la Prensa', al estilo de los 'premios naranja', se fue a manos del portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien tampoco pudo acudir a la gala por encontrarse convaleciente por el tratamiento de cáncer.

Eso sí, quiso que una compañera leyera unas palabras que había escrito para agradecer esta distinción y mostrar su deseo de poder acudir presencialmente a estos premios el próximo año. Los otros dos competidores de Sémper eran el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, y la portavoz de la Ejecutiva del PSOE y secretaria general del Grupo Socialista, Montse Mínguez.

En el lado contrario, el premio 'Castigo para la Prensa' se lo quedó la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien tenía como rivales al propio presidente Pedro Sánchez, y a la exministra y líder de Podemos, Ione Belarra.

Los periodistas parlamentarios dieron el premio 'Diputado Revelación' a la nueva portavoz del PNV, Maribel Vaquero, que sustituyó hace unos meses a Aitor Esteban tras ser elegido presidente del PNV. En la misma categoría estaban nominados también el nuevo portavoz adjunto de Vox, Carlos Hernández Quero, y la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, que hace un año relevó a Íñigo Errejón.

SENADOR Y EURODIPUTADO DEL AÑO

En el Senado hay dos categorías. Por un lado, el 'Senador del Año' fue para la representante de Sumar Carla Delgado (Antonelli), quien se impuso a Alejo Miranda de Larra (PP), el encargado de interrogar a Pedro Sánchez en la 'comisión Koldo' de Cámara Alta; y a Eloy Suárez, también del PP, que preside ese órgano.

Por otro lado, el premio al 'Senador del Año' se lo llevó María Mar Caballero (UPN), quien suele abrir los interrogatorios en la 'comisión Koldo', un galardón por el que también competían Alfonso Gil Invernón, portavoz adjunto del Grupo Socialista; y Eduard Pujol, portavoz de Junts.

Por último, el premio al 'Eurodiputado del Año' fue para el vicepresidente de la Eurocámara, el socialista Javier López, aunque también optaban a dicha distinción el 'popular' Nicolás Pascual de la Parte y el representante de Compromís, Vicent Marzà.

La Asociación de Periodistas Parlamentarios también otorgó en la tradicional cena anual en la que se entregan estos reconocimientos el 'Premio Montse Oliva al Cronista parlamentario del año' al periodista Xosé Hermida, de 'El País', pero en la terna también estaban designados Virginia Mayoral ('Telecinco') y Miguel Ángel Rodríguez ('El Periódico').

También subieron al escenario para recoger sus galardones el fotógrafo Pedro Ruiz, cuya instantánea 'Los pilares de la democracia' fue elegida Imagen del Parlamento, y Fernando Sánchez, colaborador de Europa Press, que recibió el accesit en esta categoría gracias a la imagen 'El no saludo', en la que se ve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mirando por la espalda al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La APP también reconoce anualmente a los mejores relatos relacionados con las Cortes. En esta ocasión, el ganador del Premio de Relato Parlamentario ha sido Segundo Sanz, periodista de 'OKDiario', por su relato 'Lucía, Galdós y el braille', mientras que al accesit ha recaído en Ángel Luis Gigorro, funcionario del cuerpo de ujieres del Senado, por su relato 'Pan y cebolla'.